Transtorno dismórfico o cuando no se soporta ver el propio cuerpo: “Quería pedir perdón por lo fea que era”

Muchos de nosotros podemos encontrar defectos cuando nos miramos al espejo, pero el intenso odio de Charlotte hacia su aspecto físico comenzó a dominar su vida en los primeros años de la adolescencia.

“Me levantaba a las 5:30 de la mañana para maquillarme, aunque el autobús escolar no llegaba hasta las 8:30”, cuenta.

“Me lo aplicaba compulsivamente, me lo quitaba, me lo volvía a aplicar, me lo quitaba de nuevo, intentando que quedara lo más simétrico y perfecto posible”.

Charlotte cuenta que empezó a aislarse, hasta que ni siquiera podía ir a la universidad, salvo para hacer los exámenes. No fue al baile de fin de curso porque no se atrevía a que le hicieran fotos.

Finalmente, le diagnosticaron trastorno dismórfico corporal (TDC).

La dismorfia corporal es un término que se utiliza a menudo en las redes sociales para reflejar la insatisfacción de una persona con su cuerpo.

Pero la TDC se da cuando la ansiedad por la apariencia física empieza a interferir en la vida cotidiana, según explica Viren Swami, profesor de psicología social en la Universidad Anglia Ruskin.

Se trata de una obsesión por algún aspecto de la apariencia física que otras personas consideran normal, pero que para la persona que lo padece puede resultar completamente erróneo, explica Swami en el podcast “Complex” de la BBC.

Las características de la TDC incluyen angustia emocional, pasar mucho tiempo dándole vueltas al tema y sentir que no se pueden controlar los pensamientos sobre la apariencia.

También puede incluir comportamientos repetitivos, como mirarse al espejo o tocar repetidamente la parte del cuerpo que se considera defectuosa.

“Todo su mundo se reduce a este aspecto de su cuerpo y todo lo demás se desvanece”, afirma.

Swami afirma que es mucho más común que las mujeres experimenten insatisfacción corporal, pero con el TDC no hay una división clara entre géneros.

Charlotte comenzó la terapia en su servicio local de salud mental antes de ser ingresada en una unidad residencial para trastornos de ansiedad en Londres.

“Hice terapia ocupacional cuando estaba en tratamiento hospitalario, cosas como pintura, cerámica y composición musical, y así fue como volví a la música”, afirma.

“Me ayudó a canalizar mi perfeccionismo, sacándolo de la oscuridad y llevándolo a la luz, y disipando esa vergüenza”.

Una vez dada de alta, comenzó a compartir su historia en Internet con la esperanza de ayudar a otras personas.

Swami insta a quienes puedan estar sufriendo este trastorno a que busquen inicialmente el apoyo de su médico de cabecera.

Y si crees que alguien que conoces padece TDC, insiste en que es importante ser paciente y empático. Es habitual que busquen a diario reafirmación para sus pensamientos, explica.

“En lugar de cerrar estas conversaciones y enfadarte o frustrarte por ello, reconoce que el TDC es un trastorno de salud mental que no desaparece por sí solo y que, sin ayuda profesional, a menudo puede empeorar”.

Tilly ahora siente que su TDC ya no afecta su vida como lo hacía cuando era estudiante.

Tilly también desarrolló TDC en su adolescencia temprana.

“Sentía que quería pedir perdón a las personas que pasaban a mi lado por lo fea que era”, afirma. “No podía mirarme nunca en un espejo público”.

Evitaba la ropa ajustada y le resultaba “insoportable” vestirse para festivales y fiestas.

“Me provocaba una espiral negativa de la que no podía recuperarme a tiempo para el evento”.

Al principio, pensó que se trataba de baja autoestima y depresión.

“No era consciente de la conexión entre los diferentes tipos de experiencias que, en realidad, tenían que ver con mi apariencia”, afirma.

Sus síntomas de TDC comenzaron a empeorar cuando fue a la universidad a estudiar diseño de moda, ya que se comparaba con quienes trabajaban en la industria.

Esto la llevó a tener pensamientos oscuros y angustiosos sobre su apariencia, incluyendo sentimientos continuos de inferioridad.

Tilly había visto a varios terapeutas a lo largo de los años, pero ninguno especializado en imagen corporal.

Comenzó a trabajar con un psicoterapeuta del NHS que identificó que tenía TDC.

Tilly dice que se unió a un grupo de apoyo de la Fundación TDC y trabajó con un terapeuta privado para ayudar a aliviar sus síntomas.

Recomienda a cualquier persona que experimente síntomas de TDC que investigue el trastorno antes de hablar de sus preocupaciones con un médico.

“Esto podría hacer que las personas puedan pedir la ayuda adecuada con más confianza”, añade.

Ahora, Tilly es capaz de controlar mejor sus pensamientos.

“Si me miro al espejo mientras me arreglo y no me gusta lo que veo, si siento que me invade el pánico, puedo detenerlo inmediatamente”, afirma.

“La forma en que me veo a mí misma, dependiendo de los diferentes días y estados de ánimo, no es como me ven los demás, ellos solo me ven como Tilly”.

Dice que ha experimentado un cambio total en su forma de pensar.

“He vuelto a encontrar la alegría en mi vida y, por primera vez desde mi infancia, siento amor por mí misma”.

Charlotte quiere que la gente sepa que “hay esperanza, que es posible recuperarse”.

“Me siento tan plena, tan feliz y tan en paz... Ahora amo mi vida de verdad, y nunca pensé que llegaría a este punto”.