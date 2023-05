En la actualidad, los temas de salud mental se han vuelto sumamente tabú, ya que muchos prefieren no hablarlo cara a cara. Sin embargo, el mundo cinematográfico sigue avanzando y las plataformas más conocidas de streaming han creado series como Euphoria, 13 reasons why, etc. que tocan directamente temas sumamente delicados relacionados a la salud mental. Por ello, en la siguiente nota te presentamos 5 series que hablan de estos temas y que pueden ayudar a los demás.

5 series que hablan sobre salud mental

1. Euphoria (HBO)

En esta serie se quiso hablar sin tapujos sobre la gravedad de tener depresión o ansiedad, y el uso de las medicinas prescritas, que en muchas ocasiones empeora la situación por la que se atraviesa. También sobre los riesgos que existen si se abusa de ellas. Zendaya, la protagonista, es la imagen de la Generación Z que habla y expresa a través de su cuerpo que los temas de salud mental no deben ser tomados a la ligera.

Zendaya en "Euphoria" (Foto: HBO)

2. 13 reasons why (Netflix)

La serie 13 Reasons Why está basada en el libro del autor Jay Asher, donde sigue la historia de una asolescente llamada Hannah Baker que deja 13 grabaciones en cintas después de tomar la dura decisión de suicidarse. En cada grabación se dirige a una persona que dice que jugó un papel en su trágica decisión de poner fin a su propia vida. El suicidio es un tema de salud mental al que se debe prestar mucha atención, sobre todo en la adolescencia.

"13 Reasons Why" 3: ¿qué significa su final para la temporada 4 de 'Por 13 razones'? (Foto: Netflix)

3. ‘Está bien no estar bien’ (Netflix)

Es la seria preferida de muchos, ya que fue nombrado como el mejor k-drama de 2020 porque es una serie en la que se trata la salud mental sin engañar. ‘Está bien no estar bien’ es una historia donde los amores del pasado regresan y donde la salud mental se trata desde una perspectiva humana y realista.

4. ‘This is us’ (Prime Video, Star +)

Muchos espectadores consideran que esta serie es más como una serie melodramática, sin embargo, el personaje principal, Randall Pearson (Sterling K. Brown) expresa la salud mental de una manera muy particular. Fue el hermano más responsable y recto, creció rodeado de familiares blancos y, durante mucho tiempo, no supo nada de sus padres biológicos. En diversos momentos de la serie le vemos con crisis de ansiedad y pánico, alguna de ellas que tiene que consolar su hermano Kevin (Justin Hartley), pero Randall siempre presume de que sabe manejar la ansiedad: cree que tiene que ser fuerte por los demás. Con el tiempo, su mujer, Beth (Susan Kelechi Watson), le ayuda a ver que buscar apoyo no es un signo de debilidad o fracaso.

Protagonistas de la serie "This is Us" revelan cómo se sienten antes del final de la historia. (Foto: Star+)

5. ‘Normal People’ (Starzplay)

La serie nos cuenta la relación de Marianne (Daisy Edgar-Jones) y Connell (Paul Mescal), dos jóvenes de muy distinto nivel social, que se conocen en su instituto y pasan por diferentes situaciones complicadas. ‘Normal People’ se centra en cómo los protagonistas aprenden a crecer y entran en la edad adulta gestionando como pueden sus emociones. Los problemas de salud mental como la ansiedad, la autoestima, la soledad y la depresión son tratados en la serie de forma realista y muy natural.