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Resumen

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Si comes la fruta con cáscara es importante lavarla bien.
Si comes la fruta con cáscara es importante lavarla bien.
/ Jannis Brandt
Por BBC News Mundo

Consumir restos de frutas y verduras, como cáscaras y tallos, podría aportar un beneficio para la salud que la mayoría de nosotros no estamos obteniendo, según investigadores británicos.

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