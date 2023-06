La psicología deportiva es un término olvidado hoy en día, pues no se le da la atención que merece. El hecho de iniciar a practicar un deporte profesionalmente desde una edad temprana puede ser el factor principal para la aparición de constante estrés, ansiedad, perfeccionismo y presión. Por ello, es imprescindible tener en cuenta lo vital que puede ser tener un soporte psicológico para el deportista de alto rendimiento.

Para conocer esta situación de cerca, conversamos con los destacados deportistas nacionales, Pamela Noya y Carlos ‘Nano’ Fernández, quienes nos compartieron sus experiencias en relación al tema.

“El deporte es la única actividad que se vive en incertidumbre, pues nada es cierto antes de la competencia. En los deportes, el rival no se va a acomodar a tus deseos o ilusiones. Si vives solo, todo depende de ti, pues no hay oposición de nadie. Sin embargo, en la competencia no es así”, explicó Hugo La Torre, asesor en Psicología Deportiva, a Bienestar.

Psicología deportiva: Un concepto olvidado

Según Hugo La Torre, especialista en Psicología Deportiva, en la gran mayoría de casos, el deporte no es el factor directo que afecta a la persona o genera desequilibrio. No obstante, lo más común es que sea motivo para que distintos trastornos de la salud mental se agraven o salgan a flote.

“Al hablar de psicología en el deporte, me gusta considerarlo como parte del bienestar general. En muchas ocasiones, he sido llamado para brindar conversatorios para equipos que se sentían momentáneamente desmotivados. No obstante, tenemos que considerar que el deporte es formativo. Por ende, la charla no debe ser cosa de solo una vez, pues así no se cambia un estilo de vida. Los entrenadores deben ser conscientes de que, así como un equipo cuenta con entrenamiento físico a diario, también deben contar con un asesoramiento psicológico”, aclaró La Torre.

Hugo La Torre resalta los múltiples factores que pueden afectar el bienestar del deportista

En ese sentido, el experto hizo énfasis en que el deporte necesita tanto fortaleza física como mental, sobre todo cuando se practica desde una edad temprana. Desde su experiencia profesional, considera que la presión y la búsqueda de la aceptación grupal son dos factores que afectan el comportamiento de los adolescentes. “El adolescente no deja de ser adolescente por ser deportista. Es común que, durante la pubertad, sientan presión. Asimismo, el peso del fracaso seguirá siendo igual de grande para él y, de la misma manera, se le suma la presión de los padres”, agregó.

Así como la presión, el hecho de sobrepensar excesivamente también está presente en la mente de los deportistas. “Es muy frecuente que ‘la noche anterior’ sea un gran interferente en el bienestar del adolescente, pues lo motiva a pensar una y otra vez en los posible escenarios que se puedan dar durante la competencia. Incluso, cuando llegan al partido, se quedan con la idea previa que tenían y les cuesta enfocarse en realizar nuevas estrategias según el estado del juego”, enfatizó.

En esa línea, la ansiedad también afecta directamente a los jóvenes, sobre todo al practicar un deporte de alto rendimiento.

En nuestra sociedad, nadie educa para que uno cumpla fielmente su rol. El deportista adolescente cumple múltiples papeles, como hijo, estudiante o amigo. A pesar de ello, no se le prepara para que sea capaz de dividir lo que le corresponde en cada momento, lo cual termina causándole estrés y ansiedad.

Hugo La Torre, asesor en Psicología Deportiva

En relación a ello, recalcó la importancia de que el entrenador sea consciente de lo mencionado previamente. Al tener una formación pedagógica y psicológica, los dirigentes deportivos podrán tener la información necesaria para mejorar esta situación.

“Motivar a un joven no se basa solo en gritar y exigir. Para motivar a un deportista, debemos conocerlo y respetar sus objetivos para trabajar en base a ellos. Cuando ayudemos al chico a encontrar mayores razones propias para esforzarse, logrará tener automotivación”, indicó el psicólogo deportivo.

“Cuando practicas un deporte de alto rendimiento, todo el mundo espera mucho de ti”

Pamela Noya, campeona nacional de la Selección Peruana de Remo, nos comentó sobre su experiencia con la asesoría psicológica durante su formación como deportista de alto rendimiento.

