Cuando una persona termina una relación, empieza a ver la vida desde otra perspectiva que ya es distinta a la que estaba “acostumbrada” con su pareja, y todo ese proceso de adaptarse a la nueva realidad que es extraña para ella. Lo que se le hace difícil es entender que somos responsables al 100% de esa nueva realidad, cuando en el pasado los dos eran responsables, así que cuando se siente esa falta y se comienza a repensar la situación comienzan los: “te extraño” porque “te necesito”. Muchos no pueden lidiar con esta soledad o vacío y deciden entrar al mundo espiritual, recurriendo a los amarres.

Ante ello, Bienestar del Diario El Comercio conversó con Alejandro Coello, psicoterapeuta de Gestalt, quien nos explica desde el lado psicológico por qué las personas recurren a ello, y con Marianella Ruíz, terapeuta holística de Iliari Perú, quien nos explica cómo funcionan los amarres.

“Un amarre es un hechizo de amor para las personas que quieren retener a una pareja o para poder conquistar alguna persona que está fuera de su alcance. Es algo que se hace de manera antinatural, recurriendo a magia y a entidades de baja astral, yéndose por el lado de los seres oscuros, la magia negra y cosas muy negativas que traen muchas consecuencias”, explica la experta.

¿Por qué las personas recurren a los amarres?

Las personas que llegan a nuestra vida pueden irse y venir constantemente, eso incluye a las parejas que tenemos; sin embargo, hay algunos que simplemente no aceptan esa ruptura y buscan otros métodos como los del amarre.

“Las personas que llegan a nuestra vida están para dejarnos aprendizajes, el ego a veces supera nuestra consciencia dual y lo que hacemos es creer que las personas son permanentes. Es una actitud muy egoísta, porque no aceptamos que la persona se vaya de nuestra vida; debemos centrarnos en el aprendizaje que la persona nos deja con su ausencia”, comenta Coello.

Asimismo, Ruíz complementa que es una falta de autoestima y de no saber amar a la persona, ya que “el que sabe amar deja ir si es necesario”. No lo hacen ni por amor propio ni por dignidad, porque además amas a una persona que no es feliz a nuestro lado ni lo quiere ser.

Amarres de amor

Consecuencias de realizar amarres:

Desde el lado holístico, este tipo de brujería tiene las siguientes consecuencias:

Pueden ser condenados a la infelicidad: Cuando retenemos a la persona, puede terminar en fracaso o infelicidad.

Cuando retenemos a la persona, puede terminar en fracaso o infelicidad. Cuando se recurre a las artes negras, la persona puede enfermar o perder a algún ser cercano como “pago o sacrificio”.

Consejos para no recurrir a los amarres

Según el psicoterapeuta, debemos dejar ir a nuestro ex y nos da las siguientes recomendaciones para hacerlo:

Salir: Busquemos a nuestros amigos y amigas, y si no los tenemos, justamente es por eso que debemos salir más seguido, conocer nuevas personas, tener nuevas aventuras, experiencias, etc. Hacer actividades a solas: Esto para reconectar con nosotros mismos y con lo que perdimos mientras que estuvimos en la relación. No reprimir ni negar ningún tipo de emoción: Esto también incluye los recuerdos que vengan a nuestra mente, debemos aceptarlos, reconocer las emociones y aprender de ellas para el futuro. Asistir a terapia: Pasar por una etapa de duelo no es sencillo, por ello, comentarle nuestras emociones a un experto en salud mental es una buena solución, para que, por si nos sentimos mal, nos pueda dar herramientas para sobrellevar esto.