¿Te cuesta desconectarte cuando terminas la jornada laboral? Es posible que estés experimentando el “efecto Zeigarnik”. Estos consejos pueden ayudarte a dejarlo ir.

En un momento dado puedo tener decenas de pestañas abiertas en el navegador de mi computadora; por lo general, tienen información que uso para escribir esta misma columna. Mi cuenta de hoy es de 61 en una sola ventana.

Cuando termino un proyecto, se siente liberador cerrar las páginas relacionadas.

Esto se da porque cada pestaña representa una tarea inconclusa; según las investigaciones, esto es algo que puede sobrecargar nuestro cerebro y mermar nuestra capacidad de concentración.

Sin embargo, lo que tiende a pasar en el ámbito laboral es que, apenas se acaba un proyecto, empieza el que sigue. O, en casos como el mío, los proyectos se solapan.

Consulté con expertos sobre cómo reducir el agotamiento mental cuando todavía hay tareas por hacer.

He aprendido que desconectar aporta un beneficio mental enorme; solo que es necesario tomar medidas conscientes para poder lograrlo.

Terminar tareas genera una sensación de satisfacción particular.

La idea de que las tareas inconclusas adquieren un estatus especial en nuestra memoria tiene casi 100 años de antigüedad.

En 1927, la psicóloga rusa Bluma Zeigarnik publicó un estudio que demostraba que las personas tienden a recordar mejor las tareas que fueron interrumpidas que aquellas que pudieron completar fácilmente.

Cuenta la historia que la inspiración para los experimentos de Zeigarnik surgió cuando su supervisor, Kurt Lewin, estaba mirando a los camareros en un restaurante muy concurrido.

Se dio cuenta de que recordaban los pedidos complejos hasta el momento en que se realizaba el pago; una vez que el pago estaba hecho, el pedido se olvidaba de inmediato.

Esto me recuerda a cuando estoy viendo televisión: una trama sin resolver me incita a seguir mirando y mantiene el recorrido de los personajes presente en la mente.

Hoy en día, los psicólogos siguen refiriéndose a este fenómeno como el “efecto Zeigarnik”.

Y, aunque ha resultado difícil replicar de forma sistemática el refuerzo de la memoria en relación con las tareas inconclusas, el efecto ha inspirado numerosos estudios que demuestran que estas tareas siguen ocupando nuestra mente.

“Tenemos una necesidad cognitiva de cierre; queremos terminar las cosas”, explica Christine Syrek, profesora de Psicología en la Universidad de Ciencias Aplicadas Bonn-Rhein-Sieg, en Alemania.

Cuando las tareas quedan sin terminar, mantener la información presente en la mente resulta útil.

“Es funcional, porque nos ayuda cuando retomamos la actividad: tenemos todo presente a nivel cognitivo”, señala Syrek.

Sin embargo, esta continuidad mental puede tener un precio. Syrek y sus colegas han descubierto que las tareas inconclusas al final de la semana están relacionadas con el estrés, la alteración del sueño y la “rumiación” sobre el trabajo.

Teniendo esto en cuenta, aquí presentamos varias formas de ayudar a tu mente a desconectar.

Usar agendas y organizar el tiempo puede ayudar a mejorar el bienestar.

1. Establece objetivos basados ​​en el tiempo

Las tareas pendientes pueden hacer que las personas se sientan menos competentes.

En un estudio, los empleados manifestaron mayores dificultades para desconectar cuando dejaban tareas sin terminar, lo que derivaba en una rumiación negativa.

Por el contrario, si sentían que habían avanzado, su sensación de competencia y control mejoraba, y su nivel de estrés disminuía.

Esto no significa que debamos completar todas las tareas, precisa Syrek. Más bien, podría consistir en elaborar un plan claro sobre cómo abordar la lista de tareas pendientes.

Cuando las personas planifican de forma proactiva, establecen objetivos y anticipan posibles obstáculos, les resulta más sencillo dejar el trabajo a un lado.

“Necesitamos relajar la mente diciéndonos: ‘No lo voy a olvidar; sé que lo tengo anotado’”, dice Syrek.

Planificar al comienzo de la jornada laboral también puede ser de ayuda.

Según un estudio, cuando los empleados priorizaban realizar las tareas por la mañana, les facilitaba la transición hacia su jornada de trabajo.

En mi caso, me resulta útil consultar mi agenda cada mañana para reservar tiempo ininterrumpido que dedico a investigar y escribir; así quedo tranquila sabiendo que esta columna la voy a terminar.

