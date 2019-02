Silvana Pestana ganó en Madrid el premio Kuna Women 

En el marco de la participación del Perú en la feria ARCOmadrid 2019, Silvana Pestana fue reconocido con el premio Kuna Woman, que entrega la casa de diseño peruana para destacar y promover a las mujeres en el arte.

Silvana Pestana, quien es presentada por la galería peruana Ginsberg durante la feria española, fue elegida entre las 24 artistas peruanas nacionales que actualmente son parte de ARCO.

El jurado del premio Kuna Woman estuvo conformado por la curadora e historiadora del arte Gabriela Germaná; Rochi del Castillo, directora de Art Lima; y por Sofía Barroso, presidenta del Capítulo español del National Museum of Women in the Arts.

Pestana fue seleccionada por este jurado por abordar en su obra "los distintos conflictos sociales y medioambientales que afectan al Perú", haciendo hincapié en la Amazonía y las mujeres.