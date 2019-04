La historia de una lonchera con candado expuesta en la feria Art Lima | FOTOS

Un uniforme escolar confeccionado en kevlar para resistir las balas o una lonchera provista de candados de combinación para evitar robos son productos que nos alertan un posible y terrible futuro: una distopía que podría haber salido del filme "Robocop" de Paul Verhoeven.

Titulada "Colección a prueba de bullying", la muestra fue parte de una campaña lanzada por el C.C. Jockey Plaza hace un mes, en sociedad con el Ministerio de Educación, que buscó crear conciencia contra el problema del acoso escolar. Trabajando con el sociólogo Jorge Yamamoto, el centro comercial financió un estudio que arrojó cifras dramáticas. Por ejemplo, hoy sabemos que el 57% de los casos reportados por los estudiantes implica violencia física directa.

Parte de estas piezas son expuestas ahora en la feria Art Lima. No se trata de obras realizadas por reconocidos artistas plásticos, sino que fueron diseñadas internamente por creativos de la empresa en colaboración con la agencia de publicidad McCann Erickson Perú. "Nosotros queremos ser muy innovadores en todas nuestras propuestas. Somos coordinador del programa #ArtJockey.

Con iniciativas como esta, la empresa hace algo más importante el primer centro comercial que impulsa el arte en su propio espacio y afuera", explica Álvaro Indacochea, te que dejar su presencia de marca o promocionar su auspicio en la feria. Embarcada como una galería más, ha asumido el lenguaje del arte contemporáneo para sus propias estrategias de comunicación.

Esta es la primera vez que el Jockey Plaza tiene una presencia dentro de la feria limeña. Ya en noviembre pasado había participado en la primera edición del Gallery Weekend, sumándose a los recorridos expositivos en la ciudad. Desde entonces, la empresa ha fortalecido su rol cultural. "Nuestro objetivo no es la venta, sino ser una plataforma de exposición para artistas que, de repente, no tienen las posibilidades de estar en la feria.Queremos que el público descubra que el arte no solo se encuentra en museos y galerías", señala Indacochea.

En Art Lima, el ‘booth’ de #Art Jockey expone además la muestra "Rehúsa", en colaboración con la Escuela Corriente Alterna, presentando obras de Daniel Barkley y Marinés Agurto, elaboradas con materiales reciclados.

—La primera compra—

Justamente fue una escultura de la escultora limeña Marinés Agurto la elegida por el Jockey Plaza como la primera compra institucional para espacio público, en Art Lima. La pieza fue desarrollada a partir de la teatina de una casona abandonada en el Callao, y que ella transformó en una escultura que hoy se expone en el centro comercial de Surco.

Terminada la feria, las piezas expuestas en el ‘booth’ de la feria volverán al centro comercial para su exhibición durante todo abril.