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Resumen

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Una escena cotidiana de los tranvías en el Centro de Lima, en enero de 1964. Menos de dos años después, en octubre de 1965, todo acabaría para los viejos y queridos tranvías. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Una escena cotidiana de los tranvías en el Centro de Lima, en enero de 1964. Menos de dos años después, en octubre de 1965, todo acabaría para los viejos y queridos tranvías. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
/ EL COMERCIO
Por Carlos Batalla

La mañana del 19 de octubre de 1965, los lectores de El Comercio confirmaron lo inevitable: los tranvías eléctricos no volverían a recorrer las calles de la capital. La noticia no solo marcó el fin de una era, sino que selló la despedida de uno de los símbolos más entrañables de la modernidad urbana.

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