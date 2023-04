El colon irritable o síndrome de intestino irritable es una enfermedad gastrointestinal que miles de personas padecen, y son aproximadamente entre el 10 y 20% de la población mundial. Existen muchas dudas acerca de todo lo que conlleva a tener colon irritable, por ello, Bienestar del Diario El Comercio conversó con la Dra. María Claudia Cruz, Medical Manager para Buscamint de Sanofi para respondernos estas dudas.

1. ¿Qué es el síndrome de intestino irritable?

Es un conjunto de manifestaciones que nuestro sistema gastrointestinal experimenta y que lleva un diagnóstico. Es un dolor abdominal que la persona que lo tiene lo manifiesta por lo menos una vez a la semana y que cuando tiene este dolor va acompañado o de diarrea o de estreñimiento o de una mezcla de ambas. La diarrea o estreñimiento se producen porque cambia la frecuencia o la consistencia de la deposición.

2. ¿Cuáles son los síntomas?

Usualmente, las personas que tienen síndrome de intestino irritable tienen los siguientes síntomas, según Cruz:

Distensión o hinchazón abdominal.

Dolor abdominal.

Gases o flatulencia: Los cuales se pueden expulsar o por la boca o por el ano.

3. ¿Cuánto tiempo pueden durar los síntomas del colon irritable?

Los síntomas son permanentes, ya que es una enfermedad crónica, es como tener hipertensión, como tener diabetes, o sea, una persona que tiene este síndrome lo va a tener por toda la vida. “En la medida de lo posible, las personas con esta enfermedad deben cambiar su estilo de vida y lograr adaptarlo a las necesidades de cada paciente para no tener problemas”, destaca la experta.

4. ¿Existen tipos de colon irritable?

Existen 3 subtipos de colon irritable y depende de los síntomas que el paciente tenga como predominante.

Colon irritable de tipo estreñimiento.

Colon irritable de tipo diarrea.

Colon irritable con la mezcla de ambos.

“Dependiendo del subtipo que tenga la persona, van a ir orientadas todas las estrategias que se dan, todas las recomendaciones en cuanto a estilo de vida y en cuanto a dieta, pues también en cuanto a medicamentos y tratamientos”, acota la experta.

5. ¿Que no comer por colon irritable?

La comida es una parte importante para que no se desaten los síntomas, pero lo que se come va a depender del subtipo que tiene el paciente.

Según Cruz, se recomienda tener una dieta baja en azúcares o en azúcares procesados, bajo en fibra soluble y evitar la lactosa. “Usualmente toda esa información se de en las etiquetas de los productos, además se sugiere que sea bajo contenido graso (grasas insaturadas), las cuales van a hacer más daño al intestino”, agrega.

La gastritis es una inflamación de la pared del estómago, por lo que es aconsejable evitar aquellos alimentos que favorezcan la inflamación o irritación del mismo. (Foto: Freepik).

6. ¿Todas las personas que tienen colon irritable son intolerantes a la lactosa?

No, no todas las personas que tienen colon irritable son intolerantes a la lactosa. Lo que se ha encontrado es que muchas personas, que no tienen esta enfermedad, son intolerantes a la lactosa y esta, lo que hace es que produce, un exceso de gases. Entonces hay personas que son más intolerantes que otras y hay algunas que van a tolerar ciertos tipos de lactosa.

7. ¿Cómo mantener una dieta saludable si tienes colon irritable?

Como ya se mencionó, la alimentación depende mucho del subtipo de colon irritable que tenga el paciente. En todo caso, la dieta FODMAP es la que se recomienda para gente que tiene el colon irritable de tipo estreñimiento. Y para los que tienen el tipo diarrea deberían consultar a un médico sobre la alimentación que deben llevar.

8. ¿Cómo se trata el colon irritable?

Para tratar el colon irritable, la experta recomienda:

Cambios de estilo de vida: Estos cambios de alimentación no siempre son fáciles, pero se deben haber con la ayuda de un experto. Medicamentos: Hay cosas que no se pueden evitar, como el estrés, y eso va a afectar al estómago igualmente, pero para ello se usan los diferentes medicamentos. “Lo que nosotros usamos más es el aceite de menta, ya que ayudan a calmar los síntomas globales.

9. ¿Qué efectos produce el aceite de menta?

Según Cruz, el aceite de menta es un medicamento de origen natural que:

Ayuda a desinflamar el intestino para tratar de disminuir esa producción de gas y de distensión abdominal que tienen las personas y les molesta. Ayuda a controlar la propagación de gérmenes en el intestino, entendiendo que en el intestino tenemos muchas bacterias, muchos virus que de hecho son muy saludables, que nos ayudan y nos protegen contra enfermedades, pero hay otros que podrían llegar a ser nocidos. Lo que hace la aceite de menta es controlarlos, mantenerlos a raya para que no nos desbalance en el intestino. Ayuda a controlar el dolor abdominal, el dolor de esas contraacciones intestinales que pueden llegar a ser dolorosas.

10. Hay médicos que recetan pastillas para aquellos que tienen colon irritable? ¿Sería saludable tomarlas de manera seguida o continua?

Como ya se sabe, el colon irritable padecimiento crónico, es decir no se va a ir. Por ello, no sería recomendable tomar ningún medicamento de manera prolongada, según la experta, salvo que el médico efectivamente lo recete. Porque todos los medicamentos están diseñados para los casos en los que hay síntomas. “Todos los medicamentos que existen en el mundo son potencialmente nocivos, absolutamente ningún medicamento es 100% seguro”, destaca Cruz.

“Los medicamentos que están diseñados para el colon irritable, no se pueden tomar por un tiempo muy prolongado. Y cuando me refiero a muy prolongado es que sean tomados por más de tres meses. Entonces, si yo estoy tomando un medicamento y llevo tres meses, pero este sigue sin funcionarme, de pronto sea necesario que yo consulte al médico, porque a lo mejor necesito algo adicional”, finaliza.