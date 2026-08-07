¿Por qué los científicos temen el impacto del “Súper Niño” en América Latina?

En su primer mensaje como presidenta de Perú a finales de julio, Keiko Fujimori puso entre sus prioridades dos “emergencias inmediatas”: la inseguridad y el fenómeno climático de El Niño.

Y es que los científicos pronostican que el actual El Niño puede llegar a ser uno de los más intensos de las últimas décadas.

“El clima no espera los tiempos de la burocracia. Por eso, implementaremos un plan de contingencia nacional frente al fenómeno El Niño que romperá con la lógica de la reacción tardía para pasar a la era de la prevención oportuna”, señaló Fujimori en su investidura.

Los gobiernos de otros países de América Latina, como Colombia, México y Ecuador, ya han anunciado algunas medidas para responder a las posibles emergencias climáticas fruto de El Niño.

Según el último reporte del Centro para la Predicción del Clima (CPC), un organismo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA), “existe un 81% de probabilidad de que se presente un El Niño muy fuerte durante el período de octubre a diciembre” de este año.

Y hay indicios de que estaría “entre los eventos de El Niño más importantes en el registro histórico” que llevan los científicos desde la década de 1950.

Por su potencial, algunos expertos lo han bautizado como un “Súper El Niño”.

“Los impactos se van a seguir sintiendo en 2027. Incluso, los peores impactos van a ser el próximo año”, explica a BBC Mundo el doctor Ángel Adames, profesor del departamento de Ciencias Atmosféricas y Oceánicas de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU).

“Hablaremos de aquí en delante de los riesgos de calor y los cambios en los patrones de lluvia que ya se están notando”, añade.

La presidenta Fujimori dijo que entre sus prioridades está la preparación de cuencas y ríos ante la llegada de El Niño.

Una “tormenta perfecta” climática

Si bien los fenómenos de El Niño y La Niña se presentan cada pocos años con efectos como tormentas severas u olas de calor y sequía prolongadas, la combinación de factores climáticos este año fortaleció el fenómeno hasta un grado pocas veces visto.

Un episodio normal de la El Niño-Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés) se presenta cuando la temperatura de superficie del mar en el Pacífico tropical central se ubica +1,5 °C por encima de la media histórica. Puede durar entre 9 y 12 meses.

Pero para que sea considerado “fuerte” o “muy fuerte”, varios factores climáticos deben entrar en la ecuación, explica Adames, entre ellos el comportamiento de los vientos alisios que soplan de este a oeste en el Pacífico.

“Cuando los vientos se debilitan, el afloramiento del agua fría fuera de la costa de Perú y Ecuador se debilita. Y en ausencia de agua fría, se reemplaza con agua más cálida. Y este año hubo un debilitamiento muy fuerte y el calentamiento del agua fue bastante súbito”, explica el profesor.

Y, de hecho, este año se presentaron alternaciones en varios fenómenos meteorológicos -como la retroalimentación océano-atmósfera, la onda de Kelvin o cambios en la termoclina- que contribuyen a que se pronostique un El Niño más fuerte de lo habitual.

Anomalías como esas “tienen que ocurrir todas a la vez” para que El Niño sea muy fuerte y es lo que pasó en los últimos meses, señala el experto, que también apunta al calentamiento global como parte de lo que ha provocado su fortalecimiento.

Todo eso hace que sean más marcados lo que los científicos llaman “efectos canónicos” de El Niño, como las sequías, las olas de calor intensas y las lluvias torrenciales.

Infografía sobre el fenómeno de El Niño

Norte y Centroamérica

Es probable que México experimente un invierno con tormentas invernales más intensas en el norte a finales de año, pero más calor y sequías en el sureste en los próximos meses, así como presencia de huracanes más fuertes en el Pacífico sur.

Centroamérica también registrará más calor y sequías en el denominado “corredor seco” de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Pero también Costa Rica y Panamá experimentarán olas más intensas de este tipo que las que suelen tener en otros años.

En el Caribe también tiende a haber más sequías durante El Niño, lo que supone altas temperaturas para la población y falta de agua para la agricultura y ganadería.

“Las olas de calor tienden a ser el fenómeno meteorológico más letal. Aunque no se habla mucho sobre eso, más gente muere de calor que de cualquier otro evento meteorológico”, advierte Adames.

El "corredor seco" de Centroamérica podría registrar sequías severas que afecten a la agricultura.

Condiciones mixtas en Sudarmérica

En Sudamérica se presentan las condiciones más mixtas.

El “epicentro” de El Niño en Perú y Ecuador genera el efecto de “El Niño costero”: lluvias torrenciales que generan grandes inundaciones y deslaves en la zona del Pacífico, además de que la pesca -una industria regional clave- se ve sumamente reducida por los cambios en la temperatura de océano.

Partes de Perú también pueden registrar, junto a Bolivia, una fuerte sequía, lo que pondrá en jaque a la agricultura.

La región de Colombia, Venezuela y el norte de Brasil también puede experimentar una sequía severa, que además de impactar en la industria agropecuaria, disminuirá notablemente el caudal de ríos y limitará la generación de energía hidroeléctrica.

Por el contrario, en el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay, el norte de Argentina y Chile se registrarán lluvias más intensas que suelen favorecer a la agricultura, pero si se presentan en exceso (como ocurrió en El Niño de 1997), podría haber devastación por las inundaciones.

Si bien el Centro para la Predicción del Clima de EE.UU. aclara que no siempre se presentan los efectos más extremos durante El Niño, cuando el fenómeno se presenta con más fuerza son más predecibles sus “efectos canónicos”.

Perú es uno de los países que más siente los efectos del fenómeno de El Niño.

La temporada de huracanes

Otro cambio destacado se registra en la temporada de huracanes.

En el Atlántico, El Niño tiende a debilitar la formación de ciclones, por lo que en cierta forma es un “alivio” para las regiones del Caribe, este de México y Estados Unidos.

Todo lo contrario ocurre en las costas del Pacífico en Centroamérica y México. Este año podría ver más huracanes y más potentes. Así ocurrió en el evento de El Niño de 1997, con huracanes como Pauline, que arrasó una franja costera del sur mexicano.

Adames añade que hay factores adicionales que este año y el siguiente podrían agravar la situación de la agricultura, como la guerra en Medio Oriente que afecta el precio y disponibilidad de los fertilizantes.

“Eso va a impactar las cosechas, sumado a las olas de calor y sequías. Si los gobiernos no prestan atención, habrá impactos mayores en la producción de comida y la generación de electricidad”, advierte.

Gráfico de efectos de El Niño en el mundo

¿Qué medidas se están tomando?

Varios son los gobiernos de América Latina que ya han hecho anuncios de medidas para tratar de hacer frente a los efectos de El Niño que pronostican los científicos.

La presidenta Fujimori en Perú dijo que de inmediato iniciaría “la descolmatación masiva de los ríos, la construcción de defensas ribereñas con criterios técnicos modernos y la protección de las cuencas”.

“Destinaremos maquinaria pesada a los puntos críticos e implementaremos un sistema logístico de respuesta rápida para asegurar el abastecimiento de alimentos, agua y medicinas en las zonas de mayor vulnerabilidad”, dijo al asumir la presidencia a fines de julio.

En Colombia, el presidente Gustavo Petro -quien está a punto de dejar el cargo- decretó una emergencia y ordenó un paquete presupuestario de alrededor de US$1.200 millones para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El objetivo es mejorar la infraestructura de diversos departamentos, principalmente los costeros, en prevención de las futuras emergencias.

Pero el Consejo de Estado, el máximo órgano judicial del país, suspendió parte del decreto de Petro, incluida la financiación. Aún no está claro qué hará presidente electo Abelardo de la Espriella, quien asume el gobierno este 7 de agosto.

Colombia podría registrar una grave disminución del agua disponible.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se están pronosticando lluvias muy intensas por El Niño, por lo que a inicios de julio ordenó que haya alertas disponibles para enviar a los celulares de los residentes de localidades específicas que corran riesgos.

Sheinbaum dijo que la oficina de Protección Civil instalará “puestos de comando en todos los estados, primero los que tienen costa, particularmente en el Pacífico, y después ya irá hacia el centro del país” para monitorear constantemente la situación.

Las labores preventivas también incluyen la limpieza de cauces de ríos y presas, y la colocación de barreras, entre otros. En México se espera que el punto álgido del fenómeno llegue en diciembre, según las previsiones del gobierno.

Los gobiernos de Bolivia y Ecuador también dijeron que están explorando planes y conformando equipos para atender las situaciones de emergencia que se puedan presentar en los próximos meses.

Adames considera que algunos gobiernos no están prestando la debida atención a una emergencia que ya está en marcha.

“Necesitamos mejor educación sobre qué es El Niño y cuáles son sus impactos. Aunque la gente está cansada de escuchar cosas sobre el cambio climático, es más importante que nunca hablar de eso”, asegura.

Los habitantes de los países de la región también deberían estar informados sobre los riesgos por los desastres naturales que se pueden presentar en los lugares en los que viven, así como tener algunos planes preventivos.

“Hay que saber que vienen impactos difíciles. Tener algún tipo de racionamiento de comida. No quiero ser pesimista, porque realmente uno nunca sabe. Pero es bueno que los ciudadanos se preparen para las olas de calor y las sequías”, sostiene Adames.

“Debemos tener una mentalidad de preparación, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles”.