icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los científicos fueron galardonados por aportar una solución al misterio químico de la asimetría de la vida.
Los científicos fueron galardonados por aportar una solución al misterio químico de la asimetría de la vida.
/ Pixaba
Por BBC News Mundo

El Premio Nobel de Química fue otorgado este miércoles al científico francés Henri B. Kagan y al japonés Kenso Soai por aportar una solución al misterio químico de la asimetría de la vida.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.