Belli es una de las más altas voces vivas de la poesía hispanoamericana contemporánea. La distinción del poeta peruano fue acordada de manera unánime por el jurado. Viajará a Santiago en julio para recibir el premio.

Por Raúl Cachay A.

Luego de leer el cable noticioso llegado desde Santiago de Chile, uno no podía sentir otra cosa que un dulce aroma a reivindicación: Carlos Germán Belli, uno de los poetas vivos más importantes del Perú, una de las voces descollantes de la llamada Generación del 50 (decisiva en el plano continental por la heterogénea excelencia de sus principales representantes), acababa de ser anunciado como único ganador de la tercera edición del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda.

La distinción fue acordada de forma unánime en la capital chilena por un jurado presidido por el ministro de Cultura de ese país, José Weinstein, que estuvo integrado también por el poeta argentino Juan Gelman, ganador del año pasado (la primera edición fue para el mexicano José Emilio Pacheco), la escritora mexicana Margot Glantz y el poeta chileno Pedro Lastra.

El galardón, instaurado el 2004 con ocasión del centenario del nacimiento de Pablo Neruda, está dotado de 30 mil dólares en efectivo, una medalla y un diploma, que el propio Belli recibirá en Santiago el próximo 12 de julio.

“He recibido la noticia de modo muy jubiloso. No podía creerlo cuando me lo dijeron, cuando llamó el Ministro de Cultura de Chile para darme la buena nueva. Estoy muy agradecido y sumamente honrado”, asegura un todavía agitado Belli, nacido en 1927 y autor de auténticos clásicos de la poesía peruana, como “¡Oh Hada Cibernética!” y “El pie sobre el cuello”.

“Ni siquiera sabía que estaba entre los candidatos al premio. Antes me han postulado a otros premios, pero esto fue una sorpresa total. Yo tengo una fuerte amistad con muchos escritores chilenos, en especial con Enrique Lihn, uno de los grandes poetas de mi generación, que lamentablemente ya falleció. También con Pedro Lastra, que estuvo en el jurado y con quien tengo una amistad de vieja data, Óscar Hahn, Jorge Edwards... En Chile me han editado un par de libros en los últimos años y también me incluyeron en una antología de poesía amorosa que tuvo una circulación masiva”.

El crítico José Miguel Oviedo publicó hace un par de años un texto en El Dominical en el que destacaba la trascendencia de la figura de Belli en las letras peruanas. De hecho, para Oviedo Belli es “uno de los tres mayores poetas vivos hoy en el Perú” (con Jorge Eduardo Eielson y Blanca Varela): “Tal vez Belli constituya el caso más desconcertante en la poesía peruana después de Vallejo. Habiendo asimilado tempranamente las lecciones de la vanguardia, creó un inconfundible lenguaje poético deliberadamente artificioso a partir de la retórica del romancero y la poesía clásica española, y lo convirtió en vehículo —incongruente pero angustiosamente expresivo— para dar testimonio de su situación concreta en el mundo contemporáneo y de la experiencia de vivir en un país dividido entre siervos y señores”.

Por otro lado, Ricardo González Vigil, crítico literario y habitual colaborador de esta sección, tampoco pudo ocultar su satisfacción por la distinción concedida a Belli: “Yo creo que es uno de los más importantes poetas hispanoamericanos vivos, porque ha creado todo un estilo y un sistema de la imagen poética que se apoya en formas del pasado, pero las desestructura y les inserta elementos, tanto verbales como ideológicos, que retratan al hombre contemporáneo, especialmente a los que padecen de algún tipo de alienación. Belli retrata a los que sufren, a los marginados, a los que no se integran. El intelectual alemán Gustav Siebermann publicó hace diez años un libro en el que hizo un cómputo de los poetas más antologados en Hispanoamérica. Entre los peruanos, solo César Vallejo aparecía más veces que Carlos Germán Belli. Se han publicado más libros de Belli en el extranjero que en el Perú. De hecho, muchos de sus libros ni siquiera han sido editados acá. Eso es lamentable, porque en los últimos años ha estado produciendo algunos de sus libros más importantes. Belli está viviendo su momento más fecundo”.

Precisamente, Belli anuncia que en los próximos meses la editorial Pre-textos de España editará su nuevo poemario, El alternado paso de los hados, y su antología de poesía italiana del siglo XX (con traducciones suyas y del inolvidable Javier Sologuren) será reeditada en Colombia.

Otra gran noticia para los amantes de la literatura en el Perú. Que siga la racha.

BIBLIOGRAFÍA

“Poemas” (1958)

“Dentro & Fuera” (1960)

“¡Oh Hada Cibernética!” (1962)

“El pie sobre el cuello” (1964)

“Por el monte abajo” (1967)

“Sextinas y otros poemas” (1970)

“Más que señora humana” (1986)

“El buen mudar” (1987)

“En el restante tiempo terrenal” (1988 y 1990)

“Trechos del itinerario” (1998)

“¡Salve, spes!” (2000)

“En las hospitalarias estrofas” (2001)