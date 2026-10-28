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Resumen

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Pasaron dos siglos antes de que se comprobara que un sobreviviente del naufragio que inspiró la novela Moby Dick tenía razón.
Pasaron dos siglos antes de que se comprobara que un sobreviviente del naufragio que inspiró la novela Moby Dick tenía razón.
/ ALAMY
Por BBC News Mundo

En la mañana del 20 de noviembre de 1820, Thomas Nickerson, de 15 años, acababa de escapar de un ataque de una ballena que le había abierto a su bote un agujero en el costado.

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