2. Desactiva las notificaciones

El teléfono puede dar una falsa sensación de "siempre estar disponible".

Las aplicaciones en nuestros teléfonos pueden hacer que resulte tentador estar disponibles a todas horas.

Incluso en nuestro tiempo libre, nuestro cerebro puede seguir centrado en la resolución de problemas, señala Joan Ongchoco, profesora adjunta de Ciencias Cognitivas en la Universidad de la Columbia Británica.

“La semana pasada, por ejemplo, me vi dando clase en mis sueño”, comenta.

Consultar el correo electrónico también puede derivar en mayores niveles de conflicto entre el trabajo y la vida familiar, ya que este hábito permite que las cuestiones laborales se trasladen al hogar, según un estudio.

Por tanto, una forma sencilla de reducir el estrés consiste en revisar el correo electrónico con menos frecuencia.

Podrías esperar hasta empezar la jornada laboral o establecer momentos concretos para consultarlo. Lo mismo se aplica a cualquier aplicación de mensajería instantánea que utilices para el trabajo.

Desconectar del trabajo durante las vacaciones también puede contribuir a que disfrutemos más de nuestro tiempo libre.

3. Evita la superposición de proyectos

La gran cantidad de pestañas del navegador que veo abiertas al comenzar a trabajar cada día podría estar contribuyendo a una “sobrecarga informativa”.

Esto se debe a que experimentamos una carga cognitiva considerable al cambiar de una tarea a otra.

Siempre que sea posible, resulta útil terminar una tarea antes de pasar a la siguiente, a fin de aligerar la carga sobre la memoria de trabajo, señala Ongchoco.

“Cada vez que cierras un archivo [en la mente], liberas recursos; por eso te sientes con más energía”, añade.

4. Planifica los plazos teniendo en cuenta los días festivos

Para poder disfrutar de los días feriados, planificar ayuda a reducir el estrés.

Los periodos festivos, en particular, pueden resultar estresantes para muchas personas.

Sin embargo, un estudio realizado antes y después de las vacaciones de Navidad reveló que quienes tenían menos tareas pendientes gozaban de un mayor bienestar al regresar al trabajo.

Los directivos pueden contribuir fomentando que los empleados planifiquen con tiempo.

“Antes de un periodo vacacional, no es necesario terminarlo todo”, aconseja Syrek.

Más bien deja el trabajo en un estado que te permita retomarlo fácilmente a la vuelta, sin necesidad de estar pensando en él constantemente ni de preocuparte por si has olvidado algo importante.

El simple hecho de cambiar de ambiente ayuda al cerebro a tener una sensación de fin de una actividad.

Los “rituales de transición” pueden ayudarnos a dejar atrás esos pensamientos relacionados con el trabajo, señala Oliver Weigelt, profesor adjunto de Psicología Organizacional en la Universidad de Groninga.

Un ejemplo consiste en cambiar el entorno físico, lo cual ayuda a indicarle al cerebro que una tarea ha concluido.

Si se trabaja desde casa, esto podría implicar dar un paseo hasta un parque o una tienda cercana, o incluso simplemente cruzar una puerta para entrar en otra estancia.

“Al cruzar una puerta, nuestro sistema [el cerebro] vacía su memoria para liberar espacio para otras cosas que están por suceder”, explica Ongchoco.

Otra opción sencilla es trasladar el portátil a otra habitación. Según Weigelt, esto ayuda, además, a establecer una distancia psicológica respecto a tareas que, de otro modo, podrían resultarnos estresantes.

En conjunto, estas estrategias también podrían ayudarte a poner en perspectiva las tensiones laborales.

“Si logras dar un paso atrás y ver el panorama general en lugar de centrarte solo en los detalles, podrás tomar distancia o dejar de dar vueltas a las tareas pendientes”, afirma Weigelt.

Teniendo todo esto en cuenta, procuro no revisar mis correos electrónicos fuera del horario laboral y he empezado a planificar mis días con mayor detenimiento.

Además, junto con el efecto Zeigarnik, también intento aprovechar el efecto Ovsiankina.

Esta investigación, publicada un año después, reveló que las personas tienden a retomar tareas inconclusas para satisfacer su necesidad de cierre.

Así que, en lugar de sentirme abrumada por las pestañas abiertas en mi navegador, las utilizo como estímulo para retomar un proyecto y, finalmente, terminarlo.

Porque, como me comenta Ongchoco, las tareas inconclusas pueden resultar irresistibles.

Simplemente debemos aprender a identificar cuándo pueden generarnos un estrés innecesario.