Verónica Castro cautivó Lima en 1981: su breve pero inolvidable paso por el antiguo Jorge Chávez | FOTOS
Ella estaba en permanentes giras, proyectos y siempre anunciando nuevas telenovelas. Verónica Castro imprimió a Lima una huella de fama, misterio y afecto popular en su breve paso el 11 de setiembre de 1981. No era la primera vez que la mexicana deslumbraba con su presencia en la capital peruana -ya en 1980 había visto de cerca el entusiasmo de sus seguidores peruanos-, pero esta corta escala rumbo a Chile y Argentina encendería una nueva oleada de admiración en torno a ella.

