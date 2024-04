¿Alguna vez has pasado por un retraso menstrual? Si así es el caso, de seguro tu primera idea fue “¡estoy embarazada!”, pero no siempre es así. Aunque es cierto que el culpable más evidente es el embarazo, también existen otros motivos por los que tu período podría estar llegando tarde, como el estrés y las dietas extremas. En esta ocasión, en Bienestar de El Comercio, conversamos con dos especialistas sobre el tema para reunir los ocho motivos principales por los que se podría estar generando un retraso menstrual, además del tiempo que se debe esperar para empezar a preocuparse por la ausencia de la regla.

“Aunque algunas personas pueden tener períodos que llegan con una previsibilidad milimétrica, la mayoría tiene una pequeña variación. Por lo tanto, si tu período se retrasa uno o dos días, no te asustes. El ciclo menstrual es el tiempo que transcurre desde el primer día de su período hasta el primer día de su próximo período. En promedio, estos ciclos duran 28 días, pero pueden oscilar entre 21 y 35 días. Eso significa que un ciclo de 28 días un mes y un ciclo de 26 días el mes siguiente probablemente no sean nada de qué preocuparse”, aclaró la Dra. Erin Higgins, obstetra y ginecóloga de Cleveland Clinic.

Según la Dra. Higgins, tu período podría considerarse retrasado si:

En mujeres regulares: Se retrasa más de tres días.

En mujeres irregulares: Si han pasado más de 35 días desde el último período.

“Aunque algunas personas pueden tener períodos que llegan con una previsibilidad milimétrica, la mayoría tiene una pequeña variación"

El Dr. Renato Sánchez, ginecólogo de la Clínica Ricardo Palma sostuvo que, por lo general, se debe esperar una o dos semanas de la fecha establecida para el inicio del período menstrual. Luego de este tiempo, recién surge la necesidad de acudir a un especialista. “Son muchas las causas que pueden ocasionar que no se presente la menstruación. La más común es el embarazo, sí. De todos modos, en pacientes más jóvenes, por ejemplo, los ciclos pueden ser anovulatorios y saltarse un mes o más. La razón dependerá del análisis que se le realice a cada paciente”, destacó.

8 razones por las que tu período podría estar retrasándose

El Dr. Sánchez recalcó que el embarazo no es la única causa del retraso menstrual. Las razones pueden ser endocrinológicas, alimenticias, físicas o incluso psicológicas. Por lo tanto, la Dra. Higgins desarrollo los ocho principales motivos por los que tu período podría estar retrasándose:

Dieta extrema y ejercicio

Una dieta saludable y el ejercicio regular pueden hacer maravillas por tu salud. No obstante, si te excedes, tu cuerpo puede pausar temporalmente -o permanentemente- tus períodos. “Los atletas que entrenan muy duro o cualquier persona que no ingiera suficientes calorías pueden dejar de menstruar. Es la forma que tiene tu organismo de decirte que no tiene los recursos necesarios para soportar un embarazo”, asintió Higgins.

“Cuando tus períodos cesan debido a la pérdida de peso, la dieta o el ejercicio, estás experimentando amenorrea secundaria. Esto significa que anteriormente tuviste períodos, pero ya no”, aseveró la experta. La amenorrea secundaria puede ocurrir si:

Consumes una dieta extrema y restringida en calorías. Tienes un trastorno alimentario, como anorexia o bulimia. Pierdes mucho peso en poco tiempo. Realizas un entrenamiento intenso, como para un maratón.

La pérdida excesiva de peso también puede generar un retraso menstrual.

Síndrome del ovario poliquístico (SOP)

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es un desequilibrio hormonal que interfiere con la capacidad del cuerpo para liberar un óvulo (conocido como ovulación). Cuando no ovulas, normalmente no tienes el período. Muchas personas con SOP tienen períodos irregulares, tardíos o faltantes. Otros síntomas del síndrome de ovario poliquístico incluyen acné, exceso de vello facial o corporal, cabello adelgazado y aumento de peso o dificultad para perder peso.

“Los médicos diagnostican el síndrome de ovario poliquístico verificando sus síntomas y realizando pruebas médicas cuando sea necesario. Los cambios en los medicamentos y el estilo de vida pueden ayudar a controlar los síntomas”, resaltó la especialista de Cleveland Clinic.

Estrés

El estrés elevado no solo es una carga para el bienestar mental, sino también para el estado físico de las personas. Aunque el estrés cotidiano y menor no suele afectar el período, los grandes factores estresantes sí interfieren con el delicado equilibrio hormonal del organismo, lo que podría estar retrasando la aparición del período.

Conforme a Higgins, algunos ejemplos de estrés importante incluyen:

Anticonceptivos hormonales

Es preciso especificar que los anticonceptivos hormonales contienen progestina o, en otros casos, una combinación de progestina y estrógeno, dos hormonas que previenen el embarazo. En tal sentido, algunos anticonceptivos hormonales provocan un período falso, lo que se conoce como ‘sangrado por deprivación’. “Aquí es cuando tienes tu semana libre de hormonas con la píldora, el anillo o el parche. De caso contrario, si tomas un método anticonceptivo continuamente, es decir, te saltas la semana libre de hormonas, es posible que tengas solo un ligero sangrado o ningún período en lo absoluto”, declaró la doctora.

