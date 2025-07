Elmer Huerta: “Necesitamos hablar de la muerte para madurar desde lo emocional”

Durante sus más de 40 años en la práctica médica, y especialmente por su especialidad en oncología, para el doctor Elmer Huerta (Áncash, 1952) ver de cerca la muerte se volvió en algo recurrente. Y pese a que el fin de la vida es uno de los pocos hechos sobre los que podemos tener certeza, se dio cuenta de una constante entre los pacientes y sus familiares: hablar sobre la muerte es todavía un tabú.

Esa situación lo llevó a publicar el año pasado el libro “El buen morir”, donde buscaba paliar la falta de información relacionada con la muerte, centrándose en responder aquellas preguntas que nadie quiere hacer. Pero se dio cuenta que, al ser un tema muy poco tratado, queda aún mucho por desarrollar y eso lo llevó a publicar “Todo en orden”.

El Comercio conversó con la cara visible de la divulgación científica peruana más reconocible en la actualidad sobre su más reciente obra que será presentado este domingo 20 de julio en la Feria Internacional del Libro de Lima 2025.

- ¿Qué lo motivó a dedicar sus últimos dos libros al tema de la muerte?

Durante mi práctica médica me llamaba mucho la atención la actitud de las familias ante el acaecimiento de la muerte. Había algunas personas que ya esperaban la muerte de su familiar y se resignaban. Lo único que nos pedían a los médicos era que “por favor, que no sufra mi papá”, “que no sufra mi mamá”. Otros, a pesar de que estaban esperando la muerte, reaccionaban de una manera muy violenta, como si recién se enteraran. Era el dolor de la muerte. Eso me hizo pensar en cómo nadie nos ha preparado ni a los pacientes, ni a las familias, ni a los especialistas para lo que va a venir. Entonces, muchas de estas experiencias que tuve, incluso con la propia muerte de mi madre, me hicieron dar cuenta de que hace falta mucha información científica, basada en ciencia y evidencia con respecto a la muerte, que es un fenómeno que va a ocurrir al 100% de las personas.

- Ese fue el origen de su libro “El buen morir” del año pasado...

Ahí tratamos de contestar siete temas importantes. En el primero, repasamos cómo es la muerte a través de la historia. En el segundo hablamos sobre lo que pasa en el cuerpo cuando uno fallece, para aprender a reconocer los estertores de la muerte. Luego, como tercer tema, entramos a la medicalización de la muerte, es decir, cómo la ciencia ha avanzado y ahora es posible, gracias a la respiración artificial y al monitoreo de signos, que alguien pueda estar vivo por semanas, meses o años, aunque sea de manera artificial. El cuarto tema está orientado a la reacción ante esa medicalización de la muerte, o sea, la capacidad de decidir si se presenta, por ejemplo, la muerte cerebral. El quinto tema tiene que ver con cómo ayudar a los familiares que están en el trance de la muerte. ¿De qué se les habla y de qué no? ¿Cómo podemos explorar sus últimos deseos? El sexto tiene que ver con la necesidad de dejar todo en orden, y el último sobre cómo debemos afrontar el duelo quienes nos quedamos.

- Y fue, justamente, este el tema que da origen a su más reciente libro...

Así es. Una de las inspiraciones para escribir “Todo en orden” fue un titular que leí hace ya varios años atrás en Lima, en un periódico colgado en un kiosko y que decía: “¿Sabía usted si su familiar fallecido tenía una cuenta de AFP?” Ahora los familiares son los que tienen que hacer los trámites, ir a los bancos. ¿Saben si el fallecido tenía algún título de propiedad a su nombre?...

- O como cuando de pronto se encuentra un cuaderno con nombres y cifras, pero no se sabe si el fallecido era el deudor o acreedor...

Exacto. Y para eso hemos escrito este libro que, más que un libro es un cuaderno de trabajo.

- ¿En qué sentido?

