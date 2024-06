Vivimos en un mundo en el que las responsabilidades diarias, los desafíos y los cambios constantes pueden llevarnos a experimentar una serie de preocupaciones a lo largo de nuestra vida. En definitiva, esta es una parte natural de nuestra esencia como seres humanos, pues en realidad es una respuesta cognitiva y emocional que está profundamente arraigada a nuestra psicología como un mecanismo de supervivencia, el cual nos permite poder anticiparnos y prepararnos ante la incertidumbre o posibles “amenazas”. No obstante, cuando esta se vuelve excesiva y se centra únicamente en aspectos que están fuera de nuestro control, puede transformarse en una carga mental y emocional que afecta significativamente nuestra calidad de vida.

¿Cuántas veces te has sumergido en una espiral de pensamientos sobre situaciones que no puedes cambiar? ¿cuántas noches has perdido el sueño preocupándote por el “qué pasará si...”? Sin duda, es importante tener en cuenta que, dejar de preocuparse en exceso no es solo una cuestión de evitar el malestar como tal, sino de poder recuperar el control de nuestra propia vida y, a su vez, encontrar paz en medio del caos que nos rodea.

¿Qué diferencias existen entre una preocupación saludable y una patológica?

Básicamente, la principal diferencia entre una preocupación normal y saludable de una patológica y excesiva radica en la intensidad, la duración y el impacto que tienen en la vida diaria de las personas. Por un lado, la preocupación normal es temporal, específica, se da de manera ocasional y desaparece una vez que la situación se resuelve, motivo por el cual, no repercute negativamente en el funcionamiento cotidiano, es decir, a nivel laboral, académico, interpersonal, etc., explicó el doctor Alberto Alegre Bravo, coordinador académico de la carrera de psicología de Continental University of Florida a Bienestar.

“En cambio, la preocupación excesiva suele ser persistente y ocurre con mucha más frecuencia- puede durar meses o años- y sin un desencadenante en concreto, por lo que es más difícil de controlar, causando así malestar y alterando por completo el bienestar integral de un individuo”.

La preocupación excesiva y poco productiva suele ser vaga, general o excesivamente enfocada en escenarios hipotéticos o poco probables, conduce a altos niveles de ansiedad, estrés crónico y puede interferir significativamente con la vida diaria.

Ciertamente, considero relevante recalcar que, la preocupación puede ser una herramienta útil, siempre y cuando, nos ayude a prepararnos y resolver problemas. Por ejemplo, una preocupación productiva nos lleva a tomar medidas concretas o a desarrollar planes de contingencia para solucionar una situación en concreto y en un período de tiempo puntual. Además, está centrada en problemas presentes y factibles, en los cuales tenemos algún tipo de control o influencia, razón por la cual, una vez que tomamos acción, nuestro nivel de ansiedad disminuye. Sin embargo, una preocupación no productiva, ocupa una cantidad significativa de nuestro tiempo sin un progreso real, pues está enfocada en cuestiones hipotéticas o en un futuro lejano, sobre las que no tenemos ningún tipo de control, generando así que nos sintamos estancados y abrumados, sin la capacidad para avanzar hacia las soluciones.

¿Cuáles son las causas más comunes de la preocupación excesiva?

De acuerdo con el especialista, la preocupación excesiva puede tener diversas causas, y a menudo es el resultado de una combinación de los siguientes factores:

¿Cuáles son las señales que indican que nos estamos preocupando de manera excesiva?

Preocuparse es una respuesta natural al estrés y a los desafíos de la vida; no obstante, cuando esta se vuelve excesiva, incluso patológica, puede afectar negativamente la salud general. Por consiguiente, es fundamental conocer algunas de las señales más comunes, incluyendo:

Pensamientos intrusivos: Dificultades para dejar de pensar en el problema, incluso cuando uno intenta distraerse.

Dificultades para dejar de pensar en el problema, incluso cuando uno intenta distraerse. Insomnio : Dificultades para conciliar el sueño o despertarse frecuentemente en la noche debido a las preocupaciones.

Dificultades para conciliar el sueño o despertarse frecuentemente en la noche debido a las preocupaciones. Problemas físicos: Puede incluir dolor muscular, tensión muscular, problemas digestivos, palpitaciones, sudoración excesiva y fatiga. Estos síntomas son el resultado del estrés y la ansiedad.

La vida está llena de incertidumbres, por ello, aprender a aceptar que no podemos predecir ni controlar todo, y que está bien no tener todas las respuestas, es clave para liberarnos de la necesidad de preocuparnos constantemente.

Irritabilidad: Se experimenta una permanente sensación de nerviosismo, frustración, molestia e inquietud.

Se experimenta una permanente sensación de nerviosismo, frustración, molestia e inquietud. Dificultad para concentrarse: La preocupación constante interfiere con la capacidad de poder enfocarse en temas o actividades cotidianas.

La preocupación constante interfiere con la capacidad de poder enfocarse en temas o actividades cotidianas. Aislamiento social: Alejarse del resto debido al estrés o la preocupación.

Alejarse del resto debido al estrés o la preocupación. Pensamientos irracionales: Pensar de manera catastrófica sobre eventos futuros improbables.

De igual manera, las personas tienden a tener una necesidad de control, es decir, tratan de manejar todas las variables de una situación para evitar posibles problemas, lo que puede llevar a comportamientos perfeccionistas y hasta cierto punto compulsivos. Asimismo, cabe señalar que, suelen posponer tareas o decisiones importantes debido a la parálisis por el exceso de preocupación sobre las posibles consecuencias.

¿Qué efectos puede tener la preocupación excesiva en la salud mental?

En primer lugar, como destacó el psicólogo, los individuos que padecen de un trastorno de ansiedad generalizada experimentan una preocupación crónica y excesiva sobre una variedad de temas, lo que interfiere significativamente con su vida diaria. Además, este tipo de preocupación patológica mantiene al cuerpo en un estado de alerta prolongado, lo que puede desencadenar un estrés crónico, en otras palabras, un agotamiento mental y emocional, así como también puede derivar en síntomas depresivos, puesto que la persona suele sentirse abrumada, desesperanzada y atrapada en un círculo vicioso de pensamientos negativos.

“Igualmente, esto repercute en la calidad del sueño, pues los individuos que se preocupan mucho, a menudo tienen mayores dificultades para conciliar el sueño y permanecer dormidos. También puede afectar en las relaciones interpersonales, ya que como suelen volverse más irritables, distantes o dependientes, sin duda, esto puede causar conflictos y problemas de comunicación con amigos, familiares y compañeros de trabajo. En realidad, preocuparse en exceso nos limita, dado que bloquea nuestro crecimiento y nos impide gozar en su totalidad de la vida”, mencionó Carmen Mercedes Arévalo Araujo, miembro del comité de psicología de clínica y de la salud del Colegio de Psicólogos del Perú.

La meditación y la atención plena pueden ayudarnos a aceptar el momento presente y a soltar las preocupaciones sobre el futuro o el pasado.

¿De qué manera podemos dejar de preocuparnos en exceso sobre lo que está fuera de nuestro control?

Dejar de preocuparnos en exceso sobre lo que está fuera de nuestro control es un proceso que puede requerir de tiempo y práctica, por ello, el doctor Alberto Alegre recomendó las siguientes estrategias que pueden ayudarnos a manejar nuestra ansiedad ante dichas situaciones: