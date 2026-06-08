Síndrome de corazón roto: ¿Realmente se puede morir de pena por la pérdida de un ser querido?

¿Puede uno morirse de pena realmente?

Eso es lo que muchos se preguntan a raíz de la muerte a los 56 años de Marjane Satrapi, la autora, directora, ilustradora y activista franco-iraní conocida principalmente por su serie de novelas gráficas “Persépolis”.

Publicada en el año 2000, la serie logró cautivar a una audiencia global. Relata la historia de la joven Marjane durante y después de la Revolución iraní, también conocida como Revolución Islámica.

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Ocho años después, su adaptación cinematográfica, codirigida por la propia Satrapi, fue nominada al Oscar a la mejor película de animación.

Aunque no se ha informado oficialmente cuáles fueron las causas médicas de la muerte de Satrapi, su familia y allegados la atribuyeron a la “tristeza” que sufrió tras la muerte de su esposo.

“Marjane Satrapi murió de tristeza más de un año después del deceso de Mattias Ripa, su marido y el amor de su vida”, dijeron sus allegados en un comunicado transmitido este jueves a la agencia de noticias AFP.

Recientemente, la autora había publicado una serie de emotivos mensajes en Instagram en los que escribió: “He perdido al amor de mi vida”.

Rippa murió en abril de 2025 a los 53 años de edad. En esa ocasión, Satrapi publicó un mensaje de duelo en el diario LeFigaro anunciando su deceso.

“Marjane Satrapi anuncia con profunda tristeza el fallecimiento de Mattias Ripa, el hombre y el amor de su vida, quien nos dejó a los 53 años tras treinta y un años de una vida maravillosa juntos”, escribió.

Pero ¿puede el duelo por un ser querido ser tan intenso como para llevarnos a la muerte por causas naturales?

Una investigación publicada en 2014 en la revista JAMA Internal Medicine encontró que, aunque ocurría raras veces, el número de personas que sufrieron un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular en el mes posterior a la muerte de un ser querido era el doble que un grupo que no estaba atravesando ningún duelo.

En el grupo de dolientes, de 30.447 personas, 50 de ellas padecieron alguna de las condiciones mencionadas, o el 0,16%, Mientras que en el grupo sin duelos, solo el 0,08%.

Uno de los autores del estudio, el doctor Sunil Shah, de la Universidad de Londres, le dijo a dijo a la BBC: “Con frecuencia usamos el término ‘corazón roto’ para referirnos al dolor de perder a un ser querido. Nuestro estudio muestra que el duelo puede tener un efecto directo en la salud del corazón”.

En 2016, un día después de la muerte de la actriz Carrie Fisher falleció su madre, la también actriz Debbie Reynolds, de 84 años.

Corazón aturdido

Algunas personas hablan de “síndrome de corazón roto”, conocido más formalmente como cardiomiopatía por estrés o cardiomiopatía Takotsubo.

“Es una condición temporal en la que el músculo cardíaco se debilita repentinamente o se aturde. El ventrículo izquierdo, una de las cavidades del corazón, cambia de forma”, según explican en la Fundación Británica del Corazón.

El nombre científico, cardiomiopatía takotsubo, proviene de la palabra japonesa usada para referirse a un tipo de trampa de fondo redondo y cuello estrecho usada para cazar pulpos.

El estrés súbito hace que el ventrículo izquierdo del corazón, el que bombea la sangre, adquiera esta forma.

La anomalía puede ser provocada por un choque emocional.

“Cerca de tres cuartas partes de las personas diagnosticadas con cardiomiopatía takotsubo han experimentado un estrés emocional o físico significativo antes de enfermarse”, dice la fundación. Este estrés podría deberse a un duelo, pero también a cualquier otro problema.

Hay casos documentados de personas que sufren la condición después de que sus colegas los asusten con alguna broma, o sufren el estrés de hablar ante un gran grupo de personas.

Se especula que la liberación repentina de hormonas —en particular, adrenalina— causa el aturdimiento del músculo cardíaco.

Rayos x de un paciente sufriendo de cardiomiopatía.

Ataque al corazón

Esta situación es diferente a un ataque al corazón, que es cuando el corazón se detiene, debido a que el flujo de sangre se constriñe, tal vez por las arterias obstruidas.

“La mayoría de los ataques cardíacos se producen debido a bloqueos y coágulos de sangre que se forman en las arterias coronarias, que suministran sangre al corazón”, dice un artículo sobre el síndrome del corazón roto publicado por la Universidad Johns Hopkins.

La mayoría de los pacientes que sufren de cardiomiopatía “tienen arterias coronarias bastante normales y no tienen bloqueos severos o coágulos”, dice el centro en su sitio web.

Muchas personas simplemente se recuperan. El estrés desaparece y el corazón vuelve a su forma normal.

Pero en otros pacientes, como los ancianos o aquellos con una condición cardíaca, el cambio en la forma del corazón puede provocar un desenlace fatal.

¿Morir de amor?

Las probabilidades de que alguien muera aumentan durante los seis meses posteriores a la partida de la pareja.

También hay evidencia de un mayor riesgo de muerte después de la hospitalización de un miembro de una pareja, según un estudio publicado en 2006 en el New England Journal of Medicine.

Otras investigaciones publicadas en 2011 sugieren que las probabilidades de que el compañero sobreviviente muera aumentan durante seis meses después de la partida de su pareja.

Especialistas señalan que un matrimonio en el que los esposos se apoyan mutuamente actúa como un amortiguador del estrés. Las parejas también se monitorean mutuamente y alientan el comportamiento saludable: se recuerdan tomar sus medicamentos, por ejemplo, y comprueban que no beban demasiado.

Cardiomiopatía takotsubo es el nombre correcto del mal del corazón que pudo haber afectado a Satrapi, pero “corazón roto” lo explica mejor.

*Con reportería de Stephen Evans