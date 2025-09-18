| : Tragedia aérea | accidente aéreo | Fuerza Aérea del Perú |maniobras ac | EL COMERCIO PERÚSuscríbete

Solo para suscriptores
Icono Premium
EL COMERCIO
>
archivo-elcomercio

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Muerte en Pisco: el trágico accidente de dos aviones FAP en 1962 | FOTOS

Un error de cálculo, el sudor en las cabinas, la incredulidad en tierra. Dos vidas jóvenes entregadas al deber de su oficio acabaron inmolándose en una maniobra que terminó grabada en la memoria nacional.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más
Lima, 19 de setiembre de 1962. Al día siguiente del accidente aéreo, con los restos de los aviadores de la FAP en cortejo fúnebre. La ciudad guardó un conmovedor silencio esa mañana. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Lima, 19 de setiembre de 1962. Al día siguiente del accidente aéreo, con los restos de los aviadores de la FAP en cortejo fúnebre. La ciudad guardó un conmovedor silencio esa mañana. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Carlos Batalla
Carlos Batalla

Escucha la noticia

00:0000:00
Muerte en Pisco: el trágico accidente de dos aviones FAP en 1962 | FOTOS
Resumen de la noticia por IA
Muerte en Pisco: el trágico accidente de dos aviones FAP en 1962 | FOTOS

Muerte en Pisco: el trágico accidente de dos aviones FAP en 1962 | FOTOS

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El sol del mediodía bañaba el cielo de Pisco aquel martes 18 de setiembre de 1962, mientras el aire vibraba con el estruendo de los motores T-37 de la FAP. Los vuelos acrobáticos celebraban, como cada año, el 23 de setiembre, el Día de la Aviación Nacional, en honor a la hazaña de Jorge Chávez. De esta forma, la Fuerza Aérea del Perú rendía tributo al coraje de sus pilotos frente a los ojos de oficiales, familiares y la prensa. Pero un error fatal acabó con la faena aérea de esa práctica. Nada extraño debió ocurrir. Pero ocurrió.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC

CARGANDO SIGUIENTE...Icono Historia continua