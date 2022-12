El Gobierno de Dina Boluarte enfrenta un levantamiento social en varias regiones del país. Las noticias y medios de comunicación no pueden ser ajenos a esta situación e informan acerca de todo lo que viene sucediendo desde hace unos días en el país. Por más de que queramos estar pendientes de todo lo que sucede, lo negativo puede hacer que sintamos un fuerte agotamiento mental, haciendo que nos sintamos mal física y mentalmente. Bienestar del Diario El Comercio conversó con Claudia Vallejos, psicóloga de ‘Aún Tienes tiempo’, quien explica por qué a veces es bueno distanciarnos de estas noticias del día a día.

“Nosotros como peruanos queremos ser parte de esto, estamos tan cansados, agobiados y sentimos mucha empatía, por lo que está sucediendo que la única manera que sentimos que podemos ser parte de esta solución es compartir información y sobre todo opinar, y tratar de dar nuestro punto de vista. Es más que nada para encontrar un sentimiento de pertenencia”, explica la especialista.

Asimismo, al querer estar todo el tiempo informados, nos hace sentir culpables si es que en algún momento no lo estamos. Vallejos asegura que eso sucede debido a que sentimos que no estamos colaborando con el Perú, no nos sentimos parte de lo que se está viviendo. Por ello, cuando pasa eso solemos esforzarnos para entender toda la información.

¿Cómo informarnos sin perjudicar nuestra salud mental?

A veces alejarse de toda la información es sano para nuestra salud mental, ya que la situación actual no es agradable. “Llega un momento en el que el cerebro se cansa y se siente frustrado, cuando todo es negativo, la mente decide cuánto puede soportar y el mismo cuerpo pide que apaguemos todas las redes y salgamos de este ambiente”, agrega.

Por ello Vallejos recomienda:

Dividir los días: Si bien el tema de las cuestiones políticas nos perjudican en el aspecto de cansancio y agotamiento mental, tomarnos un respiro puede ayudar. Podríamos poner días, por ejemplo, los fines de semana para distanciarse de todo el tema político y luego se retoma con esto el lunes. Desintoxicación mental: Cuando te tomas esos días para no saber nada, es mejor no escuchar, hablar u opinar de estos temas. Empezar a trabajar en cómo nos sentimos es algo que nos va a ayudar a que no seamos tan dependientes de lo negativo, sino también tratar de verlo desde otro punto de vista. No sentir culpa: Distanciarse de todo puede hacer que nos perdamos de diferentes acontecimientos y cuando se vuelve a retomar la rutina, sentimos que nos hemos perdido de cosas y que no somos parte de, incluso puede ser que los otros nos juzguen. Por ello, hay que tratar de no sentir culpa de darnos un respiro.

“El no estar al tanto o no saber lo que sucede no significa que no nos importe. Muchas personas se lo toman personal, pero hay otras que prefieren dejar a un lado lo negativo y enfocarse en otras cosas, eso no quiere decir que no sean parte de, simplemente sus preferencias son diferentes, y no porque lo sean significa que estén mal”, finaliza.