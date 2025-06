En los últimos años, los jugos y batidos se han convertido en protagonistas indiscutibles de la alimentación de toda una generación. Las redes sociales están repletas de vasos vibrantes en tonos verdes, morados o naranjas que prometen energía instantánea, limpieza interna, piel radiante y hasta una silueta más delgada. Bajo etiquetas como “detox” o “verde”, estos preparados se han posicionado como símbolos de un estilo de vida saludable.

El furor por estos elixires ha llegado incluso al mundo del espectáculo. El año pasado, las fotos de Lindsay Lohan se volvieron virales por su notable cambio físico. En redes sociales no faltaron las especulaciones: algunos decían que se había sometido a cirugías, otros apostaban por el bótox o costosos tratamientos estéticos. Sin embargo, según la propia actriz de 38 años, nada de eso fue necesario. En una reciente entrevista con la revista ELLE, explicó que su transformación se debe a un nuevo enfoque en el bienestar y el cuidado de la piel. “Bebo este jugo todas las mañanas: tiene zanahoria, jengibre, limón, aceite de oliva y manzana”, contó.

¿Un jugo casi mágico? Tal vez no tanto, pero el impacto de su testimonio demuestra el poder que estos productos tienen en la conversación sobre salud, belleza y estilo de vida. Por eso, más allá del glamour de Hollywood y las modas de TikTok, lo cierto es que no todo lo que viene en frasco o vaso verde es necesariamente saludable.

¿Qué son exactamente los jugos detox y los batidos verdes?

Aunque muchas personas los confunden, lo cierto es que estos dos preparados difieren en su elaboración, textura y aporte nutricional. Como explicó Anna Taylor, nutricionista de Cleveland Clinic a Bienestar, los jugos detox se obtienen al extraer el líquido de las frutas y verduras, ya sea mediante un extractor o exprimidor, eliminando así la pulpa y, con ella, la fibra.

“Al eliminar la fibra, los jugos verdes pierden su efecto saciante y digestivo, lo que puede provocar picos de glucosa más rápidos y una sensación de hambre más temprana. Además, si contienen frutas, concentran más azúcares naturales y aumentan su contenido calórico. No obstante, se destacan por su alta concentración de vitaminas, minerales y antioxidantes, que se absorben con mayor rapidez”, aseguró la licenciada Linda Flores, nutricionista de Sanitas Consultorios Médicos.

En contraste, los batidos verdes se preparan con los ingredientes enteros, conservando toda la fibra. Esto favorece la digestión, prolonga la saciedad y ayuda a controlar el apetito. Según los ingredientes utilizados, pueden ofrecer un perfil nutricional más completo, incluyendo proteínas y grasas saludables.

A diferencia de los jugos, los batidos verdes conservan todos los componentes de los ingredientes, incluyendo la fibra.

¿Es cierto que los jugos y batidos ayudan a “desintoxicar” el cuerpo?

Si bien se les denomina “detox” por su supuesta acción para eliminar toxinas del organismo, lo cierto es que esta creencia carece de sustento científico. De acuerdo con Karen Velásquez Pérez, coordinadora de nutrición de la Clínica Ricardo Palma: “ningún alimento ni bebida puede desintoxicar el cuerpo por sí solo, ya que esta función la realizan de forma natural y eficiente el hígado y los riñones”

Por su parte, Flores mencionó que los beneficios que suelen atribuirse a estos jugos, como mayor energía o mejor aspecto de la piel, provienen del aumento en el consumo de frutas y verduras, más no de una “limpieza” del organismo.

Además, advirtió que seguir dietas basadas exclusivamente en estos jugos puede implicar riesgos para la salud. Básicamente, pueden provocar deshidratación, deficiencias nutricionales, pérdida de masa muscular y desequilibrios vitamínico-minerales, lo que puede debilitar el sistema inmunológico y generar fatiga.

