Actualmente, el ritmo de vida tan acelerado que tenemos nos ha impulsado a adoptar una serie de patrones de consumo de alimentos ricos en grasas saturadas y azúcares, cuya ingesta habitual puede suponer un mayor riesgo de desarrollar afecciones, como sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, entre otras. Desde luego, una persona que incluye en su dieta productos cargados de aditivos, como el azúcar, tendrá los niveles de glucosa en la sangre en valores poco saludables.

“En teoría una persona no requiere del consumo de azúcar añadida, por eso es que en el régimen alimenticio de los menores de un año no se considera; no obstante, cuando empiezan a comer de la olla familiar e ingieren todo tipo de productos, descubren nuevos sabores. Si bien, el azúcar natural que podemos encontrar en la fruta, como la fructosa, es necesaria, el que contienen los alimentos ultraprocesados no tienen ningún efecto perjudicial para la salud si no los consumimos. Por esta razón, es fundamental mantener un consumo esporádico y moderado”, explicó Karen Velásquez Pérez, nutricionista de la Clínica Ricardo Palma a Bienestar de El Comercio.

¿Qué es la glucosa?

Es el azúcar principal que se encuentra en la sangre y es la fuente más importante de energía para el organismo. Como refieren en el portal médico Medline Plus, el cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que ingerimos en glucosa y la libera en el torrente sanguíneo, motivo por el que, cuando sube la glucosa en sangre, este le indica al páncreas que libere insulina, la cual es una hormona que ayuda a que el azúcar entre en las células para ser utilizada como energía.

¿Cómo controlar los niveles de glucosa en la sangre?

Lo primero que recomiendan los profesionales de la salud es disminuir o suspender el consumo de alimentos o productos, tales como las bebidas carbonatadas, alcohólicas, los ultraprocesados, etc. Por consiguiente, es fundamental incluir más alimentos de origen natural, como frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos, entre otros. De hecho, en el diario colombiano Semana, aseguran que, la almendra es el aliado perfecto para combatir los altos niveles de glucosa en la sangre; sobre todo, si se consume antes de cada una de las comidas.

Las almendras ayudan a regular y controlar la glucosa,y tiene mucho que ver con su alto contenido en fibra.

Básicamente, se debe a que este tipo de alimento es una rica fuente de fibra, por lo que con una simple adición de una pequeña porción antes de las comidas puede mejorar rápido y drásticamente el control glucémico en los pacientes prediabéticos, señalaron.

¿Qué otros alimentos ayudan a reducir el azúcar de forma natural?

Avena

Posee un índice glucémico menor a 55, por lo que no genera picos elevados de azúcar. Además, es un alimento rico en fibra soluble y contiene B-glucanos, que mejoran la sensibilidad a la insulina, manteniendo así los niveles de azúcar estables.

Manzana

Según el medio Healthline, la manzana contiene fibra soluble y compuestos vegetales, incluyendo quercetina, ácido clorogénico y ácido gálico, lo cual puede ayudar a reducir el azúcar en la sangre y protegernos contra el desarrollo de la diabetes.

Frutos rojos

Estas frutas contienen un alto contenido de fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes, lo que las convierte en una excelente opción para aquellas personas con problemas de manejo de azúcar en la sangre. Por ejemplo, diversos estudios han demostrado que las fresas, las frambuesas, los arándanos y las moras pueden beneficiar el control de azúcar al mejorar la sensibilidad a la insulina y eliminar la glucosa de la sangre.

Palta

Este delicioso alimento ofrece múltiples beneficios para la salud, entre ellos la regulación del azúcar en la sangre, pues son ricos en grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales. Asimismo, se ha demostrado que, este reduce los niveles de azúcar en la sangre y, además, protege contra el desarrollo del síndrome metabólico.

Definitivamente, seguir una dieta balanceada es clave para controlar de forma efectiva los niveles de azúcar en la sangre; sin embargo, no podemos olvidar que esto debe ir acompañado de actividad física regular y de un peso adecuado y saludable, con el fin de prevenir algunas enfermedades crónicas.