Algunos métodos anticonceptivos también pueden llegar a generar un retraso menstrual. / rawpixel.com / Ake

Por lo general, está bien perder un período si estás tomando anticonceptivos hormonales continuamente, pero antes de intentarlo, pregúntale a tu médico para asegurarte de que sea seguro del todo.

¿Qué pasa si utilizas otro método anticonceptivo, como un dispositivo intrauterino (DIU) o un implante anticonceptivo? La amenorrea es común (y segura) para las personas que usan el DIU hormonal. También puede ocurrir con Nexplanon® y Depo-Provera®, aunque es menos común.

Condiciones de la tiroides

En palabras de la ginecóloga, la glándula tiroidea es una glándula con forma de mariposa ubicada en la base del cuello y es uno de los múltiples mecanismos hormonales que ayudan a determinar los períodos. “Si la producción de esta hormona es excesiva (hipertiroidismo) o si es deficiente (hipotiroidismo), es posible que empieces a experimentar un período tardío”, afirmó.

La Sociedad Peruana de Endocrinología certificó que uno de cada diez peruanos padece algún tipo de trastorno tiroideo. Entre ellos, los más comunes son el hipertiroidismo, el hipotiroidismo los nódulos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esta opción y sus síntomas. Entre ellos, se encuentran los siguientes:

Síntomas del hipertiroidismo, según Mayo Clinic: Síntomas del hipotiroidismo, según Mayo Clinic: Pérdida de peso involuntaria Aumento de peso involuntario Latidos cardíacos rápidos (taquicardia) y/o irregulares (arritmia) Frecuencia cardíaca más lenta (bradicardia) Nerviosismo, ansiedad, irritabilidad, temblores y sudoración Depresión Mayor sensibilidad al calor Aumento de la sensibilidad al frío Cansancio, debilidad muscular y problemas de sueño Dolores, sensibilidad y rigidez muscular

La glándula tiroides se encuentra en la base del cuello, justo debajo de la nuez de Adán. (Foto: Mayo Clinic)

Perimenopausia

En aplicación de lo establecido por el Centro Médico de la Universidad de Rochester, la perimenopausia es el período de transición cercano a la menopausia, momento en el que una mujer deja de menstruar.

“La perimenopausia, o la transición de los años reproductivos a la menopausia, puede durar uno o dos años, como también podría tardar varios años. Durante este tiempo, tu ciclo puede estar alterado: 25 días un mes y 29 el siguiente”, reforzó Higgins. La edad promedio de la menopausia es 51 años, por lo que la perimenopausia suele comenzar entre los 40 y 50 años. En la gran mayoría de casos, esta etapa también viene acompañada de otros síntomas, como:

Sofocos Insomnio Cambios de humor Calambres Sudores nocturnos Sequedad vaginal

“Los períodos irregulares durante la perimenopausia son comunes, pero si tus períodos son cada vez más abundantes o frecuentes, consulte su especialista para que pueda descartar otras causas y ayudarla a encontrar alivio”, afianzó la especialista.

Los sofocos son muy comunes durante la perimenopausia.

Juventud

Cuando eres joven y relativamente nueva en la menstruación, es raro establecerse inmediatamente en un ciclo mensual de 28 días. Se necesitan algunos meses o incluso años para que las cosas se igualen. Esto se debe a que los preadolescentes y adolescentes tienen un eje hipotalámico-pituitario-ovárico (HPO) inmaduro. “El eje HPO es el sistema hormonal que regula la ovulación y los ciclos menstruales. Se necesitan algunos años para que el eje HPO madure y regule sus períodos”, aseveró la doctora.

Por lo general, los períodos deberían volverse más predecibles al final de la adolescencia y a los 20 años. En todo caso, si los períodos irregulares (o períodos abundantes o dolorosos) continúan, un médico será capaz de llegar al fondo del asunto.

Embarazo

Cuando no estás embarazada, tu cuerpo se desprende del revestimiento del útero una vez al mes, lo que sucede cuando tienes la regla. De caso contrario, cuando estás embarazada, el revestimiento del útero (donde se adhiere y crece el óvulo ya fertilizado) se espesa y desarrolla más vasos sanguíneos. En lugar de deshacerse de ese revestimiento al tener la regla, el cuerpo continúa acumulándolo para sostener y nutrir al feto en desarrollo. Como consecuencia, el sangrado desaparece durante la gestación.

El embarazo interrumpe la regla durante los meses de gestación.

¿Es normal tener un retraso menstrual?

“La normalidad del caso dependerá mucho de la causa que lo explique. De todas maneras, hay que tener en cuenta que es normal que el ciclo menstrual tenga un período variante, más sí se necesita de los exámenes correspondientes para identificar la causa y, en caso sea por alguna afección, recibir el tratamiento que sea correspondiente”, concretó el Dr. Sánchez.

Para concluir, Higgins recomendó llevar un registro de todos los períodos, lo que será de gran ayuda para notar inmediatamente cualquier cambio. “Mantén un diario de tus períodos en un calendario o utiliza una aplicación diseñada con ese propósito (Flo, Clue, Life y Glow son algunas de las opciones más conocidas). Estos registros pueden proporcionar información valiosa para ti y, en caso sea necesario, tu proveedor de atención médica”, finalizó.