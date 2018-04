Comienza la semana de las ferias de arte en Lima. Por ello, repasamos algunas películas que se han ocupado –desde la ficción y el documental– de los entretelones que esconde el intenso negocio de transar con la creatividad.

1. “The Rebel” ( 1961 )

Robert Day

Sin atender su ausencia total de talento, un burócrata londinense abandona su trabajo para viajar a París y dedicarse a su vocación como pintor abstracto. En la Ciudad Luz, un malentendido lo dispara a la categoría de genio creativo, condición que le será difícil de conservar. Uno de los mejores ejemplos de la comedia británica.

2. “The Thomas Crown Affair” ( 1968 )

Norman Jewison

Rebelde y versátil, Steve McQueen demostró en este filme que podía pasar de ser el policía rudo en “Bullit” a un seductor millonario con una debilidad por el robo de arte. Thomas Crown y Vicki Anderson (Faye Dunaway) formaron una de las parejas más recordadas por su sensualidad, elegancia y química en el filme.

3. “F for Fake” ( 1973 )

Orson Welles

Extraordinaria película que hibrida la ficción y el documental para contar la historia del húngaron Elmyr de Hory, pintor que durante años falsificó obras de arte y estafó a los más experimentados coleccionistas del mundo. Mediante un audaz ejercicio cinematográfico, Welles se permite reflexionar sobre la ambigua naturaleza de la creación.

4. “El contrato del dibujante” ( 1982 )

Peter Greenaway

Una aristócrata contrata a un dibujante para que realice doce dibujos de la hacienda de su marido. El contrato incluye favores sexuales que involucran a la dueña de la casa y a su hija. Un preciosista retrato de época, ayudado por los hermosos dibujos que resultan el eje de la trama. Un filme íntimo, impúdico y cerebral.

5. “Aquiles y la tortuga” ( 2008 )

Takeshi Kitano

El excéntrico cineasta japonés dirige y protagoniza esta cinta sobre un pintor mediocre (él mismo) que persiste en su deseo de consolidarse como un gran artista. Para ello contará con el apoyo de su esposa, lo que permite que la película se desdoble como ácida crítica de la movida cultural y emotivo retrato de pareja.

6. “Exit Through The Gift Shop” ( 2010 )

Banksy

El misterioso grafitero Banksy, de quien hasta hoy no se conoce a ciencia cierta su identidad, dirige este documental para mostrar su dinámica de trabajo. Una obra fundamentada en el engaño, el despiste, y que pone en discusión los conceptos de autoría, difuminados entre el anonimato y la colectividad.

7. “La mejor oferta” ( 2013 )

Giuseppe Tornatore

Estimulante filme del cineasta siciliano sobre la separación entre la vida y el arte, sostenido en su personaje principal, Virgil Oldman ( Geoffrey Rush), un exquisito marchante de arte incapaz de relacionarse con nadie, salvo con quien falsifica las obras que él vende. Un drama romántico que termina siendo un sofisticado thriller.

8. “Operación Monumento” ( 2014 )

George Clooney

Un grupo de especialistas en arte es reclutado por el ejército estadounidense para rescatar las obras robadas por los nazis en Europa, cerca de cinco millones de piezas de Da Vinci, Rembrandt, Picasso, Miguel Ángel, entre muchas otras. Criticada por sus licencias históricas, lo mejor del filme es su reparto: George Clooney, Matt Damon, Bill Murray y John Goodman.

9. “The Meyerowitz Stories” ( 2017 )

Noah Baumbach

Dustin Hoffman interpreta a un escultor venido a menos. Él busca que se monte una gran retrospectiva de su obra, al mismo tiempo que intenta, sin mucho éxito, rematar algunos de sus trabajos. Con el trasfondo de una familia disfuncional, el filme es un amargo retrato sobre la complejas nociones de éxito, fama y prestigio.

10. “The Square” ( 2017 )

Ruben Östlund

Película ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes. Ambientada en un museo de arte contemporáneo, retrata con gran ironía las tensas relaciones entre el altruismo del mundo artístico y la perversidad de sus aparatos publicitarios. Sátira incómoda que se trae abajo muchas de las caretas que se imponen en el círculo artístico.