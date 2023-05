“Tan temprano no me da hambre”, ”Yo me salto siempre el desayuno, me da lo mismo”, “Voy a llegar tarde al trabajo, así que no alcancé a comer algo”, “Prefiero no comer nada en la mañana y así adelgazo”, son algunas frases que la gente dice cuando se enfrenta al desayuno todas las mañanas. Sin embargo, el desayuno es fundamental en la dieta de cualquier persona. Para explicarnos la importancia de este alimento en el Día Nacional de la Nutrición, Bienestar del Diario El Comercio conversó con Henry Torres, nutricionista y subdirector de la ONG “Acción contra el Hambre”, quien también nos da algunas recomendaciones para comerlo.

“El desayuno cobra especial importancia, porque es con el que se inicia el día y corta el ayuno de la noche. Entonces, en diferentes etapas de vida tienen distintos niveles de importancia. Si uno no consume desayuno o lo consume de baja calidad, puede tener dificultades para desarrollarse en el día a día”, explica.

Las horas adecuadas para tomar desayuno:

Según el especialista, no hay una hora determinada para desayunar, pero debe ser durante la mañana y no cerca al almuerzo, porque entre estas comidas también debe haber ingesta de comida.

“Esto se adapta mucho a la agenda de cada persona. Si él o ella empieza a las 9, entonces el desayuno puede variar entre las 7 y las 8:30 de la mañana, dependiendo también si para ir al trabajo se requiere desplazamiento o se hace home office”, agrega.

Para tener un buen desayuno, no tiene que tener una carga de carbohidratos ni proteínas, pueden ser cereales e incluir una proteína de origen animal como huevos sancochados, leche, queso y alimentos que pueden ser frutas o vegetales en jugos o en porciones de fruta fresca. Por otro lado, la OMS recomienda que esté no debe aportar más del 10% de las calorías diarias tanto en niños como en adultos (unas 10 cucharillas).

Consecuencias de no tomar desayuno

Torres menciona algunas consecuencias si no se toma desayuno por las mañanas:

Baja productividad: El no recibir alimentos durante un largo periodo de tiempo puede hacer que no se pueda trabajar bien debido al cansancio o hambre que podemos sentir. También puede estar relacionado a lo cognitivo: el razonamiento.

Pueden presentarse enfermedades gastrointestinales: Saltarse comidas o no ingerir a la hora que nuestro estómago está acostumbrado a comer, puede ser perjudicial. Si llega la hora en la que el estómago necesita alimentarse y no lo recibe, entonces puede acumular ácidos gástricos para iniciar el proceso de digestión, pero como no hay comida, puede producir gastritis.

Cansancio: No tomar desayuno puede hacer que no tengamos energía para realizar las actividades del trabajo.

6 consejos para tomar desayuno si se cuenta con poco tiempo

La alimentación es un proceso que es parte de de la vida, por el ajetreo del trabajo o las largas horas de tráfico, no debería ser esta la que pague las consecuencias de ello. El nutricionista nos da algunas recomendaciones para poder tomar desayuno a pesar de la falta de tiempo.