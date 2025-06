¿Qué acciones está tomando para erradicar los cobros informales o ilegales de losas deportivas?

Pregunta de Américo Oros

Tenemos dos modalidades de losas: confinadas (donde hemos puesto techo, grass, servicios higiénicos y se alquila) y las no confinadas. Todo vecino al momento de arbitrios paga parques y jardines. No tiene que pagar más, es un cobro ilegal porque no dan boleta ni hacen balances. Hemos creado una nueva ordenanza para prohibir el cobro de losas deportivas bajo toda modalidad (donación, dádiva o colaboración). Lamentablemente no fue aprobada en la última sesión de Concejo y nos dieron unas observaciones que serán tomadas en cuenta. Esperamos que en los próximos días se apruebe en el Concejo. La municipalidad cumple con el rol de mantener las losas deportivas, ningún vecino ni organización vecinal tiene que cobrar.