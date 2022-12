Tomar una taza de café nunca puede ser una mala idea, sobre todo cuando puedes disfrutar de esta bebida en cualquier momento del día mientras su aroma se apodera de todo el ambiente. Además, un café no se le puede negar a nadie. Cada vez que tengo la oportunidad de probar un café no lo pienso dos veces para aceptarlo.

Hace unos meses estuve en Villa Rica y pude probar el café local, el cual claramente no me iba a decepcionar porque -como sabemos- ahí podemos encontrar café muy bueno y de gran calidad. Pero esta vez, tuve la oportunidad de probar el mejor café de especialidad del mundo: Bitácora Julio C. Chávez.

Llegué al lugar de la cita para catar este café de especialidad, la Librería Sur. Café y libros, una hermosa combinación que generaba un ambiente amigable para la experiencia que estaba por comenzar. Estuve unos minutos en las afueras del lugar y era imposible no sentir el delicioso aroma del café.

Esta experiencia -única- tenía como objetivo que identiquemos el verdadero café de calidad, pues es importante incentivar el consumo del café peruano de especialidad. Y como decía la invitación: “probarlo es descubrir más”. María Beingolea, CEO de Cate Tasting Room, nos recibió junto al QGrader Henry Guillén, quien se iba a encargar de preparar la cata de café de especialidad en dos tiempos.

La edición limitada Bitácora Julio C. Chávez pertenece a la Cooperativa Agraria Cafetalera Valle de Incahuasi en Cusco. Este extraordinario café ganó el primer puesto del premio Café Símbolo de Pequeños Productores 2022 del Milan World Coffee Champions, y ocupó el segundo puesto en la taza de la excelencia. Y solo faltaban unos minutos para sentir su sabor por primera vez.

Primer tiempo

Sí, ya se están sintiendo los días de verano en Lima, pero sin duda un café caliente te alegra un poco más el día. Todo el lugar tenía un olor distinguible: el aroma del café. Mientras servían el café de especialidad en cada taza, se podía observar la espuma en la superficie. De hecho, esta espuma son las grasas y si un café no es así de cremoso es porque es viejo.

Con la taza en mis manos, el olor de cerca era aún más impresionante. Tras un primer pequeño sorbo, les aseguro que es el mejor café que he tomado hasta ahora. Luego, comimos cordero con un poco de cordero con salsa de menta. Nuevamente un sorbo del café y no se imaginan cómo se me abrieron los ojos en ese momento. Simplemente delicioso, la combinación de ambos alimentos hizo que se intensificaran los sabores y que a la vez el café se sienta más refrescante.

Segundo tiempo

Ahora, había llegado el momento de probar el mismo café, pero en cold brew. Este había estado tapado y almacenado en el frío durante 24 horas. Mi primera impresión al tener la copa con la bebida en mis manos: un aroma muchísimo más fuerte. Y tras un primer sorbo, definitivamente sí se sentía un poco más fuerte que el anterior. Pero eso no le quita lo bueno. Luego, comimos un poco de queso de cabra con jalea de fresa. Probamos nuevamente el café y quedé sorprendida con el resultado tan inesperado. El sabor era totalmente diferente, la combinación de esos productos hizo que el sabor intenso del café se suavice. Sin duda, buenísimo.

Sobre Cate Tasting Room

Cate Tasting Room viene realizando un trabajo con diversas asociaciones y productores de café en el Perú en el que se encarga de capacitar y verificar el trabajo de los caficultores para asegurar toda la cadena de trazabilidad desde el campo hasta el consumidor final. Cada lote de café es calificado con la asesoría del catador Q-Grader Henry Guillén.

“Nos sentimos identificados con Julio C. Chávez y estamos muy felices por los premios obtenidos. El modelo que nosotros proponemos es de integración hacia atrás con los caficultores, queremos tener una empresa que sea productiva en todos los brazos de la cadena y pretendemos que nuestros stakeholders se desarrollen con nosotros”, manifestó Beingolea.

¿Quién es Julio C. Chávez?

Julio César Chávez Nieve es un caficultor originario de Quillabamba-Cusco, lugar donde lleva toda una vida dedicada al café. Pertenece al Sector Amaybamba, quienes comparten la cultura de sus ancestros los Incas, teniendo el mismo estilo de trabajo como es: la minka y ayni lo cual consiste en el trabajo mutuo entre productores.

La variedad con la que consiguió el reconocimiento como el mejor café del mundo en el World of Coffe Milán 2022 es Geisha, la cual en taza es más ligera, delicada y compleja que una taza de café tradicional. En este café de especialidad destacan las notas a flor de café, fresa, manzana, menta y malta.

Para conocer más puedes ingresar a https://www.cateperu.com/