Está hecho para llenarse con un lápiz o lapicero. Empieza diciendo: “el nombre mío es tal y este libro, quien sabe de su existencia es tal persona y debe ser guardado en tal lugar.” Y de ahí para adelante, este cuaderno de trabajo desarrolla cuatro grandes preguntas. La primera es, ¿quién soy yo? Para que uno, de su propio puño y letra, escriba su biografía. ¿Quiénes fueron mis padres? ¿Quiénes mis abuelos? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Qué anécdotas tengo con ellos? ¿Tengo mascotas? ¿Enfermedades? La segunda tiene que ver con las cosas más importantes para mí en este momento. Por ejemplo, si es dinero, es importante colocar si se tiene cuentas bancarias, en cuál banco, los números de cuenta, quién es tu agente de banco, etc.

- También hay que colocar, entonces, dónde están los documentos más importantes...

Esa es la tercera pregunta, para que cuando ocurra lo inevitable la familia no tenga que decir: “oye, creo que mi papá tenía un negocio”. Finalmente, la cuarta pregunta tiene que ver con mis últimos deseos y cómo quiero que me recuerden. ¿Quiero ser enterrado o cremado? ¿Soy donante de órganos? ¿Quién va a cuidar de mis mascotas? ¿Quisiera algún arreglo especial para mi funeral? Incluso hay espacio para dejar breves cartas personales. Si lo pensamos bien, este cuaderno de trabajo llenado de manera adecuada y sincera va a ser un tesoro para la familia. Y no solo por tener ordenados los datos logísticos, contraseñas, títulos de propiedad y más, sino porque este último capítulo tiene espacio para que podamos dejar nuestro corazón allí.

- Pero si alguien busca regalarle este libro a otra persona, seguramente la respuesta automática del interlocutor será: “¡Ah, ya me quieres matar!”. ¿Cómo cambiar esa mentalidad?

Es que es una especie de mecanismo de defensa. Yo creo que eso se puede vencer con, simplemente, buena información. Información que esté bien encaminada, que disipe y que pueda desmantelar mitos, supersticiones y creencias que pueden estar muy arraigadas. Pero cuando una persona piensa que va a morir o cuando hay un familiar que va a morir y uno tiene la confianza con la persona, se le puede preguntar o uno le puede compartir su experiencia. pregunta o le cuenta su experiencia.

- Convencer a las personas puede ser muy difícil...

La experiencia indica que la mayor parte de las personas que están en el proceso de tener una enfermedad crónica, un cáncer o lupus terminal, etcétera, se dan cuenta y quieren este tipo de cosas; quieren conversar. Lo que pasa que muchas veces los familiares que somos los más supersticiosos, no queremos hablar de eso. Cuando alguien llega a hablar de la muerte siempre saldrá alguien a decir: “No, no, no hables de eso, que mi mamá todavía está bien”. Entonces, es todo un proceso en la sociedad. A mí me preguntan muchísimo por qué escribo libros sobre la muerte y yo les respondo: “porque hay necesidad de hablar de este tema. Hay necesidad de que la gente madure desde el punto de vista social y emocional, para hablar de un tema que va a afectar al 100% de los seres humanos que vivimos en este momento”.

- ¿Qué tanto pueden influir los avances en tecnologías de salud para que los familiares de un paciente muy cerca de la muerte opten por mantenerlo vivo artificialmente, esperando algún milagro?

Yo creo que hay dos elementos. Uno, la persona. ¿Qué es lo que yo quiero para mí cuando llegue un momento como ese? Si quiero que me mantengan vivo a toda costa, esperando un milagro, yo lo ordeno, pues, en mi cuaderno de trabajo. Si tengo un paro cardíaco, si mi muerte cerebral está demostrada, pero yo no quiero que me desconecten, yo lo decido. O viceversa, pero la familia no tiene por qué decidir por mí. El punto sobre el que quiero llamar la atención es que es la persona en sus cabales, en sus cinco sentidos, tiene que decidir si quiere una cosa u otra. El cuaderno de trabajo no es una guía para hacer tal o cual cosa, sino es para exponer qué es lo que se quiere cuando ocurra la situación.