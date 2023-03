Mia Paredes es una creadora de contenido, quien por ser trans, ha enfrentado diferentes críticas de personas que han querido invalidar su género por cómo se ve y sobre todo, por cómo habla. En la siguiente entrevista, realizada por el 8M, nos detalla cómo se levantó de aquellos sucesos difíciles con la ayuda de una terapia psicológica.

—Constantemente se ve que subes a redes sobre tu vida y tu proceso ¿Cuándo comenzaste con tu transición y cómo te sentiste con ello?

El día que yo empecé con mi transición, el día que yo me di cuenta de que era una mujer fue en el 2019, gracias a que en ese año se estrenó Euphoria. Me identifiqué demasiado con el personaje Jules y me vi reflejada en ella. Jules es una chica trans, casi de mi edad, joven, con casi los mismos gustos y la visibilidad tan real a comparación de la que yo veía anteriormente. Cuando estaba en el colegio, ya tenía dudas y veía a referentes de Estados Unidos, mujeres trans que ya se habían hecho operaciones de la punta del pelo hacia la punta del pie, pero lo veía muy inalcanzable. En cambio, con Jules, ella tenía otra forma de ser mujer, se le veían un poquito los genitales y yo me quedé impresionada y me pregunté: “¿O sea que puedo ser mujer sin importar mis genitales?”

Eso es algo que yo validé mucho, ya que aquí, en Perú, yo quiero ser ese referente real que las mujeres trans necesitan. Como mujeres se tienen muchos estereotipos que también puedo cumplir, como el pelo largo o que me encanta el rosado, pero quiero que la gente pueda ver que también se puede ir en contra de algunas cosas. Quiero ser alguien con quien la gente se puede identificar, así como a mí me ayudó ver a Jules.

—En tus redes, hace unas semanas, subiste un video donde mostrabas tus análisis y sus resultados para poder empezar tu proceso hormonal, ¿cómo te sientes al empezar tu tratamiento?

Eso ha estado muy cerca y muy lejos, porque, desde hace dos años, quería comenzar, pero no podía por temas económicos. Estoy emocionada, ya que voy a empezarlo en este mes, no sé que fecha exactamente, pero es justo en el que cumplo años.

Ser creadora de contenido trans en una sociedad machista

—¿A qué retos te has enfrentado siendo una creadora de contenido?

Las mujeres trans atravesamos por muchas problemáticas. Yo, en mi situación privilegiada, puedo decir que no me he enfrentado a todas esas situaciones tan problemáticas como pueden pasar las mujeres trans más vulnerables. Sin embargo, mostrando mi vida, mi transición y mi identidad, ha sido algo como un arma de doble filo, de hecho que mi transición le ayuda como inspiración a muchas mujeres trans, pero en internet siempre me expongo y me encuentro con la transfobia en cada video que subo. La gente que comenta son personas que salen fuera de mi burbuja, fuera de la comunidad LGBT, son personas que nunca se han encontrado en algún momento de su vida con una persona trans y hablan desde su desconocimiento, desde la ignorancia y hasta muchas veces son personas que me siguen.

Intento no revisar mucho los comentarios malos, pero también tengo una comunidad muy bonita de gente que me apoya, se identifica conmigo y me deja comentarios bonitos, pero siempre hay, aunque sea uno o dos comentarios que resuenan más en ti. Siempre hay comentarios fuera de lugar, son como los policías del género, comentan qué es ser una mujer, cómo se debería ver y actuar, son cosas que salen de su normativa.

No es fácil mostrar tu transición. Hay personas que deciden hacerse un tratamiento hormonal, lo cual es algo totalmente opcional para cualquier persona trans y en mi caso lo vine trabajando para poder saber si lo quería hacer por mí o por la sociedad. Esto lo resolví junto con terapia, ser yo misma y mostrarme tal cual y como soy, es algo que quizás para otras chicas trans sea un poco más complicado, pero siento que yo, de una otra forma, tengo el privilegio de ser una persona fuerte a la que no le afectan tanto estas cosas.

—He pedido observar un video donde hablaste un poco de tu voz, ¿Has sufrido de discriminación por eso?

Parte de esta discriminación viene de personas que no me aceptan como mujer, me tratan con pronombres masculinos, por ello, si siento que he pasado por discriminación, desde ir a la universidad, hablar por teléfono, subirme a un taxi, etc. En realidad, mi voz es algo que yo he comentado hace un tiempo en redes y que es uno de los temas más hablados. Leo comentarios como: “¡Ay! Si no hablaba no me daba cuenta de que era trans” esos comentarios los siento como si ellos me quisieran denominar hombre, quieren invalidar mi género totalmente. No es que me guste tanto mi voz, tengo bastante inseguridad, pero quiero realmente ser como soy, porque podría agudizar mi voz y moldearla al estándar, pero quiero que ese proceso sea para poder amar mi voz, aceptarla tal y como es para desintegrar el estereotipo de que no se puede ser una mujer con voz grave.

—¿Cómo te levantaste de estos sucesos duros?

Me levanté de esos sucesos duros llevando terapia psicológica, la cual recién he comenzado este año. Me ha ayudado muchísimo a tener herramientas, más que para poder defenderme, para que pueda estar segura de mí, saber lo que quiero. Junto con mi terapia, he podido descubrir que las hormonas es algo que quiero hacer, porque es un proceso que se puede empezar y dejar si es que no te sientes cómoda con los resultados. Tengo el privilegio de ser una mujer bastante fuerte a la que no le afectan estas cosas, pero yo sé que no es igual para todo el mundo y creo que una terapia siempre es buena para poder tener esas herramientas.

Últimamente, estoy intentando responder de vuelta a la discriminación que me hacen, no me estoy quedando callada, porque es muy importante no quedarte callada en este proceso de construirte y aprender con las personas. Estos sucesos me afectan, porque me hacen repensar las cosas, pero sé que nada de lo que me diga la gente me define, porque son personas que no me conocen.

—Si pudieras describirte como mujer en una sola palabra, ¿cuál sería?

Resiliente. Soy una mujer que trabaja con lo que tiene, que sabe de dónde viene y para dónde va, que, a pesar de las adversidades, ha podido encontrarse ella misma y darse el tiempo para poder conocerse y poder florecer.