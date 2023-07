Es muy probable que, en algún momento de nuestra vida nos hayamos sentido como si estuviésemos en blanco, inmóviles y sin la capacidad de emitir palabra alguna. Desde luego, este fenómeno denominado como bloqueo mental es más común de lo que podríamos pensar, ya que le llega a ocurrir a muchas personas ante diversas situaciones, lo cual puede tener un impacto significativo en nuestro trabajo, nuestras relaciones interpersonales, nuestras metas, entre otros. Básicamente, este puede entenderse como una interrupción de un proceso a nivel cerebral que no nos permite iniciar o terminar alguna actividad o situación, es decir, es un estado psicológico en el que podemos experimentar dificultad o incapacidad para acceder a nuestros pensamientos, ideas o habilidades cognitivas en un momento determinado.

En definitiva, cuando estamos atravesando por un bloqueo mental, podemos llegar a sentirnos atrapados, frustrados, sin energía, tensos y sin poder realizar una tarea específica o generar nuevas ideas. Generalmente, este suele ir acompañado con un bloqueo emocional, el cual se convierte en un verdadero obstáculo que logra mermar en nosotros y nos impide avanzar, puesto que desencadena una serie de emociones negativas, como miedo, tristeza o incluso culpa. Además, esto puede somatizarse y presentarse con dolor de cabeza, náuseas, problemas de piel, trastornos gastrointestinales, etc.

¿Cuáles son las causas más comunes de un bloqueo mental?

Si bien cada individuo es único y puede experimentar bloqueos mentales por diversos motivos, algunas de las causas más comunes que permiten comprender el origen de este fenómeno pueden ser, por un lado, el estrés-producto de un agotamiento mental y físico- ya que este puede tener un impacto negativo en el rendimiento cognitivo, así como el miedo al fracaso, el exceso de autocrítica o el perfeccionismo pueden lograr paralizar a una persona y evitar que se sienta capaz de llevar a cabo una serie de tareas o de producir ideas.

Las causas del bloqueo mental pueden ser diversas y variadas; sin embargo, algunos factores comunes incluyen: altos niveles de estrés, presión, falta de motivación, miedo al fracaso, perfeccionismo, falta de inspiración o falta de claridad en los objetivos.

Sin duda, la falta de motivación puede calar fuertemente en la mente de los seres humanos, puesto que si no nos sentimos completamente comprometidos o no logramos encontrar un verdadero significado a lo que hacemos, esto puede impedir que ejecutemos o concluyamos las tareas. De igual manera, las creencias limitantes o irracionales sobre nuestras propias habilidades pueden repercutir y generar un bloqueo mental, pues si nos convencemos de que no somos lo suficientemente buenos, lo más probable es que nos autolimitemos, dificultando así el desarrollo de nuestro potencial.

Ciertamente, los bloqueos mentales también pueden actuar como un mecanismo de defensa de la memoria que se activa automáticamente ante algún recuerdo o sentimiento que evoca a un trauma no resuelto, con el fin de protegernos y evitar un posible malestar. Igualmente, ciertos trastornos de salud mental, como la ansiedad o la depresión, pueden contribuir a la aparición de este estado.

¿Cómo podemos afrontar un bloqueo mental?

Toma conciencia

Definitivamente, es muy importante que aprendamos a reconocer y aceptar que estamos experimentando un bloqueo mental, por esta razón, es fundamental que no nos juzguemos por ello, sino que comprendamos que puede ser algo muy común en ocasiones. Por consiguiente, creo que es clave que también realicemos una especie de introspección, con el fin de identificar cuáles son nuestras verdaderas necesidades, ya que esto nos permite saber ¿qué necesitamos para sentirnos mejor? o ¿qué deberíamos cambiar para sentirnos de otra forma? Además, con dicha reflexión, podemos tener una mejor comprensión de las posibles causas del bloqueo mental, lo que nos ayuda a abordarlo de manera más efectiva.

Si el bloqueo mental persiste y resulta difícil de manejar, es importante buscar el apoyo de un profesional de la salud mental, quien podrá brindar orientación y herramientas adicionales para superarlo.

Relájate

Como bien mencioné, la fatiga y el estrés puede ser de las causas más comunes del bloqueo mental, es por este motivo que, debemos tomarnos un tiempo de descanso, el cual nos permita relajarnos y priorizar nuestro autocuidado. Asimismo, es sumamente importante que, tratemos de disfrutar del “aquí y el ahora”, con el objetivo de conectar con lo que estamos viviendo y no tanto enfocarnos en las preocupaciones del futuro. Para ello, podemos realizar diversas actividades, tales como practicar ejercicios de relajación, meditación o alguna otra de nuestra preferencia, pues lo esencial, es lograr despejar nuestra mente.

Busca apoyo

Por lo general, solemos guardarnos nuestros sentimientos, por lo que no somos capaces de compartir nuestras preocupaciones y dificultades con los demás; sin embargo, considero que puede ser muy sanador lograr sacar eso que, de alguna u otra forma, nos está limitando, ya que, al expulsarlo de nuestra mente y cuerpo, podemos experimentar una mayor satisfacción y bienestar. Por ello, es crucial que podamos abrirnos por completo con aquellas personas con las que tenemos un vínculo o cierto grado de confianza, así como también es importante buscar ayuda terapéutica, puesto que- en muchas ocasiones- los bloqueos mentales deben afrontarse con diversas estrategias y herramientas que los profesionales de la salud pueden brindarnos.

Por último, me gustaría recordarte que, cada uno de nosotros somos diferentes, por lo que es fundamental encontrar la estrategia que mejor se adapte a ti para superar los bloqueos mentales. Además, es importante reconocer, aceptar y gestionar nuestras emociones y pensamientos, y nunca permitir que alguien o algo sea el responsable de controlarlas.

Milenka Duarte es periodista y psicóloga por la Universidad Peruana Cayetano Heredia.