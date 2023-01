“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”: los beneficios de expresar las emociones mediante el arte

La cantante Shakira lo hizo nuevamente, sacó su última canción “BZRP Music Sessions #53″, donde expresa todo lo que vivió con su exesposo Gerard Piqué luego de más de 10 años de relación. En la canción, Shakira lanza frases como “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, “Tanto que te la dabas de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión”, “Una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, estas son símbolo de expresión para la cantante que la ayudan a sobrellevar el divorcio que está viviendo.

Los artistas suelen utilizar el arte como medio de expresión, no necesariamente en la música, como lo hizo Shakira, sino mediante la pintura, la escultura, la danza o incluso el deporte, y esto trae diversos beneficios. Por ello, Bienestar del Diario El Comercio conversó con Claudia Vallejos, psicóloga de ‘Aún Tienes tiempo’, quien nos explica todo lo que trae consigo expresar las emociones mediante el arte.

“El expresar nuestras emociones nos ayuda a no retenerlas y eso hace que uno pueda procesar de mejor manera cualquier situación que nos pase, por eso es importante aprender a expresarlas. El arte nos ayuda a que esta expresión pueda ser de una manera más detallada y a la vez más fácil de hacer, debido a que el arte es infinito. Por ejemplo, si es mediante la pintura, cada color puede expresar una emoción distinta”, explica la especialista.

En otras palabras, expresarnos mediante el arte nos ayuda:

A entender lo que estamos sintiendo. A poder eliminarlo y desahogarnos como tal.

“Al escuchar a un artista expresarse de la manera como lo hace Shakira, nos hace sentir compatibilidad y empatía, porque sabemos que el artista, que de por sí está en todo el medio público, es un humano como cualquiera y siente lo que nosotros podemos sentir”, agrega Vallejos.

¿Cómo saber cuál es nuestro medio artístico para poder expresarnos?

La especialista nos brinda algunos consejos para empezar a descubrir cuál puede ser nuestro medio de expresión artística:

Sentir: Podemos empezar a trabajar con la música, sentir y dejar que el cuerpo se mueva a su ritmo. Es importante que podamos tener una mayor conexión con lo que se está sintiendo, dejar que el cuerpo diga lo que desea. Probar: No hay que cerrarnos a las posibilidades, porque son infinitas. Si nos provoca dibujar, hay que dejarnos llevar por la emoción, soltar y botar todo, así como cualquier tipo de arte que se escoja.