Durante los últimos años, ha surgido una necesidad inminente por hablar y generar una mayor conciencia sobre la salud mental, la cual -como bien sabemos- es un aspecto fundamental de nuestro bienestar general. Sin embargo, esta es descuidada o pasada por alto con demasiada frecuencia, situación que nos ha llevado a atravesar por una crisis global de proporciones alarmantes como sociedad, principalmente impulsada por la persistencia de los estigmas y la discriminación, así como también por los diversos desafíos en torno al acceso a la atención psicológica y/o psiquiátrica.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada ocho personas en el mundo padece de un trastorno mental. Dentro de la lista, la OMS destaca la depresión debido a su aumento significativo durante los últimos años con una cifra de más de 264 millones de personas a nivel global. En paralelo, más de 284 millones sufren de ansiedad.

Sin duda, esta tendencia al alza refleja la necesidad urgente de abordar y entender la salud mental. Por esta razón, Bienestar conversó con Renzo Reyes Rocha, fundador y director del proyecto Una Mano, la primera fintech social en el Perú que está enfocada en proporcionar financiamiento no reembolsable para el inicio de un tratamiento psicológico de calidad.

–¿Cómo surgió la idea de crear la primera fintech social de salud mental en el Perú?

En realidad, esta iniciativa se originó a partir de mi experiencia personal con la salud mental, pues, tras atravesar por un tratamiento psiquiátrico para la depresión y la ansiedad, me fui dando cuenta de que, muchas personas cercanas a mí, no sabían por dónde comenzar o a dónde podían acudir para abordar estos problemas mentales. Entonces, una vez que superé mi proceso, comencé a orientar y a ayudar a familiares y amigos. Luego, en el 2021, me fui involucrando tanto gradualmente que empecé a financiar varias de sus terapias con la única finalidad de que acudan a consulta y reciban la ayuda necesaria.

A raíz de ello, pensé que lo más probable era que muchas otras personas también necesitaban que alguien los impulse a ir a terapia o que tal vez no tenían los recursos económicos para costearla. Por ese motivo, en abril del año pasado, me propuse darle forma y un nombre a esta iniciativa con el objetivo de llegar a más personas, y es así como surgió ‘Una Mano’.

En un inicio, seguí pagando las citas. No obstante, como mi meta principal era que este proyecto pueda crecer, conversé con algunos amigos voluntarios y con un gran espíritu social, quienes también me apoyaron para financiarlas, hasta que una amiga psicóloga, quien actualmente forma parte del equipo de Una Mano, contactó con algunos de sus colegas, los cuales comenzaron a donarnos horas. Gracias a ello, hoy en día contamos con una red de ocho psicólogos que nos brindan en promedio de 20 a 25 horas mensuales, lo que nos permite en gran parte, poder financiar gratuitamente las tres primeras sesiones de los pacientes.

–¿Por qué Una Mano es considerada como una fintech social?

Yo vengo del rubro tecnológico y de innovación, por lo que, en mi campo, a la tecnología financiera se le denomina fintech. Por consiguiente, cuando empecé a darle vueltas al tema y ver cómo podía llamarla, inmediatamente me di cuenta que, en efecto era una fintech, ya que todo lo hacemos en línea y financiamos terapias enfocadas en tratar la salud mental, específicamente la depresión y la ansiedad. Asimismo, es social, puesto que no se le solicita a la persona reembolsar el dinero de la consulta, por lo que el retorno es netamente social y está centrado en lograr una sociedad mucho más sana.

–¿En qué consiste el trabajo de Una Mano?

En principio, lo que hacemos es financiar de forma totalmente gratuita las tres primeras terapias. Para ello, si una persona desea aplicar a Una Mano, tiene que llenar un formulario en el que debe contar su caso, el cual será leído por nuestro equipo de psicólogos, quienes son los encargados de determinar y evaluar si es factible o no poder tratar a un individuo, ya que los casos que están enfocados a suicidios o manías muy complejas, solemos derivarlos a un especialista. En cambio, nosotros abordamos temas de autoestima, depresión por la pérdida de un familiar, una ruptura amorosa o cuando una persona no sabe cuál es su propósito en la vida, así como también tratamos la ansiedad.

Entonces, una vez que aceptamos el caso, procuramos que el profesional se ajuste a las necesidades de cada paciente. Posteriormente, le informamos a la persona que ha accedido al financiamiento de Una Mano y que va a tener tres semanas para poder enfocarse exclusivamente en sí mismo, sin necesidad de preocuparse del dinero.

Otra manera en la que las personas pueden acceder a nosotros es mediante un sponsor emocional, pues en ocasiones, quienes están sumergidos en una depresión o en una ansiedad severa, no son capaces de poder reconocer que necesitan ayuda. De todas maneras, siempre hay algún amigo o familiar que es consciente del estado emocional por el que está viviendo un individuo. Por esta razón, un sponsor emocional es el encargado de presentar el caso y acompañar en todo este proceso al paciente.

Cabe señalar que, lo importante de este modelo es que, a partir de la cuarta cita hacia adelante, el paciente puede continuar su tratamiento con el psicólogo que lo ha acompañado en las tres primeras sesiones, pero a una tarifa social de S/.50.

–¿Cuál es el objetivo principal de Una Mano en el ámbito de la salud mental?

El objetivo de Una Mano es que cada vez más personas accedan a terapia para poder tratar la salud mental con calidad y a precios justos. En concreto, esto a través del financiamiento de las tres primeras citas y de un costo social, una vez culminado este apoyo económico previo.

–¿Cuál es la modalidad de las tres primeras sesiones?

Las terapias son totalmente virtuales, justamente para poder evitar el desplazamiento y también de que las personas empiecen a poner excusas para no iniciar un tratamiento psicológico.

–¿Cómo hace Una Mano para poder financiar las tres primeras citas?

Actualmente, contamos con dos fuentes principales de financiamiento. Por un lado, están las horas que nos donan los psicólogos que forman parte de la red de Una Mano, pues cada uno de ellos nos ofrecen aproximadamente tres horas pro bono al mes. Asimismo, hemos lanzado una marca de ropa llamada Umanos, la cual, hasta el momento, cuenta con una colección de polos de colores pasteles que tienen en la zona del pecho el nombre de diversos neurotransmisores, como dopamina, serotonina, endorfina y frases como: “un día a la vez” y “resiliencia”. Básicamente, con la venta de estas prendas, lo ganado va directamente a Una Mano para poder costear también, en algunos casos, la cuarta o la quinta cita de una persona que tal vez no puede permitírselo, pero, por recomendación del profesional de salud mental, es sumamente necesario continuar con la terapia.

–¿Cómo gestionan y priorizan los casos que les van llegando?

Cada vez que recibimos un formulario, nosotros les avisamos a las personas que, si van a acceder a este financiamiento, el proceso de asignación del psicólogo toma en promedio una semana. Inmediatamente después, nosotros nos comunicamos con nuestros especialistas y verificamos quiénes tiene horas pro bono disponibles. En el caso de que la atención sea requerida con urgencia, lo que les podemos ofrecer es una opción B, la cual consiste en que un psicólogo de la red de Una Mano pueda brindarle una sesión el mismo día o al siguiente a un precio social de S/.50. En realidad, tratamos de menguar la espera porque somos conscientes que cualquier atención vinculada a la salud mental es para ayer, por lo que procuramos de que toda la gestión no demore más de cinco días.

–¿Cómo puede hacer un psicólogo para formar parte del equipo de Una Mano?

Siempre estamos en búsqueda de psicólogos que quieran formar parte del equipo de Una Mano. Para ello, es importante que estén dispuestos a donar horas pro bono para poder llegar a muchas más personas. En efecto, tiene que ser un profesional colegiado con ánimo de voluntario, el cual desee contribuir a que nuestra sociedad sea más sana. Básicamente, lo que les ofrecemos son capacitaciones en temas de marketing digital, negocios y marca personal. Si bien el psicólogo nos da las tres primeras citas totalmente gratis, es muy posible que las siguientes sesiones el paciente siga trabajando con él, por lo que Una Mano también ayuda a que los especialistas empiecen a hacer una cartera de clientes, además de aportarles experiencia laboral muy valiosa.

–¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad y los usuarios desde el lanzamiento de Una Mano?

Desde abril del año pasado a la fecha, hemos ayudado a que 66 personas puedan iniciar terapia para tratar la depresión y la ansiedad, lo que se traduce en 195 citas. La respuesta ha sido muy positiva, yo diría que, el 90% de las personas que llegan son por recomendación de alguien que ya vivió la experiencia de Una Mano. De igual modo, el nivel de compromiso de nuestros pacientes es bastante alto, por lo que aproximadamente el 90% finaliza las tres sesiones y más o menos el 50% pasa más allá de la quinta cita.

–¿Qué desafíos han enfrentado al establecer y operar la primera fintech social de salud mental en el Perú?

Probablemente, uno de los mayores desafíos que existan en este aspecto sea la poca importancia que las personas suelen atribuirle a su salud mental. Lamentablemente, aún está muy presente el estigma, por lo que aceptar que tenemos un trastorno depresivo sigue siendo visto como una debilidad para la sociedad. Asimismo, hay más pacientes que profesionales de salud, motivo por el cual la demanda no está cubierta por la oferta. Otro punto importante son los precios por una terapia psicológica, los cuales se han incrementado significativamente desde la pandemia del 2019. Igualmente, otro gran obstáculo es la atención en el sector público, donde las personas tienen que esperar meses para asistir a una cita y poder tratar la ansiedad, la depresión o algún otro trastorno mental, cuando el tiempo es un factor vital en muchos de estos casos. Es más, una espera tan larga, puede llevar a un individuo a tomar una decisión desafortunada. Por lo tanto, es momento de actuar rápido porque necesitamos gente sana para una sociedad más sana.

–¿Cuáles son las perspectivas y metas de Una Mano?

Para el 2024, nuestra meta es poder llegar a las 200 citas financiadas, así como aumentar nuestra red de psicólogos voluntarios. De la misma forma, tenemos planeado abrir una línea psiquiátrica a precio social y poder financiar las recetas de los pacientes. Si bien actualmente estamos enfocados únicamente a brindar apoyo psicológico gratuito en Lima, nuestro objetivo a futuro es poder llegar a nivel nacional con más de 100 especialistas, con el fin de tener más horas y financiar más terapias.

Con respecto a Umanos, vamos a lanzar próximamente poleras con frases motivadoras, además de tomatodos. Definitivamente, nuestro sueño es que sea una marca grande, con propósito y que abra el debate sobre la salud mental. Por consiguiente, queremos crear una variedad de productos, como polos, poleras, gorros, vinchas, pantalones, entre otros, y que diferentes influencers puedan lucirla con orgullo para darla a conocer a más personas.