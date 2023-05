Actualmente, existe una mayor preocupación por generar consciencia sobre la salud mental, pues a lo largo de los años se ha evidenciado el gran impacto que puede generar en la vida de los seres humanos, además de que se ha registrado un incremento significativo en los trastornos mentales, como es el caso de la depresión, una patología que padecen aproximadamente 280 millones de personas alrededor del mundo, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Si bien su alta prevalencia ha impulsado al campo de la ciencia y la salud a realizar múltiples estudios en torno a ella, su etiología sigue siendo bastante compleja, puesto que se le atribuye a una serie de factores genéticos, biológicos, psicológicos y sociales. Sin embargo, durante los últimos años, especialmente, ha raíz de que se viene hablando con mayor fuerza sobre el calentamiento global, la relación entre la contaminación y la depresión ha sido objeto de estudio de la comunidad científica, pues se habría determinado que no únicamente la polución del aire guarda una conexión con las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sino que también afectaría a la salud mental.

¿La contaminación aumenta el riesgo de padecer de depresión?

Desde luego, la contaminación es un tema que genera mucha curiosidad, pero a su vez, preocupación, pues sus terribles consecuencias repercuten en la salud de millones, razón por la cual, algunos estudios han encontrado una asociación entre la exposición a largo plazo a niveles altos de contaminación y un mayor riesgo de desarrollar síntomas depresivos; sobre todo, en personas mayores. En concreto, una reciente investigación realizada por expertos de la Universidad de Harvard y de Emory publicada en JAMA, The Journal of the American Medical Association, en la cual se llegó a esta conclusión tras recabar la información de nueve millones de personas inscritas en Medicare, el plan de seguro médico estatal de los Estados Unidos para personas mayores de 64 años.

Básicamente, se determinó que más de 1,52 millones de esta muestra poblacional, fueron diagnosticados con depresión entre el período de estudio de 2005 a 2016. Cabe señalar que, los especialistas compararon las direcciones de los participantes con los niveles de contaminación, descubriendo que, estos pacientes habían estado expuesto durante mucho tiempo a contaminantes, tales como partículas finas (polvo y humo), dióxido de nitrógeno y óxido nítrico, lo cual es una polución causada en gran medida por centrales de combustibles fósiles y el tránsito vehicular.

Existen asociaciones dañinas entre la exposición a largo plazo a niveles elevados de contaminación del aire y un mayor riesgo de diagnóstico de depresión en la vejez.

Aunque no se ha precisado qué es lo que causa un cambio a nivel cerebral, por ende, una mayor predisposición a la depresión, una de las hipótesis que sostienen los expertos es que se deba a la inflamación cerebral, puesto que impactaría negativamente en las neuronas, así como en ciertas regiones del cerebro, como la corteza prefrontal y el hipocampo.

Conexión innegable

Ciertamente, hay fuertes evidencias sobre la exposición crónica a la contaminación del aire, como una investigación también publicada en JAMA, por especialistas de Gran Bretaña y China, quienes observaron a un grupo de 390000 personas durante 11 años y encontraron un incremento en el riesgo de depresión y ansiedad, a pesar de que los niveles de polución se encontraban por debajo de los estándares británicos.

Sin duda, gracias a estos y otros estudios que han sugerido que los contaminantes atmosféricos pueden afectar el sistema nervioso central, la inflamación y el estrés oxidativo, generado así una mayor predisposición en el desarrollo de la depresión, es importante tomar en cuenta que, esta es una enfermedad compleja y multifactorial, por lo que la contaminación se podría considerar como uno de los muchos elementos que impactan en la salud mental de las personas.

Por esta razón, considero pertinente que el campo de la ciencia y la salud continue con esta labor, con el fin de contribuir más evidencia sobre la naturaleza de esta relación y se puedan determinar los mecanismos subyacentes, así como lograr establecer una relación causal más directa y exacta.

Milenka Duarte es periodista y psicóloga por la Universidad Peruana Cayetano Heredia.