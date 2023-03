Definitivamente, el mundo de la nutrición está en su apogeo, ya que gracias a la ciencia y los constantes estudios que se realizan, permiten tener una mayor certeza sobre los beneficios de los diversos alimentos para lograr una buena salud. Sin embargo, muchas veces puede existir una gran confusión por la masificación de la información tan latente con la que convivimos y que, además, impacta en los hábitos y estilos de vida que adoptamos.

Por ejemplo, uno de los placeres más populares en todo el mundo, sin lugar a duda, es beber café, ya que se estima que entre 1.600 y 2.000 millones de tazas de esta bebida se consumen cada día, cifras que demuestran que las personas no conciben su cotidianidad y su descanso sin la cafeína.

¿Es bueno beber café en ayunas?

El café es la bebida por excelencia, puesto que en promedio cada uno de nosotros podemos llegar a consumir hasta 1,3 kilos de este líquido amargo por año. En definitiva, provee múltiples beneficios para la salud, pues diversos estudios de la Universidad de Colorado y la Universidad de Southampton han determinado que mejora el estado de ánimo, permite una función cerebral más activa, mejora el rendimiento físico, aumenta la pérdida de peso y también ayuda a reducir el riesgo de sufrir afecciones, como la diabetes tipo 2, Alzheimer y enfermedades cardiovasculares.

No obstante, algunas veces puede surgir la duda de, ¿es bueno beber café en ayunas? De acuerdo con la investigación publicada en la revista científica British Journal of Nutrition, realizada por científicos de la Universidad de Bath, beber café antes del desayuno no es una buena opción, puesto que los niveles de glucosa en la sangre se pueden disparar hasta un 50%.

La FDA considera que una persona adulta no debe exceder de 400 miligramos de cafeína al día o de cuatro tazas en promedio.

Además, lograron evidenciar que cuando uno toma café antes de haber ingerido los primeros alimentos del día, se produce una combinación negativa para el metabolismo, la cual es la suma de un sueño interrumpido y el choque de los componentes estimulantes del café. Por esta razón, cuando el organismo percibe esta mezcla, el proceso metabólico requiere de mayor esfuerzo, ocasionando que nuestro control de azúcar en la sangre se vea afectado, detalla el portal web Semana.

¿Cuál es el mejor momento del día para beber café?

Gracias a este estudio, los científicos demostraron que el momento ideal para tomarse una buena taza de café y aprovechar al máximo sus propiedades, es después del desayuno. Aunque aún no está muy claro cuánto tiempo debemos esperar entre una cosa y otra, apuntan a que, depende mucho de la velocidad del metabolismo de cada individuo.

Por otro lado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, considera la ingesta de café como parte de una alimentación saludable; sin embargo, es importante que una persona adulta no exceda de 400 miligramos de cafeína al día, en otras palabras, cuatro tazas en promedio.