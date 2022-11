Otro 25 de noviembre que se vive en Perú, donde la violencia contra la mujer y feminicidios continúan en aumento: todos los días, decenas de mujeres son violentadas y maltratadas en sus hogares. De este modo, esta problemática es un flagelo que requiere la urgente atención de las autoridades. Las cifras recolectadas por la ONG Manuela Ramos, hablan al respecto:

En los primeros 6 meses del 2022 se registraron 5805 casos de violaciones sexuales , un promedio de 32 por día.

, un promedio de 32 por día. En lo que va de 2022 se reportaron 7,762 denuncias de mujeres desaparecidas de las cuales 4,075 aún no han sido localizadas.

de las cuales 4,075 aún no han sido localizadas. El Centro de Emergencia Mujer (CEM) ha atendido 117,560 casos de mujeres que han sufrido violencia física, sexual, psicológica y económica en 2022.

en 2022. Desde el 2018 al menos 670 mujeres han sido asesinadas por sus parejas.

Por ello, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 3 mujeres sobrevivientes, conversaron con Bienestar del Diario El Comercio y nos brindaron consejos para que otras mujeres que estén pasando por una situación de violencia sepan cómo actuar.

María Alvarado Cruz

“Mi mamá ingresó al hospital caminando luego se haber sido rociada con petróleo y prendida. La fiscalía le preguntó qué hizo su entonces pareja para ayudarla y ella respondió que nada, solo se encontraba parado mirándola”, este fue el primer recuerdo que pasó por la cabeza de Idaly, hija mayor de María Alvarado Cruz, quien fue incendiada por su expareja en la provincia de San Martín, Rioja.

La última vez que se vio a María fue en las cámaras de un karaoke, ya que ella, junto a su entonces pareja y conviviente, Leoncio Daza Tejada, secretario del Partido Aprista Peruano en la región San Martín, se encontraban celebrando por las fiestas de fin de año y ambos habían bebido alcohol. Las cámaras del local reconocieron que tuvieron una discusión y al hombre se le veía totalmente enojado. Cuando llegaron y María ya se había ido a descansar, Daza la roció con petróleo y la prendió en fuego. La señora salió de su casa y fue auxiliada inmediatamente por sus vecinos e ingresó al hospital caminando.

“No se queden calladas, denuncien, no tengan miedo, cuando esos hombres las amenacen no lo piensen dos veces, porque ese hombre ingresó a mi familia para destruirla. Lastimosamente, hay muchas mujeres que han denunciado, pero han terminado muertas. Quiero pedirles que almenos acudan a su familia, no están solas. Pedirle a la sociedad que no juzguen, que no se diga “que habrá hecho para que el hombre haya reaccionado así” nadie tiene derecho a tocarte. Un hombre que te ama no te golpea, no te insulta, no te maltrata”, finaliza.

Patricia Villafuerte Suárez

“Ahórrese la molestia, el Estado no va a ir en contra de los policías, va a perder dinero y tiempo en este caso”, esas fueron las palabras de la Fiscalía a Haydee Suárez Herrera, madre de Patricia Villafuerte Suárez una joven de 24 años fue víctima de feminicidio y abuso policial. Patricia se encontraba en Miraflores, ya que siempre acudía ahí y dos serenos la intervinieron y le pidieron sus datos.

Ambos decidieron llevarla a la comisaría y la tuvieron que ayudar a subir a la patrulla, ya que ella, según cuenta su madre, tenía doble fractura de clavícula y rotura de ligamentos anteriores y posteriores a la rodilla derecha, por lo que le era complicado subir por sí misma.

“La patrulla no tenía ni rejillas ni cámaras de seguridad, era muy antigua y eso ya es muy raro. No entiendo por qué no me llamaron ni avisaron. En el camino supuestamente hubo una bresca entre unos taxistas, haciendo que ellos bajen, mientras ella se quedaba en la patrulla. Había una pistola policial y ellos aseguran que ella se suicidó. Eso no es posible por su fractura”, agrega.

Actualmente Haydee también vive violencia intrafamiliar y no ha recibido ningún informe completo de su hija y misteriosamente desaparecieron las cámaras de seguridad que daban directamente al lugar de los hechos.

“Estamos en peligro, no tenemos autoridades capaces de protegernos. Tenemos que cuidarnos entre todas nosotras y siempre alzar la voz, tratar de que cuando sepamos de un caso de violencia estar ahí y ayudarse. Si los vecinos me hubieran ayudado con mi violencia intrafamiliar otra hubiera sido la historia. No podemos confiar en los policías, ahí es donde inicia la impunidad”, finaliza.

Sheyla Torres Aguilar

Magaly Aguilar Cortés, madre de Sheyla Torres Aguilar, víctima de abuso sexual y feminicidio a los 19 años nos comenta que Romay Rodríguez, su ex enamorado del colegio, fue el causante de esto. La primera vez que pasó, Magaly se encontraba dictando clases en un colegio y él ingresó a su casa con engaños y la violó. Sin embargo, la siguiente vez también se encontraba trabajando y vio que había recibido más de 20 llamadas perdidas.

“Lo primero que me dicen es ‘señora Magaly, Romay ha venido a la casa y la ha acuchillado. Sheyla está en el baño’. En ese momento no pensé que mi hija estaba muerta, pero llegué a mi casa y el lugar estaba rodeado de policías y no me dejaron ingresar para ver a mi hija”, agregó.

Rodríguez la había violado y luego la asesinó, mencionando que había sido en defensa propia. Según menciona Magaly, nunca se presentó en ninguna auditoría para hacerse responsable y lo sentenciaron a tan solo 15 años de prisión.

“Si hay alguna mujer que esté viviendo violencia de quien sea, no se quede callada, lamentablemente las autoridades nos dan la espalda y no nos escuchan. Si alguien está pasando por una situación así, se puede comunicar con nosotras, soy presidenta de la asociación ‘Madres Luchando por Justicia’. Ayudamos a muchas mujeres en la parte legal mas que nada. No permitan que se haga una cifra más en los asesinatos del país. Me iré a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de mi hija Sheyla”, finaliza.