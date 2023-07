Una alimentación saludable es uno de los pilares más importante para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades en un corto o largo plazo. Sin duda, uno de los grupos alimentarios más recomendados por los especialistas son las frutas, ya que son una excelente fuente de vitaminas y minerales esenciales para el funcionamiento óptimo del organismo. Además, muchas contienen un alto contenido de agua, lo que ayuda a mantener una buena hidratación, así como poseen antioxidantes, los cuales son excelentes para proteger órganos como el cerebro contra el estrés oxidativo causado por los radicales libres.

Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda la ingesta como mínimo de 400 g o cinco porciones de fruta al día, siendo la naranja una de las más recomendadas, pues de acuerdo a una investigación del American Academy of Neurology, agregar incluso una pequeña porción de esta fruta en la dieta todos los días puede ayudar a mantener un cerebro joven y saludable.

¿Cómo ayuda la naranja al cerebro?

Si bien diversos estudios han comprobado que, consumir naranja a diario ayuda a aumentar el estado de alerta, mejora la concentración y protege la memoria, esta investigación tuvo como objetivo examinar el vínculo entre los flavonoides dietéticos a largo plazo y la salud del cerebro. Cabe señalar que, estos son unos compuestos naturales muy reconocidos por sus propiedades antioxidantes que podemos encontrar en alimentos, como la naranja.

En dicho estudio participaron 49.493 mujeres, quienes tenían una edad promedio de 48 años, y 27.842 hombres de 51 aproximadamente. Durante 20 años, los especialistas recopilaron datos sobre los participantes, pues estos eran consultados a través de un cuestionario sobre qué alimentos consumían, por lo que, de forma paralela, eran evaluadas sus habilidades de memoria, indican en el portal Eat This, Not That.

Según un estudio del American Academy of Neurology, los alimentos que contienen flavonas (un tipo de flavonoides), como las naranjas, se relacionaron con un 38 % menos de riesgo de deterioro cognitivo.

Finalmente, descubriendo que, aquellos que comieron mayores cantidades de alimentos ricos en flavonoides (un promedio de 600 miligramos por día), tuvieron una reducción del 20% del riesgo de padecer de deterioro cognitivo. Igualmente, evidenciaron que, los alimentos que contenían flavonas, un tipo de flavonoides y que están presentes en las naranjas, lograron un 38% menos de probabilidad de sufrir de alguna enfermedad neurodegenerativa.

Otros beneficios

Controla de la presión altase destaca por sus múltiples beneficios nutricionales. Por ello, el medio especializado en bienestar, aTua Saudé recalca las principales ventajas de consumir este cítrico para la salud:

Mejora la función del sistema digestivo

Protege contra enfermedades cardiovasculares

Controla la presión alta

Ayuda a controlar la glucemia

Fortalece el sistema inmunitario

Retarda el envejecimiento

Mejora la salud de los ojos

Previene la anemia

Ayuda a bajar de peso

Mantiene los huesos saludables

Ayuda a combatir al cáncer

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, por cada 100 gramos de naranja hay: 52 calorías, 86.7 gramos de agua, 0,91 gramos de proteína, 11,8 gramos de carbohidratos, 8,7 gramos de azúcar, 2 gramos de fibra, 59,1 miligramos de vitamina C, 43 miligramos de calcio, entre otros nutrientes importantes para el correcto funcionamiento del cerebro y el organismo en general.

Finalmente, es importante precisar que, la naranja es una fruta muy versátil, pues se puede consumir en forma de jugos, mermeladas, dulces, salsas o combinada con otros alimentos, así como se puede aprovechar su cáscara para la preparación de té; no obstante, los expertos en nutrición recomiendan que, para aprovechar al máximo sus beneficios es mejor consumirla entera.

