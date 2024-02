La búsqueda de la belleza y el bienestar personal ha generado un incremento significativo en la popularidad de los tratamientos estéticos. Actualmente, cada vez son más las personas que recurren a procedimientos quirúrgicos o no invasivos para mejorar su apariencia y lograr una mayor confianza en sí mismas. No obstante, a menudo se suele pasar por alto los cuidados que requiere el cuerpo, especialmente, después de dichas intervenciones, pues no se toma en cuenta la relación e influencia directa que tiene una buena alimentación en la efectividad y duración de estos tratamientos.

“ Una alimentación equilibrada contribuye a tener una vida más saludable, así como repercute también en ciertos factores estéticos, tales como la reducción de grasa, la definición muscular o la firmeza de la piel . El régimen nutricional que llevamos se refleja en nuestro cuerpo, ya sea afectándonos o beneficiándonos en múltiples niveles y, sin duda, la piel es la primera que lo demuestra. Por ello, tener una alimentación en pro de una buena salud cutánea es fundamental para conservar la belleza”, expresó Sandra Mitsuko, nutricionista del Centro de Medicina Estética Lumilife a Bienestar.

¿Cómo influye la alimentación en los resultados de los tratamientos estéticos?

En primer lugar, como señaló Argelia Najar, licenciada en nutrición, es importante comprender que, ciertos procedimientos estéticos, tales como la liposucción o la abdominoplastia, están relacionados principalmente con el peso y la grasa corporal y, usualmente se centran en los síntomas superficiales, es decir, la acumulación de grasa, más no en sus causas.

“Básicamente, este exceso es ocasionado por hábitos alimenticios poco saludables y desordenados. Por este motivo, si no se realizan una serie de cambios con respecto a la nutrición, los resultados de estas intervenciones serán temporales y de corta duración , por lo que es muy probable que, se recupere el peso perdido o se acumule la grasa corporal en zonas localizadas tratadas previamente”, aseguró la nutricionista.

¿Existen alimentos específicos a evitar después de tratamientos estéticos?

En realidad, más que restringir por completo, es fundamental la modulación. Sin embargo, se recomienda reducir el consumo de alimentos altos en grasas saturadas, grasas trans, azúcar y sodio , pues si se ingieren con demasiada frecuencia y en grandes cantidades, estos se acumulan no solo en la zona abdominal, los brazos o las piernas, sino también en órganos esenciales, como el hígado y el corazón, recomendó Najar.

“Sin duda, es importante disminuir sustancialmente el consumo de este tipo de alimentos para impedir una mayor retención de líquidos e inflamación del organismo. De igual manera, e s preferible evitar el alcohol después de los procedimientos estéticos ”, manifestó la especialista del Centro de Medicina Estética Lumilife.

Mantener un peso saludable a través de una dieta balanceada y ejercicio regular no solo preserva los resultados de estos procedimientos, sino que también reduce el riesgo de acumulación de grasa en áreas tratadas previamente.

¿Hay alimentos que pueden potenciar los efectos positivos de los tratamientos estéticos?

En definitiva, la suma de todos los nutrientes esenciales son clave para lograr un buen balance, lo cual ayuda a potenciar resultados duraderos y una mayor eficacia temporal de los tratamientos estéticos. Por consiguiente, como explicó Sandra Mitsuko, los mejores alimentos para prolongar los beneficios de estos procedimientos son: los vegetales frescos, las frutas de estación de diferentes colores, las carnes magras y los granos integrales , puesto que en ellos se encuentran una serie de vitaminas, minerales, antioxidantes y proteínas importantes para la síntesis de los diferentes componentes del organismo.

“Algunos alimentos, como aquellos ricos en aminoácidos, Zinc y vitamina C, pueden estimular la producción de colágeno en la piel. Esta proteína esencial contribuye a mantener la firmeza y la elasticidad de la piel, prolongando así los efectos de tratamientos, como el rejuvenecimiento láser o la microdermoabrasión”, afirmó la profesional.

¿Se debe usar algún suplemento nutricional para mejorar los resultados de los tratamientos estéticos?