También se debe tener precaución al usar estas bebidas como método para bajar de peso rápidamente, puesto que pueden generar un efecto rebote. La nutricionista Ana Cecilia Veliz Barandiarán, de la Clínica Anglo Americana, recalcó que, al tratarse de dietas muy bajas en calorías y nutrientes esenciales, el cuerpo entra en un estado de restricción que no es sostenible a largo plazo. Esta pérdida de peso inicial suele ir acompañada de una disminución del metabolismo basal y un aumento del apetito.

“Cuando se retoman los hábitos alimentarios habituales, el cuerpo tiende a recuperar el peso perdido —e incluso a acumular más grasa como mecanismo de defensa—. Al no fomentar una alimentación equilibrada ni enseñar buenos hábitos, se entra en ciclos repetitivos de pérdida y ganancia de peso que perjudican el metabolismo y la relación con la comida”.

¿Cuándo están recomendados y cuándo no?

Los jugos detox y batidos verdes pueden ser aliados en una dieta equilibrada, sobre todo, para personas que necesitan aumentar su consumo de frutas y verduras. Guiliana Saldarriaga, nutricionista de Clínica Internacional, destacó que pueden mejorar la hidratación, apoyar la digestión y aportar antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico, siempre que se integren en un plan nutricional completo.

Sin embargo, no deben utilizarse como única fuente de alimentación, ni en dietas restrictivas. Además, están contraindicados en personas con enfermedades renales (por su contenido de potasio y oxalatos) o problemas digestivos asociados a ciertos ingredientes.

Ni los jugos detox ni los batidos verdes "limpian" el cuerpo. La verdadera desintoxicación la realizan órganos como el hígado y los riñones.

¿Qué ingredientes elegir y cuáles evitar?

A la hora de preparar un batido verde o un jugo detox, la clave es seleccionar los ingredientes adecuados según el objetivo: energía, saciedad o digestión. Como señaló Linda Flores, la base siempre debe ser vegetal: hojas verdes como espinaca, kale o rúcula, que son ricas en fibra, vitaminas y minerales. A esto se le pueden añadir vegetales frescos como pepino o apio, que aportan frescura e hidratación sin sumar muchas calorías.

Para hacerlo más completo, una buena idea es incorporar una fuente de grasa saludable, como una cucharada de semillas de chía o linaza. Esto no solo ayuda a prolongar la saciedad, sino que también mejora la absorción de nutrientes. Asimismo, un toque de kión fresco le da un plus antiinflamatorio, y un chorrito de jugo de limón realza los sabores y añade vitamina C.

Aunque las frutas también pueden formar parte de los batidos o jugos, deben usarse con moderación. Lo ideal es emplear una sola porción de frutas como manzana verde o piña, que aportan dulzor natural sin elevar el contenido calórico ni el índice glucémico.

Sin embargo, entre las combinaciones que conviene evitar están:

Frutas muy ácidas (como piña o naranja) con lácteos, ya que pueden causar molestias digestivas como acidez o hinchazón.

Verduras ricas en oxalatos (como espinaca o acelga) combinadas con lácteos, ya que dificultan la absorción del calcio.

Mezclas con muchas frutas dulces, que pueden provocar picos de azúcar en sangre.

“Algunos errores comunes que restan valor a estos jugos y batidos son: usar demasiadas frutas, lo que los convierte casi en un postre, así como también preparar grandes cantidades y guardarlas por mucho tiempo, lo que disminuye su calidad nutricional, especialmente en vitaminas sensibles como la C”, sostuvo la nutricionista.

Otro punto a tomar en cuenta en las preparaciones es, sin duda, los suplementos. Hoy en día es muy común que los jugos detox o batidos verdes incluyan proteína en polvo, colágeno, maca o espirulina. De acuerdo con Anna Taylor, estos ingredientes pueden ser útiles según las necesidades de cada persona: por ejemplo, la proteína en polvo ayuda a aumentar la saciedad, y la espirulina aporta una buena dosis de nutrientes.