“A pesar de que en la adolescencia los horarios eran un poco complicados –lo cual me llevaba a sacrificar salidas en la mayoría de fines de semana– recién sentí el golpe de los horarios al entrar a la universidad. Además, yo entré a la Universidad de Piura con media beca por deporte, entonces los estudios y el remo tenían que ir de la mano. Al sumarle la vida social, era bastante complicado manejar las tres cosas”, agregó la campeona nacional.

Para Pamela Noya, como deportista profesional, la planificación es sumamente importante. “Si dejaba algo para último minuto, no me alcanzaba el tiempo”, indicó. En ese sentido, resaltó que el apoyo de sus padres fue fundamental, pues buscaban formas de hacer que el proceso de formación sea menos pesado para ella.

Pamela Noya se consolidó en el top 5 en los Panamericanos Lima 2019.

Como campeona de remo, Pamela es consciente de que los deportistas pasan por momentos de presión muy altos. “Una vez que ganas una competencia importante, todo el mundo quiere que lo hagas siempre. Cuando tenía 11 años, gané mi primer nacional y fue algo increíble para mí. Desde ahí, aumentaron mis ganas de siempre ser la mejor. A pesar de que soy bastante competitiva, no me considero una persona sobreexigente, pues conozco mis límites”, sostuvo.

“La presión se transmite sin querer por parte de las personas de nuestro alrededor, como la familia, los entrenadores, compañeros y dirigentes. La idea de decepcionar a los demás me generaba mucha ansiedad y nervios”, estableció.

Durante el transcurso de su adolescencia, Pamela comenzó a tener sesiones con el psicólogo deportivo de su club, pues tenía la necesidad de manejar los nervios que sentía. “Gracias a la ayuda psicológica, logré canalizar esa energía. A pesar de que nadie te exige contar con este apoyo, considero que, durante el camino, cualquier deportista se dará cuenta de que es necesario. Es importante aprender a manejar esa clase de emociones”, enfatizó.

En ese sentido, la remadora resaltó que, como recomendación, el deporte le permitió aprender muchas cosas, como el sentido de la responsabilidad. Sin embargo, es fundamental contar con un apoyo para poder aprender a canalizar energías y organizarse para vivir correctamente sus etapas.

“Los deportistas tenemos que aprender a lidiar con la presión de hacerlo todo perfecto”

Carlos ‘Nano’ Fernández recientemente se coronó como el campeón en tenis de mesa del Sudamericano Juvenil Argentina 2023. En esta ocasión, el tenismesista nacional nos contó su experiencia como deportista de alto rendimiento y cómo el asesoramiento psicológico le brindó un apoyo para organizarse y manejar la presión de la mejor manera.

“Las vidas de un adolescente común y la de un adolescente que decide practicar un deporte profesionalmente son totalmente distintas. Soy consciente de que los deportistas nos perdemos mucho las fiestas, viajes familiares, bastantes cumpleaños y la juventud de diversión, en general. Por ello, considero que aguantar y mantenerse es muy difícil para todos”, enfatizó Carlos.

En relación a ello, el reconocido tenismesista resaltó que, desde su experiencia, llegar estable a un torneo puede ser bastante complicado, sobre todo porque la idea de fallar es muy fuerte. “No me puedo permitir rendirme. Cuando compites por un país, hay muchísima presión de hacer una buena actuación. Han invertido en ti, confían en ti y te dieron el cupo por eso. Por ende, también uno mismo genera esa presión”, aseveró.

Nano Fernández es Campeón Sudamericano Sub 19 de tenis de mesa.

En palabras de ‘Nano’, la presión puede llegar a ser un impedimento para rendir lo necesario durante un torneo. “Sigo aprendiendo a manejarlo. Con ese objetivo, actualmente cuento con el apoyo de un psicólogo, quien, a pesar del poco tiempo, ya está ayudándome a manejar el estrés y a organizar mis tiempos. De esta manera, estoy aprendiendo a lidiar con esa presión de hacer todo perfecto”, afirmó.

“Como deportistas, es muy difícil y desafiante mantenerse siempre optimistas y positivos. De todas maneras, debemos estar estables y con la mente enfocada para rendir bien”, agregó. En ese marco, para concluir, el deportista nacional recomendó, para todos los jóvenes que se encuentren en una situación similar, que no se olviden de su salud mental y pidan ayuda si es necesario. “No están solos contra el mundo”, finalizó.