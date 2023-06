Una pareja es el encuentro de dos mundos, donde las familias de origen forman parte de cada bando. A pesar de que, en muchos casos, se escucha la frase “yo me he casado contigo, no con tus padres”, debemos tener presente que los familiares son parte de la identidad de cada uno y merecen un alto respeto. Sin embargo, también es fundamental tener en claro que, para que una relación se mantenga, es necesario instaurar ciertos límites.

“Ante lo expuesto previamente, es importante que la pareja logre establecer fronteras a sus propias familias para que su participación no sea vista como un involucramiento disfuncional”, estableció el Mag. Edgar Flores, psicoterapeuta y Presidente de la Asociación Peruana de Investigación y Asesoría Psicólogica (ASPIAP), en diálogo con Bienestar.

De acuerdo con el especialista, no se puede permitir que la intervención de la familia sea origen de conflictos. Es importante que, si la presencia es constante, sea con comunicación asertiva y efectiva, respetando la independencia de la pareja que se está estableciendo. En ese sentido, no está mal que permitan que la familia brinde recomendaciones y orientaciones, mientras sean solicitados y respeten los límites puestos por los protagonistas de la relación.

Del mismo modo, cabe indicar que el alejamiento familiar no es recomendable, pero la cercanía excesiva tampoco. Por ende, se debe buscar un punto de equilibrio.

La involucración de la familia puede ser funcional o disfuncional / FaustFoto

La relación con la familia

Según el experto, la relación previa de cada miembro de la pareja con su propia familia de origen también será un factor decisivo a la hora de establecer los nuevos roles de sus padres. No obstante, algunos hijos son dependientes de sus papás y deciden dejar la puerta abierta a la intervención de los padres voluntariamente.

De la misma manera, la situación puede ser más notoria para los hijos que han tenido una relación muy cercana con su padre o su madre. “Existen personas que han mantenido relaciones muy protectoras con sus progenitores, ya sea por alianzas o triangulaciones al interior de la familia, y sienten que deben tenerlos cerca solo para protegerlos”, agregó Flores.

¿Qué puedo hacer si la familia de mi pareja se está involucrando mucho en nuestra relación?

Lo ideal es que la pareja haga frente común y afronte los problemas. “Si consideramos que nuestros familiares se entrometen y sabemos que hay que poner límites, no podemos dar por hecho que se tienen que dar cuenta solos de su intromisión. Lo hagan o no, somos nosotros los que debemos decir hasta dónde pueden entrar en nuestra relación”, enfatizó el psicoterapeuta.

Por ello, Edgar Flores brindó una serie de recomendaciones para las parejas que estén pasando por este tipo de situación: