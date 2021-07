Comunicado oficial

El Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada pone en conocimiento a la ciudadanía lo siguiente:

1ª En las primeras horas del día lunes 3 de febrero, parte del personal de tropa perteneciente a la 29 y 41 comandancias de la Guardia Civil, que ocupan el local de Radio Patrulla (La Victoria), claramente incitados por elementos políticos contrarrevolucionarios y con el pretexto de reivindicaciones económicas, adoptaron una actitud francamente subversiva, al negarse a cumplir su servicio y mantenerse concentrados en el mencionado cuartel.

2ª Para evitar el uso de la fuerza, los diferentes comandos policiales actuaron sucesivamente a fin de persuadir al personal para que deponga su actitud. Lejos de escuchar este llamado, dicho personal con ayuda de elementos civiles, se dedicó a soliviantar e intimidar al resto del personal de las fuerzas policiales de la Guarnición de Lima, pretendiendo lograr se plegaran a la subversión y obligándolos a replegarse a sus respectivas dependencias.

3ª En vista de esta situación, el gobierno revolucionario dispuso que el Comando Conjunto de la Fuerza Armada, en cumplimiento del Plan de Defensa Interior del Territorio, debelara la subversión.

4ª En la madrugada del día de hoy miércoles 5, un destacamento de la zona de seguridad nacional del centro redujo el foco subversivo, ocupando el cuartel, donde encontró numeroso personal vestido de civil. Como consecuencia de la acción resultaron seis heridos de bala, los que se encuentran hospitalizados.

Constituyendo tales hechos delito previsto y penado en el Código de Justicia Militar, el personal responsable será sometido al fuero respectivo. En la fecha ha sido declarado en estado de emergencia todo el territorio nacional, suspendiendo, en consecuencia, las garantías declaradas en los artículos 56ª, 61ª, 62ª, 67ª y 68ª de la Constitución del Estado.

Lima, 05 de Febrero de 1975.

La Fuerza Armada restableció el orden

En la madrugada de ayer un destacamento militar ocupó el local de Radio Patrulla, sito en La Victoria, donde se mantenía concentrado parte del personal de tropa perteneciente a la 29ª y 41ª Comandancia de la Guardia Civil. Dicho personal de tropa —dice un comunicado oficial— incitado por elementos contrarrevolucionarios y con el pretexto de reivindicaciones económicas, adoptaron una actitud subversiva.

Diferentes Comandos policiales habían tratado sin éxito de persuadir a los amotinados antes de que el Comando Conjunto de la Fuerza Armada ordenara la ocupación del cuartel de Radio Patrulla. Resultaron seis heridos de bala que han sido hospitalizados.

La falta de policía permitió que grupos de agitadores iniciaran desmanes. Se atacó el diario Correo, el Centro Cívico y el Círculo Militar. Pronto fueron numerosas las partidas de asaltantes que aprovecharon la situación para romper vidrierías o romper puertas sustrayéndose varios variados artículos de las tiendas. Pese a que la gran mayoría permaneció ajena a estos desmanes e inclusive expresó su rechazo, fueron numerosos los establecimientos comerciales asaltados.

Al final de la tarde la Fuerza Armada restableció el orden.

Disponen que hoy es día no laborable

COMUNICADO N° 03 ZSNC

El Comando de la Zona de Seguridad Nacional del Centro informa a la opinión pública que en vista de continuar la situación subversiva señalada en los comunicados anteriores, se dispone que el día Jueves 6 de febrero de 1975 sea día no laborable, sin pérdida del salario dominical.

Lima, 06 de febrero de 1975

Ismael Araujo Vera

Crl. EP Jefe de Relaciones Públicas de la Zona de Seguridad Nacional del Centro

De 10 de la noche a 5 de la mañana regirá el toque de queda en Lima y Callao

El Comando de la Zona de Seguridad Nacional Centro, pone en conocimiento de la ciudadanía lo siguiente:

1º– Que habiendo sido declarado el Estado de Emergencia y, pese a las medidas de seguridad adoptadas, ha continuado la alteración del orden público con grave detrimento de la integridad física de las personas y de la propiedad privada, este comando ha implementado el toque de queda a partir de la fecha y hasta nuevo aviso, desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.

2º– Queda en consecuencia, terminantemente prohibida la circulación de personas y de vehículos en Lima, Callao y Balnearios, durante estas horas, salvo autorización escrita otorgada por este Comando. Los lugares en los que se proporcionará la autorización son los siguientes:

En Lima: Comandancia General de la Segunda Región Militar, sita en O´Higgins 874;

En Chorrillos: Cuartel General del Centro de Instrucción Militar del Perú (CIMP);

En el Rímac: Cuartel General de la División Blindada; y

En el Callao: Comando General de la Base nNaval

3º– Las tropas tienen orden de hacer fuego a quienes contravengan esta disposición.

Lima, 05 de febrero de 1975

Leonidas Rodríguez Figueroa

General de División EP

Los actos vandálicos de ayer

Lima fue víctima ayer de los desmanes de grupos que aprovecharon la falta de servicio policial para ejecutar actos vandálicos. En la fotografía se observa a la izquierda un grupo saqueando un establecimiento comercial. La gran humareda del centro corresponde el incendio de las bobinas de papel del diario Correo. A la derecha otra humareda de menor magnitud se eleva desde las tiendas de las Galerías Boza.

Saqueo a la luz del día

El saqueo en el centro de Lima comenzó ayer alrededor del mediodía. En la fotografía un joven lleva sobre sus hombros un aparato de televisión. En tanto, otro tiene el televisor a sus pies. Más atrás, con un ventilador y una grabadora, avanza un tercero.

Después de seis años, el régimen de Juan Velasco Alvarado atravesaba por una severa crisis, situación que se agravó con la confiscación de los medios de comunicación. A inicios de 1974, se produjeron en Lima diversas manifestaciones populares contra el alza de precios y el descontento alcanzó también a la policía. Los primeros días de febrero diversos comandos policiales amenazaron con ir a la huelga si no se atendían sus demandas de mejoras salariales, situación que se produjo el 5 de febrero cuando la ciudad amaneció sin protección. Mientras en Lima se multiplicaban los asaltos, saqueos, incendios y actos vandálicos, los dirigentes policiales se concentraron en la sede de Radio Patrulla en La Victoria. De ahí fueron desalojados violentamente por unidades blindadas del Ejército. No se pudo precisar el número de bajas. Los comunicados oficiales señalaron que solo se produjeron seis heridos. Las manifestaciones contra el régimen no cesaron y en los días siguientes se impuso el toque de queda y un estado de sitio. Seis meses después, el régimen de Velasco llegaba a su fin, con el levantamiento el 29 de agosto del general Francisco Morales Bermúdez.