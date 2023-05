Todos en algún momento de nuestra vida, hemos experimentado malestar estomacal tras la ingesta de algún alimento que nos cuesta mayor trabajo poder digerir y, como parte de ese fastidio, aparecen los gases o flatulencias, los cuales se refieren a este aire en el intestino que sale a través del recto. Como explica el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, los síntomas de los gases pueden variar de persona a persona, pero los más comunes son: eructos, hinchazón y distensión abdominal y expulsión de gases.

Si bien es cierto, es un fenómeno bastante frecuente, si es importante prestarle atención, pues si la molestia persiste y surgen síntomas, como, dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, entre otros, si sería conveniente consultar con un médico. Sin embargo, una manera saludable de contrarrestar los gases es por medio de la alimentación, pues generalmente, se producen porque podemos tener dificultad para digerir algunos carbohidratos, ya sea por presentar una intolerancia a la lactosa o a la fructosa.

¿Cómo la alimentación ayuda a reducir los gases?

En primer lugar, como explican los especialistas en salud, realizar cambios simples en los hábitos alimentarios ayudan a reducir la presencia de los gases. Por esta razón, como refieren en el medio Semana, podemos disminuir las flatulencias, básicamente por medio de algunos alimentos, como las semillas de cilantro, ya que que se le atribuye la capacidad de detener su excesiva aparición.

La revista New York Science Journal, precisó en un estudio que, el cilantro cuenta con propiedades antiespasmódicas, carminativas, diuréticas y estomacales, motivo por el cual, este producto se ha usado tradicionalmente como remedio para el tratamiento de flatulencias.

Las semillas de culantro contienen hasta un 20% de aceites esenciales que actúan sobre el sistema digestivo facilitando la digestión.

¿Cuáles son los beneficios de las semillas de cilantro?

Como señalan el portal web Bioeco, el cilantro contiene hasta un 20% de aceites esenciales que actúan sobre el sistema digestivo facilitando la digestión y aliviando el estreñimiento, así como es eficaz contra los cólicos y gases. Asimismo, posee efectos antibacterianos, los cuales ayudan a neutralizar los gérmenes que provocan mal aliento en la boca, además de que combate las infecciones en las piezas dentales y en las encías.

Por otro lado, es excelente para reducir el dolor de la artritis gracias a sus propiedades antiinflamatorias, ya que en un estudio publicado por e-SPEN Journal, se demuestra que los compuestos bioactivos de las semillas de cilantro pueden utilizarse como complemento natural para aplacar este tipo de molestia. Adicionalmente, su consumo es muy importante, puesto que, al tener cualidades antioxidantes, antibacterianas, antihelmínticas y antimicrobianas, ayuda a fortalecer el sistema inmunitario, manifiesta el diario colombiano.

Remedio casero con semillas de cilantro para combatir los gases

Ingredientes

1Lt de agua

3 cucharadas de semillas de cilantro

Procedimiento:

Sirve el agua en una olla y deja a fuego medio hasta que hierva.

Cuando empiece a hervir agrega las semillas de cilantro, baja el fuego y deja por 1 minuto.

Retira y tapa, deja que repose por al menos 10 minutos más.

Sirve pasando por un colador, lo ideal es tomar este té sin endulzar, pero puedes añadir un poco de miel o edulcorante al gusto.

Por último, como sugiere Alma Aguilar Funes del portal Gastrolab, es recomendable tomar 2 tazas de esta infusión con semillas de cilantro al día durante una semana, después suspender por siete días y tomarlo después máximo 2 o 3 veces por semana por no más de 30 días en total.