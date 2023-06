Actualmente, el cáncer es catalogado como la principal causa de muerte en el mundo, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2020 se le atribuyeron casi 10 millones de defunciones. Ciertamente, esta es una de las enfermedades más agresivas, ya que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y pueden llegar a diseminarse a cualquier parte del organismo, siendo uno de los más comunes, el cáncer de próstata. Según los reportes del Ministerio de Salud (MINSA), en el Perú se detectan casi 9000 casos anualmente, mientras que, American Cancer Society estima que, 6 de 10 casos se diagnostican en hombres de 65 años.

¿Qué es el cáncer de próstata?

Este tipo de cáncer se origina cuando las células de la próstata se malignizan y comienzan a crecer de forma descontrolada, permitiendo que dichas células viajen por la sangre hacia otros órganos. Como señala el doctor Camilo Sandoval, cirujano del equipo de urología del Instituto Oncológico de Fundación Arturo López Pérez (FALP), generalmente, son tumores de crecimiento lento, motivo por el cual, la detección en una etapa inicial es la clave para el éxito del tratamiento, por ende, la cura de dicha enfermedad.

Sin duda, uno de los principales factores que obstaculiza un diagnóstico precoz es que, los hombres al no presenciar señales de anormalidad, creen que no necesitan acudir donde un médico para realizar una evaluación, a pesar de haber llegado a la edad indicada; sin embargo, sentirse bien no quiere decir que no hayan desarrollado un tumor, pues si bien esta neoplasia no presenta síntomas en su etapa inicial, en un estado avanzado puede generar problemas para orinar, impotencia, dolores de pelvis, costillas, caderas y columna.

“La consulta preventiva es recomendada para los hombres que han cumplido 50 años, siendo la única manera de diagnosticar tempranamente y curar el cáncer, puesto que en etapas iniciales la tasa de curación llega al 90%, siempre y cuando, se sigan buenos tratamientos con mínimas secuelas y que permitan una muy buena calidad de vida posterior. Desde luego, un chequeo es muy importante; sobre todo, si la persona cuenta con antecedentes familiares, pues tener un padre o un hermano con historia de cáncer de próstata duplica el riesgo”.

¿Cuáles son los mitos más comunes del cáncer de próstata?

No cabe duda que, el cáncer es una enfermedad temida y a menudo asociada con la muerte, razón por la que es bastante común que se originen mitos, tal vez como una forma de racionalizar ese miedo y poder lidiar con la incertidumbre. Asimismo, al ser una afección compleja y multifacética, puede llegar a generar gran confusión entre la población, ya que hoy en día con la masificación de la información, lamentablemente, circulan datos erróneos que se difunden sin ser verificados adecuadamente.

Por consiguiente, el doctor Ulises Núñez, urólogo de la Clínica Ricardo Palma, aclara algunas dudas frecuentes sobre esta neoplasia.

¿El cáncer de próstata solo afecta a personas mayores de 60?

Falso: También puede presentarse en hombre menores de 60 e incluso la patología suele ser más agresiva; sin embargo, la mayoría de los casos se diagnostican en varones de más de 65 años. Como expresa Núñez, el envejecimiento es uno de los factores de riesgo, al igual que, los antecedentes familiares de la enfermedad, el origen étnico (los afroamericanos tienen una mayor predisposición), la obesidad y la exposición a ciertos productos químicos.

¿Las personas con malos hábitos alimentarios tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata?

Verdadero: Diversos estudios han evidenciado que, los malos hábitos alimentarios pueden incrementar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de neoplasias, si bien la relación entre dieta y cáncer de próstata no está completamente establecida, sí se han identificado algunos factores dietéticos que pueden influir y aumentar la posibilidad de sufrir de esta enfermedad, tales como las grasas saturadas, las carnes rojas procesadas y los lácteos enteros.

¿El cáncer de próstata no tiene síntomas ni en etapas avanzadas?

Falso: Aunque el cáncer de próstata en su estadio temprano no presenta síntomas específicos; no obstante, a medida que la neoplasia progresa, pueden tener problemas urinarios, como dificultad para orinar, necesidad de orinar con más frecuencia, sensación de urgencia urinaria, flujo débil de orina o interrupciones en el flujo urinario. De igual manera, puede aparecer sangre en la orina o el semen, así como dolor en la zona de la próstata, en la parte baja de la espalda, en la pelvis o en los huesos. Sin embargo, como refiere el urólogo, no necesariamente todos estos síntomas son exclusivos del cáncer, ya que pueden estar relacionados con diversos padecimientos en dicho órgano, incluyendo: la hiperplasia prostática benigna.

¿Los exámenes para diagnosticar cáncer de próstata pueden resultar incómodos?

Verdadero: En efecto, algunas pruebas pueden ser un tanto molestas para los pacientes. Por lo general, se emplen dos métodos de detección, por un lado, el análisis de sangre del antígeno prostático específico (PSA), el cual requiere de la toma de una muestra de sangre para medir los niveles de PSA, una proteína producida por la próstata. Por otra parte, se realiza el examen digital rectal (EDR) que es un procedimiento en el que el médico inserta un dedo enguantado y lubricado en el recto para palpar la próstata y así, detectar cualquier anormalidad. Evidentemente, puede generar incomodidad, pero es sumamente rápido e indoloro, además de importante para llevar a cabo un diagnóstico precoz de la enfermedad.

¿El cáncer de próstata siempre se cura?

Falso: No todos los casos se curan; no obstante, el pronóstico del cáncer de próstata suele ser favorable, en especial, cuando es detectado en etapas tempranas. De acuerdo con el especialista de la Clínica Ricardo Palma, la curación depende de diversos factores, como el estadio, el grado de agresividad de la neoplasia y la respuesta para el tratamiento. Por supuesto, existen varias opciones de tratamiento, entre las más comunes: la cirugía, la radioterapia, la terapia hormonal o la terapia dirigida.

En definitiva, es muy importante que comprendamos que, cada caso es único, por lo que el tratamiento y el pronóstico pueden variar según las características del paciente, pero al igual que los distintos tipos de cáncer, si la neoplasia es diagnosticada a tiempo y controlada por un equipo multidisciplinario, es decir, urólogo, oncólogo y radioterapeuta, las probabilidades de una recuperación son bastante altas.