De acuerdo con la nutricionista, la ingesta de suplementos nutricionales va a depender íntegramente de una evaluación personalizada previa, ya que no todas las personas necesitan de una dosis extra, siempre y cuando, se mantenga una nutrición equilibrada, variada y completa.

“Por ejemplo, si se observa un déficit alimenticio en un paciente, se puede recomendar suplementos de vitaminas del complejo B, vitamina D, vitamina E o algunos minerales, ya sea zinc o magnesio . En concreto, esto con el objetivo de repotenciar los aspectos positivos y los resultados de los procedimientos estéticos”, recalcó Argelia Najar.

¿Cómo afecta una dieta equilibrada al proceso de cicatrización después de los tratamientos estéticos?

Sin duda, una nutrición equilibrada después de una intervención estética es de suma importancia para la regeneración de tejidos. Por ello, es esencial incluir carbohidratos complejos, grasas saludables y proteínas, sobre todo, en aquellos procedimientos que involucran cortes en la zona muscular, motivo por el cual, estos alimentos ayudan a una rápida cicatrización y reparación de los músculos, la piel y el cuerpo en general, precisó la licenciada.

“Por esta razón, es importante tener una asesoría nutricional personalizada para que después de los procedimientos estéticos, las personas puedan contar con una guía de cómo alimentarse y variar las preparaciones, de tal forma que puedan encontrar todos los macro y micronutrientes en su alimentación diaria”, enfatizó la experta de Lumilife.

¿Cómo una dieta rica en antioxidantes puede ayudar a la piel después de los tratamientos estéticos?

Nuestro cuerpo está expuesto de forma continua a una serie de factores externos como los radicales libres, los cuales aceleran el daño de los tejidos y órganos. Por lo tanto, una alimentación rica en antioxidantes ayuda a incrementar las defensas naturales y la reparación desde el interior, logrando así una piel más sana y luminosa, declaró Mitsuko.

Un régimen alimenticio adecuado influye en la textura, elasticidad y luminosidad de la piel. En el contexto de los tratamientos estéticos, la alimentación puede marcar la diferencia entre resultados duraderos y una eficacia temporal.

“Estos antioxidantes los podemos encontrar en las frutas y las hortalizas, por lo que es fundamental que formen parte de nuestra alimentación diaria, justamente para evitar ese efecto oxidativo en la dermis y el organismo en general”.

¿Existe alguna correlación entre los alimentos y la duración de los resultados de tratamientos como el botox o los rellenos?

Definitivamente, sí existe una correlación entre ambos, ya que después de la aplicación del botox o rellenos, es recomendable adoptar una dieta rica en frutas, verduras, hortalizas, proteínas magras, granos integrales y alimentos ricos en antioxidantes, así como mantener una adecuada hidratación. En su conjunto, esto influye positivamente en la textura, elasticidad y luminosidad de la piel , mencionó la nutricionista.

¿Qué papel desempeña la hidratación en la preservación de los resultados estéticos?

Según Sandra Mitsuko, la hidratación es un punto muy importante para el funcionamiento óptimo de nuestro cuerpo, ya que, si no hay suficiente líquido, el rendimiento del organismo será menos eficiente. En efecto, una buena hidratación tanto en la preservación de los resultados estéticos como en el día a día, ayuda a que la capa más interna de la piel, tenga una barrera protectora más fortalecida y flexible ante agentes externos.

“La hidratación también juega un papel central, pues una dieta equilibrada con un aporte adecuado de agua contribuye a mantener la piel hidratada desde adentro , mejorando la elasticidad y favoreciendo la cicatrización después de una cirugía estética o procedimientos no invasivos”.

¿Cómo optimizar y mantener los resultados de los tratamientos estéticos?

Lo principal, como refirió Argelia Najar, es no saltarse las comidas ni dejar de comer. Por lo general, esto suele ser un error muy frecuente tras someterse a un tratamiento estético, dado que existe un gran temor a recuperar el peso perdido; no obstante, esto supone un problema de nutrición y un riesgo significativo para la salud.