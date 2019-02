Mario Vargas Llosa destaca presencia peruana en el primer día de ARCOmadrid

Mario Vargas Llosa destacó la participación del Perú como país invitado de ARCOmadrid, feria que arrancó este miércoles 27 de febrero su 38ª edición.

"Me parece maravilloso que Perú esté presente en Madrid como hecho cultural, que no sea porque las guerras en Perú, terrorismo, la violencia, sino que sea porque hay exposiciones, pintores, artistas, me parece fantástico y además veo que las exposiciones son realmente magníficas. Es mostrar lo mejor que tenemos", dijo el Nobel, quien protagonizó una conversación con el escritor Juan Manuel Bonet en la sesión inaugural del Foro ARCO.

En el evento, los intelectuales dialogaron del Perú para generar un contexto sobre el tipo de sociedad en el que se producen las obras que se van a exhibir en la feria.

"La idea de la charla es mostrar la diversidad, la complejidad de la sociedad peruana desde un punto de vista histórico, étnico y lingüístico", declaró Vargas Llosa.

"Será muy interesante comprobar cómo, a pesar de las distancias, hay muchos paralelismos entre el tipo de búsquedas de los creadores europeos y los latinoamericanos. Además, esta cita atrae a muchos críticos y coleccionistas, y se van a encontrar con algunos artistas que salen por primera vez de su país y tienen vocación de mostrar sus obras en este inmenso escenario", afirmó el autor.