Aunque la Feria Art Lima cerró el pasado domingo sus puertas en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, su actividad no ha terminado aún. Su directora, Rochi del Castillo, recorre en este momento la ruta moche acompañada por un grupo de coleccionistas y curadores internacionales, en un viaje que, como nos explica, les resulta fascinante. "El viaje a Trujillo está siendo fantástico", explica.

"Trabajar apoyándonos en elementos de identidad peruana ha sumado mucho", dice la responsable de la feria de arte contemporáneo. Terminada la actividad comercial, la impresión general que le queda a la gestora de la feria es que, tras seis ediciones, Art Lima se ha posicionado en el circuito local, de una manera muy seria y con contenidos muy parejos. "La gente ha estado muy contenta, principalmente los coleccionistas extranjeros. Más allá de los contenidos de la misma feria, el haber activado una ruta en el Centro Histórico o el circuito gastronómico, sumó valores que en otras ferias no se pueden encontrar", destaca. En ese punto, fundamentales resultan la intervención artística en cruceros peatonales diseñados por el maestro venezolano Carlos Cruz-Diez. "Se trata de una conquista del espacio público que tiene que mantenerse. Es una tarea muy difícil, pues hay mucho desconocimiento sobre el tema", reconoce.

Intervenciones de Carlos Cruz-Diez en el marco de Art Lima 2018. (Foto: Difusión)

Cifras exactas del movimiento comercial aún no están disponibles, pues algunas galerías aún no ha cerrado las ventas en los días de feria; sin embargo, el resultado es optimista. "Las galerías han vendido bastante bien. Sobre todo ha existido un networking que les ha permitido trabajar a futuro. Eso es muy importante destacar", señala del Castillo. Por otro lado, las galerías que no hayan generado ventas suelen ser, como explica la directora de Art Lima, galerías nuevas que no conocen aún el mercado. "Pero ya los miembros del comité consultivo y del comité de selección están apoyándolos para ver qué pueden traer para la edición de la feria del próximo año", explica.

Como en sus ediciones anteriores, el cálculo inicial de asistentes a la feria bordea las 20 mil personas. Del Castillo destaca de esta cifra el compromiso del público más joven, incluso niños. "Los hemos visto preguntando, tomándose fotos con sus celulares. Es una realidad que no habíamos vivido antes", señala.

TENDENCIAS DEL MERCADO

Como sucede en ediciones anteriores de la feria, las obras de los grandes maestros peruanos suelen ser las más codiciadas. Empero, este año también destacaron en los intereses de compra artistas contemporáneos como el cusqueño Ishmael Randall Weeks, Giancarlo Scaglia, José Carlos Martinat, Elena Damiani, Ximena Garrido Lecca o José Vera Matos.

"Con la incorporación de Gerardo Chávez Maza como curador dentro del staff permanente se logró mostrar un contenido más parejo, y también mejor planteado, gracias a los conocimientos de arquitectura que él domina", señala Del Castillo. La directora de la feria también destaca el trabajo de la curadora Ruth Gómez de Santiago, guiando a los coleccionistas, apoyándolos con información tanto del concepto de las obras como el de la valoración de estas. Este año, Art Lima contó con el apoyo de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes, institución que celebra este año un siglo de fundada. Asimismo, en la lista de agradecimientos institucionales, destaca el Ejército nacional. "En estos momentos, mientras estamos en Trujillo, nos acompaña una delegación del Ejército para brindarnos seguridad", cuenta.

NOS VEMOS EN ARCO

​La sexta edición de Art Lima también estuvo marcada por ser el escenario local donde se anunció la presencia del Perú como país invitado a la Feria de Arte Contemporáneo ARCO Madrid del próximo año. Un acto a cargo de Carlos Urroz, el director de la influyente feria española.

"Carlos Urroz se ha llevado la mejor impresión del momento de unión que se vive en el Perú en lo que corresponde a las artes contemporáneas. Creo que, después de seis años de trabajar en esta feria, además de diferentes desarrollos exitosos de instituciones como el del MALI, y el compromiso tanto de las autoridades como del sector privado, está claro que todas las condiciones están dadas para que la presencia del arte peruano en Madrid sea todo un suceso", advierte Del Castillo.