Sin embargo, como subrayó Velásquez Pérez, no son indispensables para todos. Si llevas una alimentación equilibrada, probablemente no necesitas añadirlos. Por eso, antes de seguir tendencias o sumar ingredientes por moda, es recomendable consultar con un profesional de la salud para evitar la hipersuplementación.

El secreto está en los ingredientes: opta por vegetales de hojas verdes, frutas moderadas y complementos funcionales como chía, kión o limón.

¿Cuál es el mejor momento del día para consumirlos?

Aunque no hay una hora específica para consumir estas bebidas, tomarlas por la mañana puede ser especialmente beneficioso: aportan vitaminas y minerales y activan el metabolismo. Además, pueden ser una buena alternativa antes del ejercicio matutino, ya que son de rápida digestión y brindan energía sin causar molestias gastrointestinales.

También pueden tomarse como merienda entre comidas para mantener la saciedad y sumar nutrientes, refirió Flores. Sin embargo, deben consumirse como complemento de una dieta equilibrada, no como reemplazo habitual de comidas, y preferiblemente frescos.

¿Cómo saber si un jugo detox o batido verde comercial es saludable?

Para determinar si un jugo detox o batido verde comercial es realmente saludable, es fundamental revisar cuidadosamente su etiquetado nutricional. La licenciada Jenny García Borda, jefe de SANNA Nutrición a Domicilio, recomendó verificar que tenga registro sanitario, fecha de elaboración y de vencimiento, así como también una lista de ingredientes y valores nutricionales por porción.

En esta misma línea, Saldarriaga añadió que, deben contener ingredientes naturales, alto contenido de fibra, y estar libre de azúcares añadidos, colorantes y conservantes artificiales.

En concreto, una bebida saludable debe incluir una combinación equilibrada de vegetales, una porción de fruta fresca y otros ingredientes funcionales como kión o limón, que aportan fibra, antioxidantes y beneficios digestivos. Evitar los aditivos innecesarios y revisar el contenido calórico y nutricional en la etiqueta es clave para distinguir una bebida realmente nutritiva de una simple moda alimentaria.

Recetas

Jugo Detox Saludable

Objetivo:

Aporte hídrico, vitamina C, compuestos fenólicos y flavonoides. Ideal para la mañana o entre comidas, más no como reemplazo de una comida principal.

Ingredientes:

1 pepino mediano (con piel, bien lavado)

1 rama de apio

Jugo de 1 limón

1 trozo pequeño de jengibre fresco (1 cm)

1 manzana verde (con piel, sin semillas)

200 ml de agua filtrada o agua de coco sin azúcar

Preparación:

Lavar bien todos los ingredientes.

Extraer el jugo con extractor o prensado en frío (ideal para preservar fitonutrientes).

Consumir inmediatamente para evitar oxidación de la vitamina C y polifenoles.

Propiedades clínico - nutricional:

Rico en ácido ascórbico (vitamina C) y antioxidantes (quercetina, gingerol).

Bajo en carga glucémica.

Favorece hidratación y digestión ligera.

No recomendado como única fuente de energía en ninguna comida.

Batido Verde

Objetivo:

Alta saciedad, aporte de fibra, proteínas vegetales, ácidos grasos esenciales y micronutrientes. Recomendado como parte de un desayuno funcional o una colación.

Ingredientes:

1 taza de espinaca cruda (rica en folatos y magnesio)

½ aguacate pequeño (fuente de grasas monoinsaturadas)

1 kiwi o ½ manzana verde

1 cucharada de semillas de chía o linaza molida (fuente de omega-3 y fibra)

1 medida (20–25 g) de proteína vegetal en polvo o yogur natural sin azúcar

200 ml de bebida vegetal sin azúcar (almendra, avena o coco) o agua

Preparación:

Licuar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.

Consumir recién preparado para conservar el perfil antioxidante.

Propiedades clínico - nutricional: