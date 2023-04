Creo que es imposible imaginarnos un mundo en el que no hayan existido Van Gogh, Picasso, Dalí, Cézanne, Monet, Da Vinci y los miles de pintores y artistas que han dejado una huella permanente en nuestra sociedad, cuyas obras, a pesar del paso del tiempo, siguen despertando una serie de emociones en millones de personas. Sin duda, el arte es una de las expresiones más puras y sinceras de los seres humanos, ya que son creaciones cargadas de realidad y sentimiento, que reflejan la cultura humana por medio de un lenguaje universal.

Como dijo una vez Oscar Wilde: “El arte no es algo que pueda tomar y dejar. Es necesario para vivir”. Sin bien es cierto, no es una necesidad primaria del ser humano, no debemos subestimar el impacto del arte en las personas, pues además de desempeñar un papel mediador y motor de la comunicación de emociones y mensajes, de igual forma, ejerce una influencia significativa en el desarrollo personal y la salud mental, siendo considerado como un método terapéutico.

¿Qué produce el arte a nivel cerebral?

Desde luego, para muchos el arte puede ser considerado como un disfrute estético, pues la belleza y expresividad que llega a transmitir es de otro planeta. Diversos estudios han demostrado que, produce una serie de efectos neurológicos positivos a nivel cerebral, pues se estima que es muy similar a lo que se genera cuando miramos a la persona que amamos, aumentando así el flujo de sangre al cerebro hasta un 10%. De la misma manera, fomenta la creación de nuevas conexiones neuronales y estimula la neuroplasticidad, lo que a su vez mejora la función cognitiva.

Cabe destacar que, cuando observamos una obra de arte que nos gusta, nuestro cerebro libera dopamina, una sustancia química que se asocia con la sensación de placer, de manera que se activa también el sistema de recompensa cerebral. Adicionalmente, el arte al generarnos ciertas sensaciones, como alegría y tristeza, hace que se active la amígdala, la cual es una estructura cerebral que se encarga de procesar las emociones y la memoria emocional.

La Arteterapia es un tipo de terapia creativa que consiste en la utilización del arte como vía terapéutica para sanar trastornos psicológicos, miedos, bloqueos personales, traumas del pasado y otras problemáticas.

¿Qué es la arteterapia?

Según la American Art Therapy Association la arteterapia es una profesión de la salud mental que utiliza el proceso creativo de hacer arte para mejorar y aumentar el bienestar físico, mental y emocional de los individuos de todas las edades. Básicamente, el arte aplicado a la terapia es una herramienta de proyección muy efectiva que forma parte de las cuatro terapias expresivas o creativas: arteterapia, musicoterapia, dramaterapia y danza-movimiento-terapia.

En concreto, esta disciplina cuenta con la participación de un terapeuta capacitado que trabaja con una persona para interpretar la obra de arte que ha creado, explorando su significado y la relación entre el arte y las experiencias personales. Sin lugar a duda, el arte puede servir como un medio para expresar sentimientos y emociones que pueden ser difíciles de manifestar en palabras, y el profesional facilita su comprensión, con la finalidad de encontrar diversas formas de lidiar con ellos.

¿Cuál es el impacto de la arteterapia en la salud mental?

En definitiva, este es el fruto de la integración de diversos campos del desarrollo humano, el arte visual- dibujo, pintura, escultura y otras formas- y los procesos creativos desde modelos psicoterapéuticos. Como explican Juana Cáceres y Laura Santamaría-Osorio en un artículo de la Universidad Nacional de Colombia, este puede emplearse en todas las etapas del ciclo vital humano para tratar problemáticas, como ansiedad, depresión, abuso de sustancias y adicciones, problemas en las relaciones de pareja y familiares, violencia y abuso doméstico, dificultades sociales y emocionales causadas por discapacidades o enfermedades médicas, traumas y pérdidas, y complicaciones físicas, cognitivas y neurológicas.

Beneficios de la arteterapia Permite expresar sentimientos difíciles de verbalizar Desarrolla habilidades de afrontamiento saludables Explora la imaginación y creatividad Mejora la autoestima y confianza Identifica y aclara las preocupaciones Aumenta la capacidad de comunicación Mejora las habilidades físicas Disminuye los niveles de estrés y ansiedad Motiva el pensamiento y ayuda a la reflexión Mejora la concentración, atención y memoria

La arteterapia y la participación en actividades creativas generan múltiples efectos positivos que favorecen el bienestar psicológico. En este sentido, esta disciplina promueve el crecimiento personal en todas sus dimensiones: emocional, cognitivo, social y físico, expresaron Mercedes Dumas y María Aranguren en un artículo de la Universidad de Buenos Aires.

