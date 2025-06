Testimonio

Honrando el sacrificio

Dane Gámez, creadora de contenidos bariátricos

Tras otros problemas de salud que me causaron obesidad de grado dos y dificultaron perder peso, probé muchos métodos. Pasaron cuatro años desde que me sugirieron la manga gástrica hasta que me operé en octubre del 2021, llena de dudas y temor. El preoperatorio fue sencillo, pero mi postoperatorio fue particularmente complejo, doloroso y lento. Recuperarme de que me cortaran el 80% del estómago fue muy duro, con náuseas y vómitos constantes. Esto me hizo consciente del sacrificio de mi cuerpo.

Mi relación con la comida cambió radicalmente. Ahora solo como pequeñas cantidades, valorando la nutrición. Al producir menos grelina (la hormona del hambre), esta señal ya no me impulsa. Entendí que la manga gástrica es una herramienta, no una salida fácil; los problemas de fondo persisten. El 80% recupera peso si no se honra el sacrificio.

Mi enfoque pasó del peso a mejorar mi salud general, lo que me permitió, por fin, practicar un deporte como la halterofilia, un sueño de niña que era imposible antes. La cirugía me dio la oportunidad de cambiar mi vida. Mi consejo: honra el sacrificio y enfócate en recuperar tu salud.