Vóley: Perú logró la medalla de plata en 1971

La realización de los Panamericanos Lima 2019 nos invitó a buscar en nuestros archivos las participaciones de Perú en juegos anteriores. Es así que encontramos estas imágenes de 1971 cuando la selección peruana de vóley, comandada por Jorge Alva y cuyas figuras principales eran Lucha Fuentes y Esperanza ‘Pilancho’ Jiménez, ganó la presea de plata en Cali.



El 31 de julio de 1971 Jorge ‘Koko’ Cárdenas, enviado especial de El Comercio, informó sobre el debut de las peruanas frente a Bahamas. Aquel encuentro fue calificado como “una aplastante derrota” para el país caribeño. A pesar de tener jugadoras altas, no pudieron bloquear los violentos envíos de Lucha Fuentes y Ana María Ramírez.



Perú cumplió con las expectativas generadas, ya que era considerado uno de los equipos favoritos para llevarse el oro. ‘Koko’ Cárdenas detectó que en el coliseo de la Unidad Deportiva Clark, donde se jugó el partido, se congregaron un gran número de espías de otros equipos. Todos querían encontrar la manera de neutralizar los “mates de dinamita” de Lucha Fuentes.



En el debut jugaron ‘Pilancho’ Jiménez, Ana María Ramírez, Lucha Fuentes, Norma Velarde, Irma Cordero y Mercedes Gonzáles. Todas guiadas por el entrenador Jorge Alva.



Las peruanas ganaron con un contundente 3-0 al seleccionado de Estados Unidos. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

Al día siguiente las peruanas tenían que redoblar esfuerzos para enfrentarse al seleccionado de México que tenía una sólida defensa, tanto en el bloqueo como en la recepción. En esa oportunidad, la selección azteca hacía su debut en vóley femenino y no querían irse con las manos vacías. México fue el indiscutible ganador de ese encuentro.



Para el 7 de agosto el sexteto peruano tenía como rival a Estados Unidos. Las peruanas salían sí o sí a ganar. Lucha Fuentes era constantemente bloqueada por las norteamericanas. Pero descuidaron a Mercedes Gonzáles, quien anotó la mayor cantidad de puntos. Destacó la actuación de ‘Pilancho’ Jiménez que repartió la pelota a Lucha Fuentes, Norma Velarde, Irma Cordero y Mercedes Gonzáles. Las peruanas ganaron con un contundente 3-0.



El sexteto peruano no dio tregua a sus siguientes rivales, a pesar de que los partidos se jugaban con horas de diferencia. El Perú vs. Canadá fue un encuentro muy disputado. Las canadienses no pudieron vencer el juego de alta potencia demostrado por las peruanas. A punta de mates verticales, nuestras voleibolistas lograron desarmar la defensa canadiense. Los dos primeros sets fueron intensos. El tercero solo confirmó la superioridad del equipo peruano. El marcador quedó así: 15-10, 15-7 y 15-7 a favor de Perú. Las figuras del partido fueron: Mercedes González, Lucha Fuentes y Ana María Ramírez. Sin embargo, su mejor actuación estaba por llegar.



Perú jugó de igual a igual contra Cuba. El buen estado físico de las cubanas inclinó el marcador a su favor. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

El encuentro entre Perú y Cuba fue considerado el mejor de los Panamericanos. Así lo describió nuestro enviado especial 'Koko' Cárdenas: “Pocas veces en la historia de los partidos del mundo se ha realizado un encuentro con tanto perfil emotivo. Por un lado un equipo con un físico sobresaliente que fue el factor de su victoria y por otro lado, un equipo con clase, coraje, pundonor y gran espíritu de lucha que hizo vibrar de emoción a toda la concurrencia: ese equipo fue la representación del Perú.”



En las dos horas que duró el encuentro, Perú jugó de igual a igual contra Cuba. No obstante, la falta de físico influyó en el resultado final: 3-2 a favor de las cubanas. El oro se alejaba de nuestras manos. Los siguientes partidos contra Haití y Colombia solo confirmaron la superioridad y potencia del equipo peruano. La tabla de posiciones indicaba que si Perú ganaba a Brasil habría un triple empate por el segundo lugar, pues México también aspiraba a la medalla de plata.



Las voleibolistas peruanas festejan la victoria contra Brasil. Así Perú mantenía el subcampeonato en vóley obtenido en los Panamericanos de Winnipeg 1967. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

El partido del 12 de agosto entre Perú y Brasil tenía la intensidad de una final de campeonato. Aunque comenzaron perdiendo el primer set, por 10 a 15, Perú reaccionó y ganó los siguientes sets por: 15-7, 15-5 y 15-6. Lucha Fuentes, Mercedes Gonzáles e Irma Cordero fueron las encargadas del ataque; mientras que ‘Pilancho’ Jiménez, Norma Velarde y Ana María Ramírez no perdieron ni un solo saque.



La tensión se apoderó del público en el coliseo Evangelista Mora que esperaban los resultados finales. Con este triunfo Perú igualó el segundo lugar en puntos con Brasil y México. Por eso se recurrió al average en sets y ‘score’ anotados para definir la segunda posición. Perú tenía 45 puntos más gracias al resultado de las victorias frente a Haití y Colombia.



El equipo peruano recibió el apoyo de los medallistas Fernando Acevedo, Luis Arbulú y Augusto Gonzales Vigil. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

Al confirmarse que Perú obtenía la medalla de plata, Lucha Fuentes y Mercedes Gonzáles fueron cargadas en hombros. Los otros medallistas peruanos, los atletas Fernando Acevedo y Luis Arbulú, y el nadador Augusto Gonzales Vigil ingresaron a la cancha para saludarlas. ‘Pilancho’ Jiménez fue la encargada de subir al podio y recibir la presea de plata.