La elección del modelo republicano en los países de América Latina se produjo en medio de un intenso debate en torno a qué forma de gobierno debían seguir las nuevas naciones que iban logrando su independencia a inicios del siglo XXI. Esto no fue la excepción en el Perú. Por eso, pensar en la república de cara al bicentenario implica también reflexionar sobre los elementos que sustentan nuestro actual sistema de gobierno.

Este será el tema de la séptima mesa de debate virtual del Proyecto Especial Bicentenario (PEB), bajo el título de Genealogías republicanas en América Latina, que se desarrollará el miércoles 2 de diciembre, a las 7:00 p.m.

Estas nuevas formas de república se basaron en una serie de ideales que comenzaron a imperar en Europa con la Ilustración y que tuvieron como ejes la creación de marcos legales e institucionales, el respeto a la soberanía popular y la dinámica política de las diversas comunidades. Todo esto implicó proyectos y aspiraciones diferentes que muchas veces acabaron en conflicto y que siguen afectando nuestra vida política y el ejercicio ciudadano de la población.

Los panelistas

¿Cómo fue la experiencia republicana en la formación de los Estados-nación en América Latina? ¿Cuáles fueron los dilemas que enfrentaron estas comunidades políticas? ¿Se puede hablar de una tradición republicana? ¿Cuán importante es repensar la república frente a los bicentenarios de las independencias latinoamericanas? Esas son algunas interrogantes que se intentarán responder en esta mesa de debate que contará con un panel de reconocidos investigadores e historiadores.

Entre los panelistas se encuentran Susana Gazmuri, doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile; José Antonio Aguilar, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Chicago y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México; Carmen Mc Evoy, historiadora y profesora de Historia Latinoamericana en The University of the South-Sewanee; y la historiadora Hilda Sabato, investigadora del Conicet en el Instituto Ravignani de la Universidad de Buenos Aires. Como moderador estará Cristóbal Aljovín, director del departamento de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Al considerar que el concepto de república ha ido experimentando cambios a través del tiempo a partir de las discusiones de aquellos que imaginaron los ideales republicanos, esta mesa de debate se presenta como una oportunidad —afirman sus organizadores— para reflexionar sobre nuestro presente político e imaginar, ahora más que nunca, el país que queremos para nuestro tercer siglo de vida independiente.

En esta conversación se realizará a través de la plataforma Zoom y se transmitirá vía Facebook Live desde la cuenta oficial del Proyecto Especial Bicentenario (https://web.facebook.com/bicentenariope).

Los interesados pueden inscribirse en: https://bicentenariodelperu.pe/catedra/

Actualización: Puede ver el evento aquí: