"Advertencia: Reúno en este libro, organizados y anotados en siete ensayos, los escritos que he publicado en 'Mundial' y 'Amauta' sobre algunos aspectos sustantivos de la realidad peruana. Como 'La escena contemporánea', no es éste, pues, un libro orgánico", teclea el autor en 1928. Noventa años después, un hombre se inclina sobre el papel y completa el renglón a mano: "Mejor así. Mi trabajo se desenvuelve según el querer de Nietzsche, que no amaba al autor contraído a la producción intencional, deliberado de un libro, sino a aquel cuyos pensamientos formaban un libro espontánea e inadvertidamente".

Obra canónica del pensamiento político, reeditada decenas de veces y traducida otras tantas, los "7 ensayos de interpretación de la realidad peruana" constituyen, efectivamente, la reunión de escritos dispersos de Mariátegui tanto en la revista que dirigía el periodista Andrés Avelino Aramburú Salinas –circularon 536 números de "Mundial", de 1920 a 1931– como en la suya, "Amauta", que vio la luz entre 1926 y 1930. Toda una luminaria del pensamiento de avanzada y el arte avant-garde.

PLUMA Y FUENTE

"Llegué a Mariátegui porque sentía de vital importancia trabajar sobre su pensamiento", dice José Vera Matos (36), joven reproductor de textos e imagen rediviva del monje egipcio sentado frente a un papiro con las piernas cruzadas. La diferencia es que este escriba ha reemplazado la pluma de caña y el tallo por un estilógrafo cargado con tinta china. Y aunque el soporte es distinto –él usa papel de bambú–, el ejercicio de reescritura sigue siendo el mismo. Solo que ahora se altera la simetría de la escritura lineal integrándola en formas trapezoidales, todo un guiño a las culturas precolombinas en la urdimbre de su textilería. "Llegué a Mariátegui por mi interés sustantivo en la realidad peruana", dice el artista. "Claro, después se vuelve un objeto artístico o un archivo de memoria al desplegarse estratégicamente en trapecios. Mi idea es alejarla del formato de libro y ponerla en una sola gran página. Es como ceñirse a la cintura una faja trenzada, es conspirar con la presentación formal de un texto capital".

AMAUTA 2.0

Como se sabe, los "7 ensayos" componen el sustrato seminal del pensamiento socialista peruano. Publicado en 1928, recorre críticamente la historia de nuestro país desde una actualidad ideológica gobernada por Hegel, Adam Smith, Proudhon y Feuerbach. Trazando una distancia que va de la Urderwood original al trazado digital, Vera lo transcribe a la manera del neoyorquino Lawrence Weiner y otros artistas del llamado posminimalismo conceptual. "Claro que puede llegar a ser tedioso, pero me encanta", puntualiza.

¿No estás festinando la biblia sagrada del socialismo, una obra canónica? Vera responde copiando: "No faltan quienes me suponen un europeizante, ajeno a los hechos y a las cuestiones de mi país. Que mi obra se encargue de justificarme contra esta barata e interesada conjetura". Y coloca el punto final.