Este es el calendario de actividades de Art Lima 2018

A lo largo de estos años, la Feria Internacional de Arte de Lima ha logrado activar la escena cultural local no solo desde la plataforma que ella misma constituye. También lo ha hecho gracias al apoyo de instituciones y espacios culturales que se suman al reto de brindar un acceso al arte más democrático. Por ello, en esta edición Art Lima ofrece como parte de su programa educativo una serie de conversatorios, prácticas para estudiantes, visitas guiadas y exposiciones institucionales.

Conversatorios

Este año, los conversatorios adquieren otra dinámica al incorporarse una plataforma audiovisual para transmitir performances y sesiones musicales a cargo de artistas visuales. De la misma manera servirán para generar encuentros entre coleccionistas, artistas, curadores, etc. Detrás de dicha renovación se encuentran los curadores peruanos Andrés Marroquín y Gerardo Chávez-Maza en colaboración con la Asociación Generación Cultura y la editorial Meier Ramírez.

Prácticas para estudiantes

Por medio de un convenio entre Art Lima y la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (ENSABAP) los alumnos de esta institución serán parte del proceso de creación de la feria, y podrán interactuar diariamente con artistas, galeristas y el público asistente realizando prácticas a fines de cada carrera.

Exposiciones institucionales

Entre las entidades que participarán se encuentra la Escuela de Bellas Artes, en el marco de celebración por sus 100 años de fundación; este Diario ha preparado un homenaje al maestro Fernando de Szyszlo; el Ministerio de Cultura se encuentra trabajando una aproximación al arte popular contemporáneo; la Pinacoteca Ignacio Merino desarrollará una exposición con obras de su colección permanente y la asociación Generación Cultura (GECU) destacará con un proyecto cuestionador del rol del artista en el mercado y una reflexión sobre el sistema educativo de nuestro país. Todas estas instituciones brindarán visitas guiadas previa cita a los interesados.

Visitas guiadas

Como todos los años, las visitas guiadas para el público en general e invitados VIP en la feria contarán con la colaboración del NMWA PERÚ (National Museum of Women in The Arts).

Coleccionismo Joven

Por primera vez en Art Lima se ha organizado un Programa de Promoción de Coleccionismo Joven mediante el cual se busca promover un acercamiento hacia la adquisición de obras de arte. Los interesados podrán trabajar con la asesoría personalizada a cargo de Ruth Gómez de Santiago (España).

Responsabilidad social

Como parte del compromiso social de Art Lima, se permitirá el acceso libre a la feria a estudiantes y miembros de la FFAA. Asimismo, la feria ha donará parte de sus ganancias para la construcción de un área de recreación y esparcimiento deportivo de la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú (ESGE).