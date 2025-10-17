| : Tranvías en Lima | tranvías a caballo | tranvías eléctricos | Medio tr | EL COMERCIO PERÚSuscríbete

Tranvías de Lima, 60 años después: la historia y nostalgia de un viaje que nunca se olvida | FOTOS

Aquel 19 de octubre de 1965 marcó el final de una era en Lima. Durante seis décadas, los tranvías eléctricos habían recorrido la ciudad uniendo barrios, balnearios y recuerdos.

Una escena cotidiana de los tranvías en el Centro de Lima, en enero de 1964. Menos de dos años después, en octubre de 1965, todo acabaría para los viejos y queridos tranvías. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Carlos Batalla
Carlos Batalla

Los lectores de El Comercio supieron muy temprano, ese mañana del 19 de octubre de 1965, que nunca más verían a los tranvías eléctricos recorrer la ciudad. Lima los empezaría a extrañar ese mismo día. La noticia selló la despedida de uno de los símbolos más entrañables de la modernidad. La decisión, adoptada por la Municipalidad de Lima —bajo la gestión de Luis Bedoya Reyes— y la Compañía de Tranvías Eléctricos, respondía a los nuevos tiempos. Era el inicio de una etapa dominada por ómnibus y buses, que poco a poco reemplazarían el sonido metálico y el vaivén nostálgico de los viejos tranvías.

