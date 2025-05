Con un llamado a transformar el sistema de salud desde la acción concreta, se inauguró este jueves la primera edición de CADE Salud 2025 en el Centro de Convenciones Augusto Ferrero Costa de la Universidad San Ignacio de Loyola. El evento, organizado por IPAE Acción Empresarial bajo el lema “La salud sí tiene remedio”, busca impulsar una reforma estructural en la salud de nuestro país.

El encargado de abrir el foro fue Gonzalo Galdos, presidente de IPAE, quien destacó que la salud universal fue incorporada en 2024 como uno de los pilares institucionales de la organización. “Estamos convencidos de que el acceso oportuno y de calidad a servicios de salud es una condición indispensable para la dignidad, el bienestar, la equidad y el progreso”, afirmó.

En su discurso, Galdos insistió en que el sistema de salud peruano necesita una transformación urgente y que esta sí es posible. “Comenzamos hoy una historia nueva, urgente, necesaria. Una historia basada no solo en cifras, sino en las vivencias cotidianas de millones de peruanos: niños que nacen con condiciones prevenibles, ciudadanos que no acceden a atención oportuna, trabajadores informales sin cobertura, familias que enfrentan la enfermedad sin protección. Realidades que no podemos ni debemos aceptar como si fueran normales”.

Ángela Flores, Presidenta de CADE Salud 2025 y Gonzalo Galdos, Presidente de IPAE Acción Empresarial. (Foto: Samanta Alva)

Criticó además que el sistema responde más de lo que previene y alertó sobre la fragilidad de la gestión pública: “Tenemos que garantizar un acceso equitativo, oportuno y de calidad para todos los peruanos. En un año decisivo para el país, en pleno contexto preelectoral, es momento de construir consensos, movilizar voluntades y transformar la salud en una realidad concreta, no en una promesa pendiente”, sostuvo.

Aunque se había anunciado su presencia, el ministro de Salud, César Vásquez, no asistió a la ceremonia inaugural, lo que no pasó desapercibido entre los asistentes, considerando el objetivo de articular esfuerzos entre Estado, empresa y academia para mejorar el sistema.

Cifras contundentes

La presidenta de CADE Salud 2025, Ángela Flores, también ofreció un mensaje enfático, respaldado por cifras que reflejan la urgencia de actuar. “Perdemos el 2.5% del PBI cada año por la carga socioeconómica de enfermedades prevenibles. Contamos con solo 14 médicos por cada mil habitantes. Y de los tratamientos innovadores en el mundo, apenas el 22% están cubiertos en el Perú”, advirtió.

Flores recordó que la pandemia dejó al descubierto la fragilidad del sistema, pero también la capacidad de respuesta colectiva: “Hoy debemos pasar de la reacción a la acción estratégica. No se trata de cifras. Se trata de personas: de aquella madre esperando ser atendida, de aquel niño esperando un diagnóstico. No podemos hablar de desarrollo si no hablamos primero de salud”.

La inauguración también contó con la participación de Raúl Diez Canseco, fundador presidente de la Corporación Educativa USIL, quien señaló que reducir las brechas entre la salud rural y urbana es una prioridad impostergable. “En salud, más que cifras, hablamos de vidas humanas. Y no podemos tolerar más desigualdades”, dijo.

Durante esta jornada se presentarán más de 40 ponentes nacionales e internacionales que compartirán ideas, experiencias y propuestas con un objetivo común: construir un sistema más justo, eficiente y centrado en las personas. Con enfoques en gestión, inversión, primer nivel de atención, inteligencia artificial y talento humano, CADE Salud 2025 busca marcar la agenda y movilizar compromisos en un año clave para el futuro del país.